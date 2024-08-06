Украина ожидает в ближайшее время транш в 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, - Шмыгаль

В ближайшее время Украина ожидает получить следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет заверения от государств-партнеров и международных финансовых институтов, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены", - отметил Шмыгаль.



Он напомнил, что вчера, 5 августа, в государственный бюджет поступило 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи от Соединенных Штатов. Всего в этом году Украина рассчитывает получить от американских союзников 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки.

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Также Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. Всего за 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 млрд евро.



"Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения", - подчеркнул премьер.

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