Росіяни набрали нову партію "юнармійців" з підлітків на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
Ворог продовжує здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"На ТОТ розбудовують мережу "юнармії" – російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, які мають стати основою ЗС РФ надалі. У червні на Савур-Могилі присягу ворожому руху склало до сотні українських підлітків.
Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при міністерстві нападу РФ. Росіяни заманюють підлітків через їхніх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей", - йдеться в повідомленні.
Однак, як наголошують у ЦНС, росіяни не говорять про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З падлітків...
жити і працювати по - людські ?
Здохніть падлюки і не соромтеся на весь світ 😡
чи, як можна примусово, заставити дитину, таке робити?
з кацапами все ясно, а от що з колаборантами робити?
Хто виживе з них, буде про, що розповісти на ЗМІ..
Поневолені ким?
Оригінал: Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Українська мова: Тиха Українська ніч.
Прозоро небо. Зірки блищать.
Своєї дрімоти перемогти
Не хоче повітря. Трохи тремтять
Сребристих Тополь листи.
Фінська мова: Hiljainen Ukrainalainen ilta.
Taivas on läpinäkyvä. Tähdet loistavat.
Voita uneliaisuus
Hän ei halua ilmaa. He vapisevat vähän.
Hopeapoppelin lehdet.
Але її тут немає. Очікувано, бо ніколи: вона ллє сльози над втраченим поколінням українських дітей, що піддались пропаганді клятих "укроволотньоров".