Росіяни використовують окуповані порти для вивезення награбованого українського зерна, - ВМС ЗСУ

Через окуповані порти у Чорному та Азовському морях загарбники вивозять українське зерно нового врожаю. Також використовують порти для цивільного судноплавства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росія використовує українські порти Криму та Азова, які перебувають в окупації, в основному для цивільного судноплавства, для незаконних дій. Ворог використовує порти для вивезення зерна, зокрема нових урожаїв з окупованих територій", - сказав він.

Плетенчук наголосив, що кораблі, які нелегально входять в окуповані українські порти, фактично незаконно перетинають український державний кордон, а це кримінальна відповідальність.

"Ці завдання виконують судна, які, так би мовити, не ходять у зовнішній світ. Вони призначені для того, щоб перевантажувати награбоване в російські порти, а звідти вони вже продають це як власну продукцію", - резюмував речник ВМС.

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