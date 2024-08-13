Кілька груп "шахедів" зафіксовано на півночі Сумщини, курс руху у напрямку Київщини, - Повітряні сили (оновлено)

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс західний", - попереджають у ПС.

За інформацією Повітряних сил російські БпЛА рухаються у напрямку Київщини.

"Ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області.

Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину", - згодом повідомили у ПС.

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