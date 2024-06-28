Росіяни набрали нову партію "юнармійців" з підлітків на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Ворог продовжує здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"На ТОТ розбудовують мережу "юнармії" – російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, які мають стати основою ЗС РФ надалі. У червні на Савур-Могилі присягу ворожому руху склало до сотні українських підлітків.

Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при міністерстві нападу РФ. Росіяни заманюють підлітків через їхніх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей", - йдеться в повідомленні.

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Однак, як наголошують у ЦНС, росіяни не говорять про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля.