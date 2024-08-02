Решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС, - еврокомиссар Йоганссон

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что обратилась к министру иностранных дел Венгрии Шандору Пинтеру в связи с решением Будапешта упростить визовый режим для россиян и белорусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Россия - это угроза безопасности. Нам нужна большая, а не меньшая бдительность. Сегодня в письме я прошу венгерское правительство объяснить. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать", - заявила чиновница.

По ее словам, решение Венгрии угрожает безопасности Шенгенской зоны и напоминает об общем стремлении Брюсселя гарантировать безопасность стран-членов ЕС на фоне того, что "Россия использует все возможные неконвенциональные методы для дестабилизации Евросоюза и его ценностей". Комиссар ЕС призвала Будапешт объяснить свою позицию.

Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для граждан РФ и Беларуси. В частности, Будапешт включил их в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

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