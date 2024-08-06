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Украина ожидает в ближайшее время транш в 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, - Шмыгаль

Денис Шмигаль

В ближайшее время Украина ожидает получить следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет заверения от государств-партнеров и международных финансовых институтов, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что вчера, 5 августа, в государственный бюджет поступило 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи от Соединенных Штатов. Всего в этом году Украина рассчитывает получить от американских союзников 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки.

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Также Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. Всего за 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 млрд евро.

"Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС согласовали выделение Украине транша на €4,2 млрд в рамках программы Ukraine Facility

Автор: 

транш (279) Евросоюз (17063) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+3
Хтось вже потирає рученята...

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06.08.2024 14:02
+2
Ото буде що розпілювати зеленим
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06.08.2024 14:07
+2
Шмигаль чекає...
Як колись анонсував один Блазень: "гатова прінять в любом калічествє с любой старани"
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06.08.2024 14:08
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Хтось вже потирає рученята...

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06.08.2024 14:02 Ответить
Аж іскри летять!
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06.08.2024 14:13 Ответить
...не розпускай слюні.
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06.08.2024 14:02 Ответить
Індикатор,це прізвисько?
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06.08.2024 14:07 Ответить
Ото буде що розпілювати зеленим
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06.08.2024 14:07 Ответить
Шмигаль чекає...
Як колись анонсував один Блазень: "гатова прінять в любом калічествє с любой старани"
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06.08.2024 14:08 Ответить
А слуга того блазня підхоплював: "можна прібарахліцца внукам хватіт..."
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06.08.2024 14:10 Ответить
Ці паразити уже опустилися до того, що жебрання по світу з наступним розкраданням нажебраного увели в ранг державної політики. А борги автоматом перекидають на плечі наших дітей і онуків (щоб віддавали).
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06.08.2024 14:11 Ответить
Значить, кабмін же працює! Невдячні критики посоромлені!
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06.08.2024 14:18 Ответить
Ще ні одному голові уряду так не везло як Шмигалю,сиди ні фіга не роби,тільки *круть верть*з допомогою,гарно влаштувався.
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06.08.2024 14:19 Ответить
Ще один німецький порноактор... але цей пасивний...
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06.08.2024 14:22 Ответить
Ще 4 лярди боргів щоб прогодувати дерслужбовців...Не на зброю не на дрони, а на просирання.
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06.08.2024 14:42 Ответить
уже мешки приготовили и ждут
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06.08.2024 14:48 Ответить
 
 