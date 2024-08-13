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Новини
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Росіяни використовують окуповані порти для вивезення награбованого українського зерна, - ВМС ЗСУ

зерно

Через окуповані порти у Чорному  та Азовському морях загарбники вивозять українське зерно нового врожаю. Також використовують порти для цивільного судноплавства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росія використовує українські порти Криму та Азова, які перебувають в окупації, в основному для цивільного судноплавства, для незаконних дій. Ворог використовує порти для вивезення зерна, зокрема нових урожаїв з окупованих територій", - сказав він.

Плетенчук наголосив, що кораблі, які нелегально входять в окуповані українські порти, фактично незаконно перетинають український державний кордон, а це кримінальна відповідальність.

"Ці завдання виконують судна, які, так би мовити, не ходять у зовнішній світ. Вони призначені для того, щоб перевантажувати награбоване в російські порти, а звідти вони вже продають це як власну продукцію", - резюмував речник ВМС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року окупанти організували понад 15 "рейсів" з українським збіжжям з порту Маріуполя до РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

зерно (3116) окупація (6671) порт (2039) Плетенчук Дмитро (167)


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Топ коментарі
+4
нам заборонили бити ракетами і по портам теж? по своїм, українським портам?
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13.08.2024 13:57
+3
І хто ж на окупованих територіях це зерно садив та збирав? Хто дозволив зерну вирости і не згоріти?
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13.08.2024 13:55
+3
А ракети , по них , не летять бо діє зернова угода ?
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13.08.2024 14:02
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І хто ж на окупованих територіях це зерно садив та збирав? Хто дозволив зерну вирости і не згоріти?
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13.08.2024 13:55 Відповісти
Мабуть люди хочуть нямати ( їсти, хрумкати, жерти). В селі нема іншої роботи крім аграрний сектор - фермерство, огороди, агрохолдінги..

Поки "вишиватники" здриснули у Львів та Полонію, ( замість грудьми лягти під ворожі танки і колони) та ще й повчали навесні 2022 "ви ж там гуманітарку не беріть у орків, паспорти не беріть , чекайте нас, скоро дві-три неділі повернемося 🤡!" .
Бо треба ж бути адекватними, не ображати всіх "сєпарамі, ждунамі і т.д." а то самі "найбільші поц'ріоти " майки рвали на грудях, як ******* Україну, а самі натирили наколядували і квартири у Львові та на рахунках $ наскирдували - то вони незнають що таке виживати і що таке , коли владі пофіг, ніхто й не думав допомагати людям та евакуацію проводити!!
Коли до нас повернеться законна влада ( ВСУ), от побачите вишиватників будуть пиzz∆ити , якщо не-ума вистачить повернутися!!!
А то звикли засуджувати, коли дупа своя в безпеці, та рядитися в "поц'ріотів". Будуть їх пиждити, бо лають на кого не треба а "шашличників" навіть не засуджують.
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13.08.2024 14:08 Відповісти
Угу... але "чомусь" вирощеним на ТОТ зерном за долари торгує *********...
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13.08.2024 15:15 Відповісти
Не слухайте "вишиватників"! Люди за Україну, але "владі" не довіряють!! І зброї не дали ( може крім Київа та Харкова) і "силовики" повтікали, не було кому проводити організовану евакуацію та й зараз ці люди кинуті, ще й пособія зажмуть давати .
Партизанять добре, доречі, але всяка подоляцька мразь і Дурналісти їх тільки здають - розписують вишиватні статейки , де багато інформації про спротив, цікавої ворогу!!
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13.08.2024 14:14 Відповісти
Огульно кроете.
Менты, да,сбежали. Потом пришли военные и началась эвакуация. Каждый день два школьных автобуса всех желающих отвозили. В частности в Покровск. Оттуда в любую сторону. Нам было похер куда. Но, так как поезд на Закарпатье был забит, а стоя в тамбуре было влом. Оказались в Дрогобыче, Львовской области. Жили, кормили одевали. Тока курево и деликатесы за свои. Я и там, в школе работал. Мы двойные переселенцы, первый раз с 14-го. Выплаты получаем постоянно.
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13.08.2024 14:58 Відповісти
нам заборонили бити ракетами і по портам теж? по своїм, українським портам?
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13.08.2024 13:57 Відповісти
"кнр" хочєт кушать, "кнр" хочєт дешевого зерна, якраз рашка у них на поводку, дає все що скажуть
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13.08.2024 14:15 Відповісти
А ракети , по них , не летять бо діє зернова угода ?
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13.08.2024 14:02 Відповісти
Щоб вони вдавилися,тварюки-кацапські.
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13.08.2024 14:08 Відповісти
А влупити два рази по таком судну в Маріуполі релігія не позволяє? Вони б дуже швидко припинили це неподобство
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13.08.2024 14:45 Відповісти
Навіть кількома безпілотниками.
перед тим попередивши офіційно, що за вивоз краденого будуть бити.
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13.08.2024 14:47 Відповісти
а чого не топимо дронами сухогрузи
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13.08.2024 15:06 Відповісти
Ну що ви мусолите третій рік одне і теж саме, знаємо про це давно.
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13.08.2024 15:09 Відповісти
Дякуйте 🤡... закохані в нього % , в екстазі ...
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13.08.2024 16:42 Відповісти
А ми тільки тихенько спостерігаємо, і все...
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13.08.2024 16:51 Відповісти
 
 