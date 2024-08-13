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Новини Війна
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Кілька груп "шахедів" зафіксовано на півночі Сумщини, курс руху у напрямку Київщини, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс західний", - попереджають у ПС.

За інформацією Повітряних сил російські БпЛА рухаються у напрямку Київщини.

"Ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області.

 Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину", - згодом повідомили у ПС.

Також читайте: Ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 38 "шахедами". ППО збила 30 БпЛА, - Повітряні сили

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безпілотник (4110) Повітряні сили (2605)


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13.08.2024 23:59 Відповісти
Іран представив передовий безпілотник під назвою Mohajer-10 з дальністю польоту до 2000 кілометрів, повідомляє The Tehran Times.
За даними іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2 000 км і тривалість польоту до 24 годин. Його вантажопідйомність може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність Mohajer-6.

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14.08.2024 00:01 Відповісти
Державний департамент США у вівторок схвалив потенційний продаж зброї Ізраїлю на загальну суму приблизно 20 мільярдів доларів, включаючи очікуваний продаж до 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів.

Продаж F-15 вважається найбільшим пакетом зброї для Ізраїлю і був оголошений разом із затвердженими потенційними продажами середніх тактичних транспортних засобів, ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності, фугасних мінометних патронів і танкових патронів.

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14.08.2024 03:38 Відповісти
WASHINGTON, August 13, 2024 - The Secretary of State has approved a possible Foreign Military Sale to the Government of Israel of F-15IA and F-15I+ Aircraft and related equipment for an estimated cost of $18.82 billion.
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14.08.2024 03:41 Відповісти
Чому ці групи "шахедів" не летять на Конча-Заспу? - Тому, що українскі дрони не летять на Барвіху. Тобто, "зелені" та Путін вже давно домовились.
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14.08.2024 05:28 Відповісти
 
 