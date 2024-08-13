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Ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 38 "шахедами". ППО збила 30 БпЛА, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 13 серпня 2024 року росіяни  атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та району Курська, - Повітряні сили

інфографіка

Автор: 

ППО (3154) Повітряні сили (2605) Олещук Микола (109)


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А що з ракетами,їх збиваїте,чи що з ними.
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13.08.2024 07:38 Відповісти
Про ракети промовчали. А що стосується 30 збитих шахедів ... сказати можно , що завгодно - на шМарафоні казали, що влітку 2023 року будемо пити каву в Ялті.
ЗЕвладі вірити неможна!
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13.08.2024 07:41 Відповісти
Дивитись марафон,ну то таке, зе теж на велосипеді їздив)
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13.08.2024 08:06 Відповісти
Вночі 13 серпня армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми. Джерело:
В Сумах "Петріоти" не стоять.
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13.08.2024 08:10 Відповісти
А повинн,і бо прифронтові зони, зони критичної інфраструктури, а також захисники України це задачі ППО, та газети написали,що масово атакують Київ за Курськ, то і висновки самі.робіть
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13.08.2024 08:20 Відповісти
Висновки я вже зробив.
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13.08.2024 08:56 Відповісти
Черкащина мінуснула без втрат і руйнування.
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13.08.2024 08:32 Відповісти
 
 