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Новини Війна
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Військові комендатури в Курській області потрібні, зокрема, для координції серед військових частин та гумдопомоги населенню, - Лубінець

лубінець

Військові комендатури на територіях Курської області, що перебувають під контролем України, потрібні для координції серед військових частин та гумдопомоги населенню.

Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Лубінець нагадав, що на нараді 14 серпня з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

"(Це обговорювали - Ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", – пояснив він.

Читайте: Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Водночас омбудсмен зазначив, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права".

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові з метою самооборони сформували "буферну зону" на території Курської області, - Лубінець

Автор: 

Лубінець Дмитро (593) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+24
Яка гумдопомога, кончений!!! Ти спочатку наших переселенців забезпеч!!! Капець, п@дарів мокшанських, алкашів помойних ще годувати..

Краще б нашим пенсіонерам пенсію підняв, а не комуналку...
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14.08.2024 22:15
+16
Коли чую " у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, яке благословило своїх чоловіків вбивати українців, мене ***** тригерить. Я хочу цю мразоту вересучну порвати на дрібні шматочки. Нагадайте мені про гуманітарну допомогу і евакуацію в Маріуполі, Херсоні, Бучі, Ірпені, Мощуні, Гостомелі, в Охтирці, Тростянці, Ізюмі, Куп+янську, на окупованій Чернігівщині.
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14.08.2024 22:23
+13
Потрібні гумкоридори - акуратно іх вивезти - гарного копняка на прощання - бо через місяць ім потрібно буде платити пенсію
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14.08.2024 22:23
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Яка гумдопомога, кончений!!! Ти спочатку наших переселенців забезпеч!!! Капець, п@дарів мокшанських, алкашів помойних ще годувати..

Краще б нашим пенсіонерам пенсію підняв, а не комуналку...
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14.08.2024 22:15 Відповісти
хочеш - не хочеш а захопили - треба забезпечувати, ми ж не фашисти кацапські.
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14.08.2024 22:25 Відповісти
кацапи також забезпечують, але є один нюанс, тільки після отримання паспорта з куркою мутантом.
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14.08.2024 22:28 Відповісти
Ви гонете??? Після того, що вони творили й творять з нами?? Їх @ук всіх бетоном залити! Бо все уе сталось з мовчазного одобрямса політики кремлядей!
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14.08.2024 22:30 Відповісти
Вы мне скажите кто должен заботиться о жителях оккупированных территорий.
Вы бросьте 18-й век и захватнические войны.
Ща время другое.
Занял территорию, корми жителей, строй школы.
Территории это всегда пассив.
Британия сколько тянулась вытаскивая из грязи Индию? Пока не надорвалась. А пришло время, и пинком под зад колонизаторов
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14.08.2024 23:28 Відповісти
Ви з Марсу впали?? Якась логіка логіка ненормальна. Й до чого тут 18 сторіччя?? Цапи нам все розносять, а ми їх говені відбудовувати повинні? Вони дітей наших вбивають, а ми їм школи з туалетами будемо будувати??
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14.08.2024 23:54 Відповісти
Было бы смешно отождествлять к лику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается." - Иосиф Виссарионович Сталин «Правда», 23 февраля 1942. Соч. - Т. 15; 2-е предложение - парафраз Екклесиаста: 1, 4.
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14.08.2024 23:40 Відповісти
так то воно так але це потребує закон ведення війни , якщо це не робити то такий гвалт піднімиться і не тільки з боку кацапів , ООН буде одне з перших
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14.08.2024 22:35 Відповісти
Імпотентний ООН нехай спочатку гуманітарною катастрофою на захоплених мокшами землях займеться.
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14.08.2024 22:50 Відповісти
не треба тикати в бік кацапів , вони не залежать від західних країн та ще до того керують куплений ними ООН - хай жруть
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14.08.2024 22:55 Відповісти
Ото буде весело, коли гебня почне в нас бунти влаштовувати через невдоволення такім відношенням до мокш.
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14.08.2024 23:00 Відповісти
хай спробують
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14.08.2024 23:08 Відповісти
Теж саме зелені казали про напад мокш.
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14.08.2024 23:16 Відповісти
як ви вже достали с тими зеленим - чи інших указівок немає , а розумніше щось написати клепки не вистачає ?
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14.08.2024 23:34 Відповісти
А ви достали своїм суржиком. Ні української, ні своєї російської не знаєте. Чи недоботам від жОПи українську знати нетреба?
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14.08.2024 23:57 Відповісти
іди вже спати
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15.08.2024 00:06 Відповісти
І тобі - пнх.
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15.08.2024 00:30 Відповісти
Ти, ще скажи, що ця уся ***** в Україні не з їхньї подачі.
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17.08.2024 09:41 Відповісти
"ТСН вражає"... Сюжет про гуманітарку в Суджу

