Військові комендатури в Курській області потрібні, зокрема, для координції серед військових частин та гумдопомоги населенню, - Лубінець
Військові комендатури на територіях Курської області, що перебувають під контролем України, потрібні для координції серед військових частин та гумдопомоги населенню.
Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Лубінець нагадав, що на нараді 14 серпня з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.
"(Це обговорювали - Ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", – пояснив він.
Водночас омбудсмен зазначив, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права".
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.
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Краще б нашим пенсіонерам пенсію підняв, а не комуналку...
Вы бросьте 18-й век и захватнические войны.
Ща время другое.
Занял территорию, корми жителей, строй школы.
Территории это всегда пассив.
Британия сколько тянулась вытаскивая из грязи Индию? Пока не надорвалась. А пришло время, и пинком под зад колонизаторов
https://x.com/i/status/1823728880890601729
Крім того, читайте в іншій новині - верещучка вже запросила бідесеньких, настраждалихся, оголодавших мокшан до нас жити!!!! Це й зовсім на голову не налазить..
Але з цієї ідеї нічого доброго не вийде. Це ще один засіб зеленим, як накрасти грошей. Вони в нас більше 800 вагонів гуманітарки вкрали (тільки ті, що порахували), що вже казати - скільки вкрадуть на забезпеченні мокш..
А щодо сьогоднішньої війни та "гуманітарки - так не тільки у вас таке було У нас було ще гірше! ОВА реквізувала "Холодторговські" холодильники Завантажила їх продуктами з "гуманітарки" І зберігала їх там (Вирішили "погріть руки") А коли енергетична компанія зажадала оплати за електроенергію - ОВА "зробила "баранячі очі" і "перевела стрілки на власників "Холодторгу" У відповідь компанія відключила електроенергію І холодильники "потекли Так вони мусили швдко розвозить продукти по селах - бо десятки тон курятини почали псуваться Про те - як крали під час блокади - і мову не веду Бо сам був вибраний жильцями дому для організації доставки "гуманітарки" "неходячим" Набачився - як вивозилися продукти "в невідомість" - тоді коли люди "під боком" потребували допомоги!
Доречі, в іншій статті тут інтерв'ю з військовим і там є про ставлення курчан до наших військових. За негативне ставлення їх ще годувати?
Але якщо ми йдемо в демократичний світ - то повинні дотримуваться встановлених тим демократичним світом правил Це - плата за наші бажання
- А чего ты сюда приехала?
- Как это для чего? Рожать! У нас там врачей нету!
- А ты не боишься что тут тебе врачи тоже такой укол в голову сделают?
Тож схаменись. І не будь схожим на кацапа і *****.
Якщо що - на особисті випади відповідати не буду.
Я, в свою чергу , вже немалої кількості адептів зеленого блазня повернула мізки на місце.
І коментами у т.ч.
Зверніться до психіатра, будь-ласка. Вам потрібно.
Вам не тільки к психіатру, а і к окулісту . Або читайте уважно. Мабуть деменція😎?
"Я, в свою чергу , вже немалої кількості адептів зеленого блазня повернула мізки на місце.
І коментами у т.ч. "
?
В тебе манія величі. Тобі до психіатра!
Гумову допомогу ім, гандон уживаний...