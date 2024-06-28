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Россияне набрали новую партию "юнармейцев" из подростков на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Окупанти набирають до

Враг продолжает осуществлять систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"На ВОТ развивают сеть "юнармии" - российского аналога нацистского движения гитлерюгенд, милитаристического движения подростков, которые должны стать основой ВС РФ в дальнейшем. В июне на Саур-Могиле присягу вражескому движению принесло до сотни украинских подростков.

В дальнейшем именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве нападения РФ. Россияне заманивают подростков через их родителей, обещаниями о социальном росте детей", - говорится в сообщении.

Также читайте: ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

Однако, как отмечают в ЦНС, россияне не говорят о том, что именно украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.

Автор: 

оккупация (10187) подростки (459) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+13
Яничари. Нова доба...
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28.06.2024 18:31
+10
Кацапи кляті , ви що зовсім озвіріли чи ох@їли від своєі бездарності
жити і працювати по - людські ?

Здохніть падлюки і не соромтеся на весь світ 😡
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28.06.2024 18:30
+6
добровільно набрали?
чи, як можна примусово, заставити дитину, таке робити?
з кацапами все ясно, а от що з колаборантами робити?
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28.06.2024 18:35
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Росіяни набрали нову партію "юнармійців" з підлітків

З падлітків...
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28.06.2024 18:30 Ответить
Кацапи кляті , ви що зовсім озвіріли чи ох@їли від своєі бездарності
жити і працювати по - людські ?

Здохніть падлюки і не соромтеся на весь світ 😡
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28.06.2024 18:30 Ответить
Вони діють ефективно, хоч і аморально. І тому зовсім не збираються здихати, навпаки.
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28.06.2024 18:39 Ответить
Хотят, не хотят, а придётся
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28.06.2024 18:47 Ответить
Все залежить від кількості та якості зброї, що надається ЗСУ.
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28.06.2024 18:49 Ответить
Яничари. Нова доба...
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28.06.2024 18:31 Ответить
Mow them all down. With extreme prejudice.
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28.06.2024 18:34 Ответить
Швидко вони іх охмурили
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28.06.2024 18:35 Ответить
добровільно набрали?
чи, як можна примусово, заставити дитину, таке робити?
з кацапами все ясно, а от що з колаборантами робити?
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28.06.2024 18:35 Ответить
Так в нас і окуповані території різні -Херсонщина і Запоріжжя -це одне ,а Лугандонія і Крим зовсім інше ,
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28.06.2024 18:37 Ответить
Юні лугандони услід за подохшими татками підуть.
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28.06.2024 18:41 Ответить
Усе на московїї та ТОТ, як і при сралєні! Син за отця, не в атвєтє…
Хто виживе з них, буде про, що розповісти на ЗМІ..
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28.06.2024 18:43 Ответить
Если они патриоты, то пройдут обучение и начнут бить врага, рашистов. А если не патриоты,то главное пусть освоят правильно использовать пакеты
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28.06.2024 18:49 Ответить
это детки ОПЗЖоповцев , сотня это не показатель
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28.06.2024 18:59 Ответить
Кто еще хочет подписывать мирные договоры с ***********? Чтобы за несколько лет на оккупированных территориях выросло пушечное мясо для новой войны?
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28.06.2024 19:01 Ответить
росіяни не говорять про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля. Джерело:

Поневолені ким?
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28.06.2024 19:01 Ответить
поневолені кацапами. буряти, тувинці, якути, чеченці, башкорти, татари на тій ********* хіба не поневолені народи? хіба якути з бурятами самостійно і добровільно прийщли би в Україну воювати за імперію?
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28.06.2024 20:27 Ответить
А кацапи це хто?
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28.06.2024 20:51 Ответить
кацапи - це москалі, рюске, жителі московії.
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28.06.2024 20:59 Ответить
Московія це де? Тверь, Рязань, Нижній Новгород це Московія?
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28.06.2024 21:10 Ответить
мабуть. пошукай древню карту московського царства. це і є московія.
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28.06.2024 21:16 Ответить
У Московському царстві не було поневолених народів? Там були тільки кацапи?
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28.06.2024 22:08 Ответить
ну бурятів, хакасів, якутів, татарів, кавказьких народів там точно не було у цьому царстві на початку його існування.. це вже пізніше кацапи пішли завойовувати східні землі.
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29.06.2024 01:00 Ответить
То хто такі ці кацапи, які до 19 століття завоювали половину Євразії та частину Америки?
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29.06.2024 01:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF
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29.06.2024 01:32 Ответить
Мене цікавить не слово, а сам народ. Звідки він взявся такий могутній?
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29.06.2024 01:37 Ответить
не народ. а зброд. суміш монголів з тими племенами, які в той час населяли мацкву і її периферію. майже двохсотлітнє правління Орди на цих болотах не зникло безслідно. Золота Орда з часом розпалася, а після її падіння почало підніматися московське царство.
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29.06.2024 01:51 Ответить
Кацапи = поневолені Ордою народи?
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29.06.2024 10:50 Ответить
ні, не "дорівнює". а змішані з ордою. поневолені ордою були народи Київської Русі, які не хотіли прогинатися під Орду, за що Орда спалила Київ, та інші міста Київської Русі. А мацкву Орда не спалила, тому що мацква лягла під Орду і довгий час була її Улусом. і битва Куликовська з Дмитрієм Донським багатьма західними істориками вважається міфом.
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29.06.2024 13:57 Ответить
Орда це не народ. Це військовий орден або держава, не важливо. Я так і не зрозумів хто з ким змішався, щоб вийшли кацапи.
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29.06.2024 14:04 Ответить
монголо-татари змішалися з тими, хто на той час населяв мацкву і її периферію. кацап - це не національність, не народність, а презирливе прізвсисько жителів московії.
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29.06.2024 14:44 Ответить
А хто в той час населяв москву і її периферію?
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29.06.2024 14:47 Ответить
почитай і дізнаєшся: https://www.istpravda.com.ua/articles/4e38887e7c05d/
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29.06.2024 15:09 Ответить
Дякую. Але не буду. Мене цікавлять думки учасників форуму. А загуглити я і сам можу.
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29.06.2024 15:25 Ответить
ну так це і є думки як учасників цього форуму, так і інших українців. чи може ти наївне думаєш, що якщо мацкву заснував Київський князь Юрій Долгорукий, то там жили в ті часи слов'яни? ніт. жителі московії - це чудь, меря, муром, мокша, ерзя - до слов'ян не мають жодного відношення. це північні племена. вони мають більше угро-фінське походження, ніж слов'янське.
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29.06.2024 15:46 Ответить
Угри + фіни + монголи + тюрки = кацапи?
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29.06.2024 15:52 Ответить
можна і так вважати.
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29.06.2024 16:12 Ответить
А чому мова слов'янська?
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29.06.2024 17:08 Ответить
у кого? у кацапів? а вона слов'янська?
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29.06.2024 17:25 Ответить
А яка?
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29.06.2024 17:49 Ответить
а справді, яка? слов'янські мови - українська, польська, білоруська, словацька, чеська між собою дуже подібні. і вони дуже відрізняються від мови кацапської.
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29.06.2024 21:50 Ответить
То яка мова у кацапів? Фінська? Угорська? Тюркська? Монгольська?
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29.06.2024 23:52 Ответить
російська.
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29.06.2024 23:53 Ответить
До якої мови вона ближче? До слов'янської або до якоїсь іншої?
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29.06.2024 23:56 Ответить
до псячої..
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30.06.2024 03:43 Ответить
Візьмемо Пушкіна і зробимо машинний переклад.
Оригінал: Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Українська мова: Тиха Українська ніч.
Прозоро небо. Зірки блищать.
Своєї дрімоти перемогти
Не хоче повітря. Трохи тремтять
Сребристих Тополь листи.
Фінська мова: Hiljainen Ukrainalainen ilta.
Taivas on läpinäkyvä. Tähdet loistavat.
Voita uneliaisuus
Hän ei halua ilmaa. He vapisevat vähän.
Hopeapoppelin lehdet.
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30.06.2024 12:33 Ответить
Переконалися, що російська мова ближча до української, ніж до фінської?
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30.06.2024 13:04 Ответить
ну а далі що? )
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30.06.2024 13:13 Ответить
Цього достатньо. Я задоволений, що допоміг вам розібратися. Всього доброго!
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30.06.2024 13:16 Ответить
розібратися в чому? )
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30.06.2024 13:21 Ответить
Для України це вже втрачене покоління.
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28.06.2024 19:03 Ответить
На ТОТ - цей рух ТОТ "Юнармієць" більш поширений, ніж у рашці
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28.06.2024 19:31 Ответить
Тема якраз для
Але її тут немає. Очікувано, бо ніколи: вона ллє сльози над втраченим поколінням українських дітей, що піддались пропаганді клятих "укроволотньоров".
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28.06.2024 19:12 Ответить
Их папаши ждали пока пойдет воевать Кошовой, ну вот, дождались
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28.06.2024 19:26 Ответить
Нажаль, це вже НЕ українські діти
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28.06.2024 23:21 Ответить
Так кто из украинцев утверждал тридцать лет, что проклятые москали не враги нам, а братский народ? Видимо история их ничему не научила.
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29.06.2024 00:35 Ответить
 
 