https://x.com/i/status/1823728880890601729
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14.08.2024 22:40 Відповісти
Щоб воги вдавились й захлинулись.
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14.08.2024 22:51 Відповісти
Мариночка! Не "швидіть"! Згідно з нормативними документами "права війни" - матеріальні засоби, захоплені у противника, можуть використовуваться у двох напрямках - для забезпечення своїх військ і (у випадку окупації території) - і для забезпечення військовополонених та цивільного населення Це стосується, в першу чергу, продовольства та медикаментів От комендатури і будуть вести облік трофеїв та розподілять їх Лише у випадку нагальної потреби (за відсутності чогось конкретного на окупованій нами території) матеріальні засоби будуть поставляться нами З своїх запасів
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15.08.2024 04:09 Відповісти
Та немає там ніякого продовольства та медикаментів!

Крім того, читайте в іншій новині - верещучка вже запросила бідесеньких, настраждалихся, оголодавших мокшан до нас жити!!!! Це й зовсім на голову не налазить..
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15.08.2024 07:17 Відповісти
Ну хто Вам таке сказав? Такі речі є завжди Ті ж армійські склади у військових частинах Ну - і реквізиція державних та приватнх запасів Це - війна!
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15.08.2024 08:14 Відповісти
Поживемо, побачимо. Що в них є.

Але з цієї ідеї нічого доброго не вийде. Це ще один засіб зеленим, як накрасти грошей. Вони в нас більше 800 вагонів гуманітарки вкрали (тільки ті, що порахували), що вже казати - скільки вкрадуть на забезпеченні мокш..
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15.08.2024 09:11 Відповісти
Марино! Крадуть завжди і всюди! А у війну - особливо І це не тільки у нас! Ще в античній Греції та Римі фіксувалися подібні випадки
А щодо сьогоднішньої війни та "гуманітарки - так не тільки у вас таке було У нас було ще гірше! ОВА реквізувала "Холодторговські" холодильники Завантажила їх продуктами з "гуманітарки" І зберігала їх там (Вирішили "погріть руки") А коли енергетична компанія зажадала оплати за електроенергію - ОВА "зробила "баранячі очі" і "перевела стрілки на власників "Холодторгу" У відповідь компанія відключила електроенергію І холодильники "потекли Так вони мусили швдко розвозить продукти по селах - бо десятки тон курятини почали псуваться Про те - як крали під час блокади - і мову не веду Бо сам був вибраний жильцями дому для організації доставки "гуманітарки" "неходячим" Набачився - як вивозилися продукти "в невідомість" - тоді коли люди "під боком" потребували допомоги!
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15.08.2024 09:25 Відповісти
В нас - мала на увазі всю Україну.

Доречі, в іншій статті тут інтерв'ю з військовим і там є про ставлення курчан до наших військових. За негативне ставлення їх ще годувати?
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15.08.2024 09:51 Відповісти
А ЯК вони повинні до нас ставиться? Ми для них - "акупанты" Більш того - їм сотні років "срали в голову" що вони "народ-богоносець" який несе прогрес та має право наставлять і повчать усі оточуючі народи А "хахли" - "другосортні" І тут приходимо ми і починаємо впроваджувать свої порядки Та для них це - психологічний ШОК!
Але якщо ми йдемо в демократичний світ - то повинні дотримуваться встановлених тим демократичним світом правил Це - плата за наші бажання
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15.08.2024 10:00 Відповісти
Боюсь, що добре ставлення та верищучкини приколи з евакуацію мокш до нас - вилізе нам боком..
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15.08.2024 10:06 Відповісти
КАцапам так у голові "насрано" - що вони побояться до нас їхать Та й на нашій території їм не треба давать можливість "розповзаться" по Україні Табори біженців
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15.08.2024 10:48 Відповісти
Нехай краще бояться їхати
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15.08.2024 12:29 Відповісти
В часи АТО читав: з окупованої Горлівки на вільну територію приїхала молода жінка В роддом Дитину народжувать І якось між породілями розмова в передродовій палаті зайшла І ця ідіотка НАШИМ жінкам почала на повному серйозі розказувать що "бандеры ловят людей на улицах и делают им укол в голову - зомбируют!"
- А чего ты сюда приехала?
- Как это для чего? Рожать! У нас там врачей нету!
- А ты не боишься что тут тебе врачи тоже такой укол в голову сделают?
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15.08.2024 12:59 Відповісти
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15.08.2024 13:34 Відповісти
Всіх хворих на кацапію. Здорових- рити окопи. Щоби життя медом не була. Після того як вони підтримували війну.
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14.08.2024 22:23 Відповісти
На відміну від кінчених кацапів (і тебе, очевидно), Україна притримується міжнародних конвенцій. І щодо цивільних-некомбатантів. І щодо полонених. Утримує полонених в належних умовах. І не піддає їх зайвої небезпеки. А також відправляє на обміни в основному тих, хто виявив бажання бути обміняним.

