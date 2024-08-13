Військовим РФ, які воюють в Україні, не вистачає питної води, - британська розвідка

Деякі російські військові підрозділи, які воюють в Україні, ймовірно, відчувають нестачу питної води. Зафіксовані випадки фільтрації рідини зі стоячих калюж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 23 липня проросійський військовий блогер повідомив, що пайок води для російських пілотів був обмежений до одного літра на день. Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур. Як наслідок, російські пілоти зверталися по воду до місцевих жителів.

Крім цього, військовий блогер звернувся до російських водопромислових компаній із проханням забезпечити військові бази РФ у Ростові, Воронежі та авіабази у Криму додатковою водою, йдеться у зведенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не полишають планів висадити свій десант на узбережжі Чорного моря, - Плетенчук

За даними британської розвідки, у відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи стоячі калюжі для щоденної потреби у воді. Це, ймовірно, призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів.

"Брак води, що веде до зневоднення та підвищеного ризику зараження, напевно позначиться на моральному дусі та ефективності ", - зазначають у Міноборони Британії.