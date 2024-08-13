Російські окупанти не полишають планів висадити свій десант на узбережжі Чорного моря, - Плетенчук

Росіяни досі плекають плани, але не мають можливостей для проведення висадки десанту на узбережжі Чорного моря в Одеські області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами речника, оперативна ситуація на морі залишається сталою.

"Звичайно, ворог не полишає своїх планів щодо захоплення українських територій і висадка десанту в Одесі все ще залишається реальною загрозою. Але коли російський диктатор Володимир Путін каже, що буде виходити "з реалій на землі", він чомусь забуває про "реалії на воді", тож плани це одне, а спроможності Російської Федерації - це зовсім інше", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що висадка десанту це не самостійна військова операція, це частина великої сухопутної операції.

"А сухопутна компонента на одеському напрямку захлинулася ще на початку повномасштабного вторгнення. Тому наразі росіяни не можуть проводити таку самостійну операцію, як і не можуть підійти до нашого узбережжя - зараз вони навіть з бази в Новоросійську не можуть вийти. В разі якщо ворог надумає підійти до наших берегів, то він відразу потрапить під вогонь нашої артилерії і берегових ракетних комплексів - для нас це будуть дуже "жирні" цілі". До того ж десантні спроможності ворога відчутно знижено - з 13 десантних кораблів РФ в строю залишається 5. Тому вважаю, що це неможливо", - розповів Плетенчук.

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