Тож схаменись. І не будь схожим на кацапа і *****.
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14.08.2024 22:54 Відповісти
Я писав про цивільних кацапів які підтримують війну. Нехай заробляють на хліб риттям окопів ( шанців українською). А хворих цивільних на кацапію. Тож трішки не про конвенцію .
Якщо що - на особисті випади відповідати не буду.
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14.08.2024 23:19 Відповісти
Він тобі правильно написав Цивільних взагалі чіпать не можна Тим більше - для військових цілей Саме для цього створюються військові комендатури А при них - місцеві органи влади Саме вони і керуватимуть місцевим населенням (під контролем комендатури) Наприклад - організовувать людей на розбір завалів у населених пунктах, ремонт мостів, доріг, підтримання в порядку інфраструктури Тобто роботи з забезпечення життя місцевого населення
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15.08.2024 04:21 Відповісти
Есть правило. У нас. Сдался в плен добровольно, при возможности обмена спросят твое мнение. В противном случае, обменяют принудительно
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14.08.2024 23:32 Відповісти
Ну так, свій народ обдирати не соромно, пі₴дити мільярдами у населення, військових, впошників, хворих дітей та ін. теж, а тут ми у білих пальтах . Про це є у Конвенції?
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15.08.2024 06:35 Відповісти
Є. Там прямо написане - що поки ти сидиш сиднем і ніхєра не робиш для контролю за своєю владою (аби не крали), а тільки скиглиш в коментах - Конвенції все рівно треба виконувати.
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15.08.2024 07:09 Відповісти
А що ви зробили? Підтримали подвійні стандарти наркОманського і його злочинної влади?
Я, в свою чергу , вже немалої кількості адептів зеленого блазня повернула мізки на місце.
І коментами у т.ч.
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15.08.2024 10:14 Відповісти
Тільки ідіот вважатиме, що каментами в інтернетах при спілкуванні з анонімами він щось корисне робить проти хєрограя.

Зверніться до психіатра, будь-ласка. Вам потрібно.
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15.08.2024 11:32 Відповісти
А де я написала, що з анонімами?
Вам не тільки к психіатру, а і к окулісту . Або читайте уважно. Мабуть деменція😎?
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15.08.2024 15:22 Відповісти
Чи не ти, ідіотка, написала:

"Я, в свою чергу , вже немалої кількості адептів зеленого блазня повернула мізки на місце.
І коментами у т.ч. "

?

