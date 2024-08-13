Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть та не обміняють водійське посвідчення, - рішення Кабміну
Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, обміняти його чи зареєструвати транспорт, якщо не оновили свої військово-облікові дані.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Урядом установлено, що в період воєнного стану та упродовж трьох місяців з дня його припинення чи скасування філії української міграційної служби приймають документи для:
- отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше;
- отримання посвідчення водія після втрати чи викрадення;
- реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.
Всі вищезгадані послуги не надаватимуть громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або ж які не уточнили свої військово-облікові дані.
Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть цим чоловікам посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли їх почнут відстрілювати?