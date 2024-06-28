Россияне набрали новую партию "юнармейцев" из подростков на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления
Враг продолжает осуществлять систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"На ВОТ развивают сеть "юнармии" - российского аналога нацистского движения гитлерюгенд, милитаристического движения подростков, которые должны стать основой ВС РФ в дальнейшем. В июне на Саур-Могиле присягу вражескому движению принесло до сотни украинских подростков.
В дальнейшем именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве нападения РФ. Россияне заманивают подростков через их родителей, обещаниями о социальном росте детей", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечают в ЦНС, россияне не говорят о том, что именно украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.
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З падлітків...
жити і працювати по - людські ?
Здохніть падлюки і не соромтеся на весь світ 😡
чи, як можна примусово, заставити дитину, таке робити?
з кацапами все ясно, а от що з колаборантами робити?
Хто виживе з них, буде про, що розповісти на ЗМІ..
Поневолені ким?
Оригінал: Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Українська мова: Тиха Українська ніч.
Прозоро небо. Зірки блищать.
Своєї дрімоти перемогти
Не хоче повітря. Трохи тремтять
Сребристих Тополь листи.
Фінська мова: Hiljainen Ukrainalainen ilta.
Taivas on läpinäkyvä. Tähdet loistavat.
Voita uneliaisuus
Hän ei halua ilmaa. He vapisevat vähän.
Hopeapoppelin lehdet.
Але її тут немає. Очікувано, бо ніколи: вона ллє сльози над втраченим поколінням українських дітей, що піддались пропаганді клятих "укроволотньоров".