Росіяни використовують окуповані порти для вивезення награбованого українського зерна, - ВМС ЗСУ
Через окуповані порти у Чорному та Азовському морях загарбники вивозять українське зерно нового врожаю. Також використовують порти для цивільного судноплавства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Росія використовує українські порти Криму та Азова, які перебувають в окупації, в основному для цивільного судноплавства, для незаконних дій. Ворог використовує порти для вивезення зерна, зокрема нових урожаїв з окупованих територій", - сказав він.
Плетенчук наголосив, що кораблі, які нелегально входять в окуповані українські порти, фактично незаконно перетинають український державний кордон, а це кримінальна відповідальність.
"Ці завдання виконують судна, які, так би мовити, не ходять у зовнішній світ. Вони призначені для того, щоб перевантажувати награбоване в російські порти, а звідти вони вже продають це як власну продукцію", - резюмував речник ВМС.
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Поки "вишиватники" здриснули у Львів та Полонію, ( замість грудьми лягти під ворожі танки і колони) та ще й повчали навесні 2022 "ви ж там гуманітарку не беріть у орків, паспорти не беріть , чекайте нас, скоро
дві-три неділіповернемося 🤡!" .
Бо треба ж бути адекватними, не ображати всіх "сєпарамі, ждунамі і т.д." а то самі "найбільші поц'ріоти " майки рвали на грудях, як ******* Україну, а самі натирили наколядували і квартири у Львові та на рахунках $ наскирдували - то вони незнають що таке виживати і що таке , коли владі пофіг, ніхто й не думав допомагати людям та евакуацію проводити!!
Коли до нас повернеться законна влада ( ВСУ), от побачите вишиватників будуть пиzz∆ити , якщо не-ума вистачить повернутися!!!
А то звикли засуджувати, коли дупа своя в безпеці, та рядитися в "поц'ріотів". Будуть їх пиждити, бо лають на кого не треба а "шашличників" навіть не засуджують.
Партизанять добре, доречі, але всяка подоляцька мразь і Дурналісти їх тільки здають - розписують вишиватні статейки , де багато інформації про спротив, цікавої ворогу!!
Менты, да,сбежали. Потом пришли военные и началась эвакуация. Каждый день два школьных автобуса всех желающих отвозили. В частности в Покровск. Оттуда в любую сторону. Нам было похер куда. Но, так как поезд на Закарпатье был забит, а стоя в тамбуре было влом. Оказались в Дрогобыче, Львовской области. Жили, кормили одевали. Тока курево и деликатесы за свои. Я и там, в школе работал. Мы двойные переселенцы, первый раз с 14-го. Выплаты получаем постоянно.
перед тим попередивши офіційно, що за вивоз краденого будуть бити.