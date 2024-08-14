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Верещук анонсувала розгляд рішення щодо посилення відповідальності за відмову від примусової евакуації

Ірина Верещук

Уряд незабаром розгляне зміни до законодавства, які посилюватимуть відповідальність за відмову від примусової евакуації.

Про це під час брифінгу в Одесі повідомила віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що зараз на вимогу військових опрацьовуються невідкладні зміни до законодавства щодо примусової евакуації.

"Ми в четвер розглянемо кінцевий результат таких змін до законодавства щодо посилення відповідальності за невиконання наказів щодо примусової евакуації, щодо алгоритму дій ДСНС, Нацполіції і кожного так, хто на цьому напрямку є задіяний", - пояснила Верещук.

Читайте: 2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають в евакуації за кордоном

Автор: 

закон (2825) евакуація (2305) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+26
Чому ця гнида не в тюрмі??
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14.08.2024 01:40
+21
Сухарі суши хвойда
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14.08.2024 01:26
+14
Не понял- это теперь Шаттлы в обратную сторону, да ещё и добровольно-принудительно?
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14.08.2024 06:58
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Надайте людям альтернативу
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14.08.2024 01:25 Відповісти
Альтернатива - это одно из двух?
Альтернатива эвакуации это не Донецк 14-го и Херсон 22-го. Где проснулись в оккупации.
Это Бахмут, Марьянка и Авдеевка. Это сыграть в рулетку. Или хату все равно разобьют, но при тебе. Или в подвале заровняет (что не надо хоронить) А еще можно косо посмотреть на военного.
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14.08.2024 07:40 Відповісти
Вивозити примусово треба дітей та немічних, а "ждуни" хай залишаються та гинуть у підвалах.
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14.08.2024 09:20 Відповісти
Сухарі суши хвойда
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14.08.2024 01:26 Відповісти
Відмова від примусової евакуації?
Щось знову в зелених з логікою не те.
Як можна відмовитися від примусової евакуації?
Існують три види евакуації:
1) евакуація за бажанням,
2) обов'язкова евакуація (отут за відмову вже можна про щось розмовляти),
3) примусова евакуація - це вже має бути аналог "бусификації" (але - чи варто те робити з дорослими людьми...?)
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14.08.2024 01:31 Відповісти
Чому ця гнида не в тюрмі??
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14.08.2024 01:40 Відповісти
Надайте людям зброю для оборони. Тільки мусорська держава сциться
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14.08.2024 02:34 Відповісти
Половина это оружие бросит при первых выстрелах. Большинство из оставшихся отстрелят себе выступающие части тела.
В армию я не пойду, но автомат дайте
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14.08.2024 07:44 Відповісти
Верещук найбільш мерзотна потвора серед усієї команди зелених виродків.
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14.08.2024 05:28 Відповісти
Тобто, на пики віслюка і його погонича Вам дивитися менш огидно? Вони всі там активно виборюють звання наймерзеннішої потвори. Це просто кунсткамера якась із зЕлених потвор.
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14.08.2024 07:14 Відповісти
чому ??? там ще є дермаки, стефанчуки, татарови, подоляки, арахімії, гугілашвілі та інші мерзоти !!!



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14.08.2024 07:17 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjr041wxdj9o видно в неї завдання здавати українську землю кацапам під видом "евакуації"?
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14.08.2024 05:31 Відповісти
🤔
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14.08.2024 08:42 Відповісти
Ну если бы вы предоставили людям, хотя бы с детьми, президентские дачи, как кто то обещал...
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14.08.2024 06:47 Відповісти
ага зараз віддадуть а де скумбрія тоді буде в басейні з підігрівом ниряти? в звичайному спортлайфі з нарідом?
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14.08.2024 07:42 Відповісти
Ватни квартальни подонки полізли у політику немаючи жодної компетенції рятувати гроші коломойши, нарвались на війну, простий холоп має виправляти всі їх безкінечні фейли.
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14.08.2024 06:50 Відповісти
Не понял- это теперь Шаттлы в обратную сторону, да ещё и добровольно-принудительно?
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14.08.2024 06:58 Відповісти
С чонгарскими шаттлами и чонгарскими зонами отдыха у этой ..... все получилось,задание выполнила,теперь она занялась выдумыванием способов наказания непослушных,тоже достойная работенка.
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14.08.2024 07:11 Відповісти
Эвакуация (по себе знаю) - это окинуть взглядом свою квартиру/дом, и вместить это в две сумки. Уехать не командировку, уехать навсегда.
Теперь никогда не попаду на могилу к маме
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14.08.2024 07:50 Відповісти
Очень сочувствую вам, кто не пережил этого никогда не поймут,как это остаться бомжом на старости лет😢
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14.08.2024 08:16 Відповісти
поверьте, это первый раз (в 14-Ом) было тяжело.
В 22-Ом уже не так.
Не дай бог, в 25-Ом уже войдет в привычку.
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14.08.2024 08:25 Відповісти
А коли, нарешті, кацапських попів в Україні забороните? На ТОТ дітлахів у школах перековують на кацапський лад, а на непідконтрольних--і дорослих, і молодь.
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14.08.2024 07:57 Відповісти
Ті хто не хоче евакуватися ждуни спалить хату а їх за паребрик
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14.08.2024 08:02 Відповісти
Старій людині,як от мені,восьмий десяток,однаково де вмирати.Тим більше,що з моїм,,букетом"хвороб дорогу важко переносити.
А дали б якусь пукалку,пару орків би підстрелив,хоч користь була б від моєї смерті.
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14.08.2024 08:28 Відповісти
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14.08.2024 08:36 Відповісти
на її пикі все написано хто вона і яка вона падлюка
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14.08.2024 08:47 Відповісти
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14.08.2024 09:13 Відповісти
О, коза драна знову замекала.
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14.08.2024 09:26 Відповісти
Верещук - огидна мерзота, уособлення зеленої влади. Воно і москалям готове служити. Тільки дайте їй якусь посаду
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14.08.2024 09:31 Відповісти
... нагни безглузду голову,бо выдрубають.
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14.08.2024 09:47 Відповісти
Коли ця консерва вскривається, починається шарудіння під підлогою. Хоче застовбити прістаніще в новому бордельєро Дерьмака -кабінєтє по совмєстному употрєблєнію.......
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14.08.2024 10:44 Відповісти
воно ще живе? їй прогули в цугундері давно ставлять ще за Чонгар і т.п. цьому чуду краще сховатися і не відсвічувати, але воно настільки дурне і агресивно амбітне, що саме в петлю лізе.
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14.08.2024 11:50 Відповісти
А за корупцію у владі ти не хочеш відповідальність збільшити????? Жаба зелена....
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14.08.2024 12:14 Відповісти
От же ж штопана паскуда, з лютого 2022 р покинуто і вивезено до рашки близько 27 000 українських діией, а тепер ця МРАЗОТА схаменулась...😡🤬🤬
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15.08.2024 00:21 Відповісти
Операція "Вісла" по-новому, по-зельоному...
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15.08.2024 08:11 Відповісти
 
 