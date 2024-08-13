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Новини
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Російські окупанти не полишають планів висадити свій десант на узбережжі Чорного моря, - Плетенчук

Окупанти

Росіяни досі плекають плани, але не мають можливостей для проведення висадки десанту на узбережжі Чорного моря в Одеські області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами речника, оперативна ситуація на морі залишається сталою.

"Звичайно, ворог не полишає своїх планів щодо захоплення українських територій і висадка десанту в Одесі все ще залишається реальною загрозою. Але коли російський диктатор Володимир Путін каже, що буде виходити "з реалій на землі", він чомусь забуває про "реалії на воді", тож плани це одне, а спроможності Російської Федерації - це зовсім інше", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що висадка десанту це  не самостійна військова операція, це частина великої сухопутної операції.

"А сухопутна компонента на одеському напрямку захлинулася ще на початку повномасштабного вторгнення. Тому наразі росіяни не можуть проводити таку самостійну операцію, як і не можуть підійти до нашого узбережжя - зараз вони навіть з бази в Новоросійську не можуть вийти. В разі якщо ворог надумає підійти до наших берегів, то він відразу потрапить під вогонь нашої артилерії і берегових ракетних комплексів - для нас це будуть дуже "жирні" цілі". До того ж десантні спроможності ворога відчутно знижено - з 13 десантних кораблів РФ в строю залишається 5. Тому вважаю, що це неможливо", - розповів Плетенчук.

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Автор: 

армія рф (17250) ВМС (1379) Плетенчук Дмитро (167)


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Топ коментарі
+7
- Слушайте, Жьора! Гаварят - у вас в Адессе десант висаживают?
- Нет! Закапивают!
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13.08.2024 12:42
+5
Російські окупанти не полишають планів висадити свій десант на узбережжі Чорного моря, - Плетенчук

Тому вважаю, що це неможливо", - розповів Плетенчук.

тобто, зе!дегенерат плетенчук, сам з собою поспілкувався?
потужно переможно!
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13.08.2024 12:44
+5
Парашники, морской десант- это таки весёлая тема.
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13.08.2024 12:55
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- Слушайте, Жьора! Гаварят - у вас в Адессе десант висаживают?
- Нет! Закапивают!
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13.08.2024 12:42 Відповісти
Російські окупанти не полишають планів висадити свій десант на узбережжі Чорного моря, - Плетенчук

Тому вважаю, що це неможливо", - розповів Плетенчук.

тобто, зе!дегенерат плетенчук, сам з собою поспілкувався?
потужно переможно!
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13.08.2024 12:44 Відповісти
Парашники, морской десант- это таки весёлая тема.
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13.08.2024 12:55 Відповісти
Шо кацапам заважає? най спробують висадитися. Будемо бачити
Оно у Гостомелі у 22-ому висаджувалися десантом
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13.08.2024 12:55 Відповісти
Ну, ми тут в Генштабі порадились - ми не виключаємо нашестя марсіян, десантування на Чорноморському узбережжі. Але по перше - марсіян не існує, а по друге - в них немає засобів для десантування.
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13.08.2024 13:06 Відповісти
Вряд ли ***** сейчас рискнет высадиться в Одессе и прорывать коридор в приднестровье где склады с боеприпасами. Для етого он и добивается перемирия, чтобы корабли РФ спокойно плавали по Черному морю и могли неожиданно причалить к берегу. А там уже дело техники и старая песня о зеленых челавечках и настамнету... Ну не будет же ни Запад ни США (особенно если к власти придет трамп) опять начинать опять войну ради какого то кусочка Одессы. Максимум выразят озабоченность, что то бубнеть про обе стороны и призывать к диалогу чтобы не сорвать перемирие
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13.08.2024 13:12 Відповісти
Зараз неможливо "неожіданно прічаліть"
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13.08.2024 16:30 Відповісти
Що воно плете? А, Плетенчук.
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13.08.2024 13:15 Відповісти
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13.08.2024 13:23 Відповісти
ех, якби ви бачили скільки коштів "зарили" на побудову захисних споруд на межі миколаївської та одеської областей, біля "южненського" порту, біля траси! Скільки бетонних їжаків поставили настільки щільно один до одного в Вапнярці що кицька не пролізе..От тоді ви б зрозуміли справжній сенс цих слів
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13.08.2024 13:26 Відповісти
Можуть вони висадити десант на узбережжі Чорного моря....десь поблизу Анапи.
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13.08.2024 13:34 Відповісти
Тільки подвійний агент може знати про плани кацапстану
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13.08.2024 16:29 Відповісти
 
 