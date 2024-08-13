Окупанти відправили 11 школярів з Луганщини на військовий вишкіл до російського табору "Авангард"
Російські окупанти відправили 11 юнаків та дівчат з окупованої Кадіївки Луганської області до російського оборонно-спортивного табору "Авангард".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Луганській ОВА.
"Одинадцять юнаків та дівчат з окупованої Кадіївки привезли до російського оборонно-спортивного табору "Авангард". Це вже третя група українських дітей, яких цьогоріч загарбники відправили туди на військовий вишкіл. Упродовж трьох тижнів школярі проходитимуть навчання з військової тактики, опановуватимуть стрілецьку зброю, відвідуватимуть пропагандистські лекції", - йдеться в повідомленні.
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про що, ця тупа інфа? місто, десять років в окупації.
але, що, конкретно, зробила луганська ова, що б цього не сталося?