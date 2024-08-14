Верещук анонсувала розгляд рішення щодо посилення відповідальності за відмову від примусової евакуації

Уряд незабаром розгляне зміни до законодавства, які посилюватимуть відповідальність за відмову від примусової евакуації.

Про це під час брифінгу в Одесі повідомила віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що зараз на вимогу військових опрацьовуються невідкладні зміни до законодавства щодо примусової евакуації.

"Ми в четвер розглянемо кінцевий результат таких змін до законодавства щодо посилення відповідальності за невиконання наказів щодо примусової евакуації, щодо алгоритму дій ДСНС, Нацполіції і кожного так, хто на цьому напрямку є задіяний", - пояснила Верещук.

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