Враг продолжает осуществлять систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"На ВОТ развивают сеть "юнармии" - российского аналога нацистского движения гитлерюгенд, милитаристического движения подростков, которые должны стать основой ВС РФ в дальнейшем. В июне на Саур-Могиле присягу вражескому движению принесло до сотни украинских подростков.

В дальнейшем именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве нападения РФ. Россияне заманивают подростков через их родителей, обещаниями о социальном росте детей", - говорится в сообщении.

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Однако, как отмечают в ЦНС, россияне не говорят о том, что именно украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.