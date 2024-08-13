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Новини
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Військовим РФ, які воюють в Україні, не вистачає питної води, - британська розвідка

Російські окупанти

Деякі російські військові підрозділи, які воюють в Україні, ймовірно, відчувають нестачу питної води. Зафіксовані випадки фільтрації рідини зі стоячих калюж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 23 липня проросійський військовий блогер повідомив, що пайок води для російських пілотів був обмежений до одного літра на день. Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур. Як наслідок, російські пілоти зверталися по воду до місцевих жителів.

Крім цього, військовий блогер звернувся до російських водопромислових компаній із проханням забезпечити військові бази РФ у Ростові, Воронежі та авіабази у Криму додатковою водою, йдеться у зведенні.

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За даними британської розвідки, у відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи стоячі калюжі для щоденної потреби у воді. Це, ймовірно, призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів.

"Брак води, що веде до зневоднення та підвищеного ризику зараження, напевно позначиться на моральному дусі та ефективності ", - зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

армія рф (17250) Велика Британія (5553) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+12
Покійний Геннадій Москаль колись сказав: "Хай сечу п"ють"!
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13.08.2024 13:04
+11
Единственный был Правильный Москаль, царствие ему небесное.
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13.08.2024 13:05
+10
Най кацапи сечу п'ють та з вигрібних ям рідину фільтрують. Помічне
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13.08.2024 12:58
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Най кацапи сечу п'ють та з вигрібних ям рідину фільтрують. Помічне
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13.08.2024 12:58 Відповісти
Чомусь відразу Геннадій Москаль згадався.
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13.08.2024 13:48 Відповісти
файний дядько... був... най спочиває з миром
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13.08.2024 13:51 Відповісти
балувані поставали. все життя в своїх бєбєнях власну та владну божу росу пили, а тут тобі на! памещиками поставали, питну воду їм подавай ))
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13.08.2024 12:59 Відповісти
То це вони лізуть в Украіну шоб водички попити?
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13.08.2024 12:59 Відповісти
у чпуй тебе не мясо???(С)
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13.08.2024 13:03 Відповісти
Бедняжки. Что же ООН не дорабатывает? Быстро наладить поставки воды и продовольствия розийским военным а то у них жажда и чуство голода после убийств, насилия и мародерства.
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13.08.2024 13:04 Відповісти
Покійний Геннадій Москаль колись сказав: "Хай сечу п"ють"!
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13.08.2024 13:04 Відповісти
Практически дуплет (см. ниже).
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13.08.2024 13:06 Відповісти
Як їхні африканські колєги і союзники. "О-о... Тьоплєнькая пошла!" (с)

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13.08.2024 14:38 Відповісти
Единственный был Правильный Москаль, царствие ему небесное.
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13.08.2024 13:05 Відповісти
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13.08.2024 13:09 Відповісти
Ну якщо українська влада чужим й далеким живодерам з Гази поставляють борошно , то чому б "старшому братньому окру" не поставити води ?!
Там же ж "мальчикі в трусіках" знемагають від зневоднення ... Якщо вони від цього зневоднення зконають , то "амнєсті інтернешенал" й "хьюман райтс увотч" может оскаженіти , а прокурор в Гаазі відкрити файл ...
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13.08.2024 13:12 Відповісти
Лучшая вода для орка это тормозная жидкость.
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13.08.2024 13:16 Відповісти
Зараз заплАчу.
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13.08.2024 13:17 Відповісти
Нехай кумис п'ють від скаженого бика.
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13.08.2024 13:19 Відповісти
Цікаво - пересувних крематоріїв мають вдосталь, а ось пересувних фільтраційних станцій одиниці. Цінність скрити факти важливіше ніж життя.
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13.08.2024 13:22 Відповісти
Їм рос.пошта води не привозить чи шо?
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13.08.2024 13:47 Відповісти
Смолу будуть досхочу пити в пеклі.
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13.08.2024 14:17 Відповісти
нехай виздихають
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13.08.2024 15:36 Відповісти
Дайте їм тараньки.
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13.08.2024 16:56 Відповісти
 
 