Ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 38 "шахедами". ППО збила 30 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 13 серпня 2024 року росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.
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