Верещук анонсувала розгляд рішення щодо посилення відповідальності за відмову від примусової евакуації
Уряд незабаром розгляне зміни до законодавства, які посилюватимуть відповідальність за відмову від примусової евакуації.
Про це під час брифінгу в Одесі повідомила віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що зараз на вимогу військових опрацьовуються невідкладні зміни до законодавства щодо примусової евакуації.
"Ми в четвер розглянемо кінцевий результат таких змін до законодавства щодо посилення відповідальності за невиконання наказів щодо примусової евакуації, щодо алгоритму дій ДСНС, Нацполіції і кожного так, хто на цьому напрямку є задіяний", - пояснила Верещук.
Топ коментарі
+26 Олександр #572143
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+21 Саня Мантула #401270
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+14 ZoV KobZona
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Альтернатива эвакуации это не Донецк 14-го и Херсон 22-го. Где проснулись в оккупации.
Это Бахмут, Марьянка и Авдеевка. Это сыграть в рулетку. Или хату все равно разобьют, но при тебе. Или в подвале заровняет (что не надо хоронить) А еще можно косо посмотреть на военного.
Щось знову в зелених з логікою не те.
Як можна відмовитися від примусової евакуації?
Існують три види евакуації:
1) евакуація за бажанням,
2) обов'язкова евакуація (отут за відмову вже можна про щось розмовляти),
3) примусова евакуація - це вже має бути аналог "бусификації" (але - чи варто те робити з дорослими людьми...?)
В армию я не пойду, но автомат дайте
Теперь никогда не попаду на могилу к маме
В 22-Ом уже не так.
Не дай бог, в 25-Ом уже войдет в привычку.
А дали б якусь пукалку,пару орків би підстрелив,хоч користь була б від моєї смерті.