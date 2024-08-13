Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть та не обміняють водійське посвідчення, - рішення Кабміну

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, обміняти його чи зареєструвати транспорт, якщо не оновили свої військово-облікові дані.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Урядом установлено, що в період воєнного стану та упродовж трьох місяців з дня його припинення чи скасування філії української міграційної служби приймають документи для:

отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше;

отримання посвідчення водія після втрати чи викрадення;

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Всі вищезгадані послуги не надаватимуть громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або ж які не уточнили свої військово-облікові дані.

Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть цим чоловікам посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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