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Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть та не обміняють водійське посвідчення, - рішення Кабміну

Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть та не обміняють водійське посвідчення, - рішення Кабміну

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, обміняти його чи зареєструвати транспорт, якщо не оновили свої військово-облікові дані.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Урядом установлено, що в період воєнного стану та упродовж трьох місяців з дня його припинення чи скасування філії української міграційної служби приймають документи для:

  • отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше;
  • отримання посвідчення водія після втрати чи викрадення;
  • реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Всі вищезгадані послуги не надаватимуть громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або ж які не уточнили свої військово-облікові дані.

Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть цим чоловікам посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Читайте також: Українці за кордоном можуть отримати посвідчення водія вже в 30 країнах. На початку року їх було 12

Автор: 

Кабмін (14071) посвідчення водія (227) мобілізація (3032)


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Топ коментарі
+38
то вони отримають місцеве...якщо вже не зробили це...тим більш поляки, наприклад, взагалі, заборонили з українським працювати
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13.08.2024 21:48
+33
їба. ти
страшилки
ви не влада, ви дебіли
їм пох...й на ваші обмеження
і блокування
ви кончені обмежувачі
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13.08.2024 21:52
+27
Тут в Києві не оновило дані 40 відсотків а вони для показухи якусь єресь пишуть
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13.08.2024 21:50
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Як я люблю свою країну, а все рівно вона мене "міцніше"...
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14.08.2024 01:19 Відповісти
Конституция? Ні, не чули, ми слуги народу, нам пох.
Коли їх почнут відстрілювати?
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14.08.2024 06:21 Відповісти
Всё правильно. Не мытьём, так катаньем. И надо ещё строже. Аннулировать все права на авто с внесением данных в международную систему. Остановили - проверили .
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17.08.2024 15:33 Відповісти
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