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Решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС, - еврокомиссар Йоганссон

Ілва Йоганссон

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что обратилась к министру иностранных дел Венгрии Шандору Пинтеру в связи с решением Будапешта упростить визовый режим для россиян и белорусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Россия - это угроза безопасности. Нам нужна большая, а не меньшая бдительность. Сегодня в письме я прошу венгерское правительство объяснить. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать", - заявила чиновница.

По ее словам, решение Венгрии угрожает безопасности Шенгенской зоны и напоминает об общем стремлении Брюсселя гарантировать безопасность стран-членов ЕС на фоне того, что "Россия использует все возможные неконвенциональные методы для дестабилизации Евросоюза и его ценностей". Комиссар ЕС призвала Будапешт объяснить свою позицию. 

Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для граждан РФ и Беларуси. В частности, Будапешт включил их в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Читайте также: Необходимо работать над ограничением участия Венгрии в Шенгенской зоне, - президент Латвии Ринкевичс

Автор: 

Венгрия (1932) россия (95352) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+18
та виженіть цих циганів з єс.
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02.08.2024 08:57
+12
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02.08.2024 09:00
+12
Перекрийте під цім соусом кордон з Угорщиной та введить паспортний та митний контроль. Но це навряд бо ЄС поки ще спить.
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02.08.2024 09:08
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та виженіть цих циганів з єс.
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02.08.2024 08:57 Ответить
Навіщо? Щоб з'явились нові. Цих хоч уже знають, а від нових не зрозуміло, що чекати.
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02.08.2024 09:00 Ответить
Вигнати, не існує правового механізму. А от призупинити членство у Шензені для Угорщини- запросто.
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02.08.2024 10:30 Ответить
Угорщина - це троянський кінь рф....
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02.08.2024 08:59 Ответить
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02.08.2024 09:00 Ответить
як зазвичай - біля фонтанів збираються.
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02.08.2024 09:37 Ответить
Президент Латвіі Єврокомісар - продовжуите
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02.08.2024 09:00 Ответить
головне- це озвучити проблему..., а далі можна ще говорити й говорити про неї...
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02.08.2024 09:05 Ответить
Перекрийте під цім соусом кордон з Угорщиной та введить паспортний та митний контроль. Но це навряд бо ЄС поки ще спить.
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02.08.2024 09:08 Ответить
Так вже вчора озвучували про виведення Угорщини з безвізової зони. Так продовжуйте в цьому напрямку. Вони спрощують в'їзд москалям, ви ускладніть їм в'їзд в інші країни ЄС. Всі дії повинні мати свої наслідки, тільки тоді буде порядок ...
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02.08.2024 09:08 Ответить
І відповідь повинна бути миттєвою, а не перетворюватися на місяці "консультацій та пропозицій".
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02.08.2024 09:30 Ответить
Ну так і далі соплі жуйте. Дебіли,*****.
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02.08.2024 09:12 Ответить
В черговий раз відсмокчуть ,і проковтнуть !!!
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02.08.2024 09:14 Ответить
Виведуть угорщину з шенгену і все , і хай запускають до себе вату і білорідарв скільки хочуть
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02.08.2024 09:16 Ответить
То ЄС уже занепокоїлася чи ще ні) бо я щось зі статті не пойму
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02.08.2024 09:31 Ответить
ще розмишляють
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02.08.2024 15:57 Ответить
Це вже стурбованість, чи ще ні?
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02.08.2024 09:32 Ответить
задача угорського пінчєра - забезпечити заїзд і легалізаію майбутніх красікових. Там вже грощі заплачені, тому єврокомісарша може тільки покричати проміж орбана і сіярто прямо в угорщину.
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02.08.2024 09:36 Ответить
Да терпите дальше олени. Нужны новые диверсии что бы вы там проснулись.
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02.08.2024 09:38 Ответить
Треба гнати угорщину з ЄС. Нащо нам потрібні проблеми?!
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02.08.2024 10:21 Ответить
Так Путін буде знищувати ЄС. Венгрія та Словакія пустять до себе російські воєнні бази. Але після того, як він захопить Україну.
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02.08.2024 10:24 Ответить
З усім згодна крім "після того як ..." , бо військові бази вони створять дуже швидко , і до цього все іде .
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02.08.2024 13:49 Ответить
Що ще за Пінтер, а Сіярто де?
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02.08.2024 10:35 Ответить
І ще як загрожує ! Спочатку запустять бидло кацапське , а потім розмістять на своїй території їх війська - військові бази , як в Криму , це їх практика , притому дуже швидко . От тоді , буде пізно щось робити .
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02.08.2024 13:44 Ответить
з добрим ранком, ЄС. Не пройшло і 2 тижні, як з'явилася 1а реакція. Оперативненько....
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02.08.2024 15:58 Ответить
 
 