В тебе манія величі. Тобі до психіатра!
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15.08.2024 15:54 Відповісти
Не можна! Навіть військовополонені не можуть буть задіяні для військових цілей Розборка руїн - так Обслуга табору - так А окопи - НІ! Хіба що в добровільному порядку А "добровільний порядок" можна "купить" Наприклад - додатковою пайкою харчів
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15.08.2024 04:15 Відповісти
Вони від основних пайок скоро луснуть.
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15.08.2024 07:19 Відповісти
Потрібні гумкоридори - акуратно іх вивезти - гарного копняка на прощання - бо через місяць ім потрібно буде платити пенсію
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14.08.2024 22:23 Відповісти
Ще й перерахунок на нашу зроблять й платити почнуть з момента захоплення..
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14.08.2024 22:53 Відповісти
Коли чую " у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, яке благословило своїх чоловіків вбивати українців, мене ***** тригерить. Я хочу цю мразоту вересучну порвати на дрібні шматочки. Нагадайте мені про гуманітарну допомогу і евакуацію в Маріуполі, Херсоні, Бучі, Ірпені, Мощуні, Гостомелі, в Охтирці, Тростянці, Ізюмі, Куп+янську, на окупованій Чернігівщині.
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14.08.2024 22:23 Відповісти
не гумдопомога -а фільтраційні табори та підвали з катівнями та массовими розстрілами путіноїдів.Все скрєпно має бути як ті нелюди **********.
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14.08.2024 22:24 Відповісти
а далі - припення партнерами нам домоги, санкції і нам піsдець.
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14.08.2024 22:26 Відповісти
то просто лютий сарказм.Звичайно що ми усього того що чинили кацапофашисти з українцями з ними робити не будемо. Достатньо повбивати усіх зі зброєю.
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14.08.2024 22:55 Відповісти
вам ото вже після виборів в 2019р. А те що твориться зараз це, як кажуть, поліровка...
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15.08.2024 07:40 Відповісти
І чим ти тоді від кацапа будеш відрізняться? Кольором прапора?
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15.08.2024 04:23 Відповісти
Чем они вообще занимаются ? Зеля пиарится, а они ему помогают !
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14.08.2024 22:29 Відповісти
Верещучка біжить з гумдопомогою рятувати москалів аж лапті губить ***** шатлова і Лубінець теж підкацапник, краще б нашими полоненими опікувався
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14.08.2024 22:40 Відповісти
всіх місцевих в мішок і на обмін!!!
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14.08.2024 22:47 Відповісти
Ми годуємо диких тварин в зоопарках. ********* це зоопарк. Годувати тварин в клітці тепер наш обов'язок на окупованих нами територіях. Якщо ми цього не будемо робити, то станемо як кацапи. Ми маємо надавати допомогу лише тим хто її конче потребує (пенсіонери) всіляко демонструючи що робимо це виключно згідно з міжнародним правом. Вони мають бачити виконання нами зобов'язань всупереч нашому реальному вкрай негативному ставленню до рашистів. Кацап і вдячність це несумісні поняття. Більш того, отримуючи щось "на халяву" кацап вважає що йому винні набагато більше ніж він отримує і люто ненавидить благодійника. Американці декілька разів рятували кацапів від голоду і саме тому американців кацапи ненавидять найбільше...
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14.08.2024 22:49 Відповісти
На відео оті бугаї - пенсіонери? Ні, ну можна воду приводюзити, але спочатку водогін підірвати. Можна кілтка генераторів завезти - але спочатку підірвати всі трансворматори та ЛЕП. Захопити курську атомну..
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14.08.2024 22:56 Відповісти
Бугаї - ні. Їх доля нас не турбує - зароблять на житя на ремонтних роботах.
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15.08.2024 00:15 Відповісти
В 1891-92 роках у Росії була посуха У Поволжі спалахнув голод Його можна було-б уникнуть - якби в Росії були свої резерви зерна Однак всі "надлишки" зерна попередніх років цар наказав віддать в рахунок боргу Європі (треба було якось розплачуваться за кредити які Олександр ІІІ взяв у європейських країн для ведення війн на Балканах) Коли почали мерти люди - США виділили зерно та борошно з своїх запасів та відправило кілька кораблів у Росію В подяку художник Айвазовський намалював ДВІ картини На одній зобразив "Роздачу продовольства" а на іншій - бухту з кораблями що привезли зерно Перша картина була намальована в двох екземплярах Один залишився в РОсії а інший був подарований Президенту США Останній висить до цих пір в Білому Домі Доля російського екземпляра невідома Знаю тільки що його ще при царях демонструвать заборонили
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15.08.2024 04:37 Відповісти
Гумдопомога...
Гумову допомогу ім, гандон уживаний...
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14.08.2024 23:07 Відповісти
А прикольно, все гумове - протигази, грілки, презервативи..і джути Ейсмарха, щоб вдавились..нам їх ще окрім годування ще й лікувати треба..вакцінувати..
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14.08.2024 23:21 Відповісти
Круто. Зараз під це випишуть мільярд. А потім піди перевірь скільки з того мільярду в якості млинців на лопаті потрапило до кацапського народонаселення...
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14.08.2024 23:11 Відповісти
Комендатуры нужны в первую очередь для фильтрации и контроля гавноселения области в том случае, если ВСУ планирует оставаться там надолго. Кацапня должна быть взята на учет и по возможности проверена на вшивость. Никакой "гуманитарной помощи" руснявым предоставлять никто, за исключением красного креста, не будет, естественно. Разве что для красивого кино снимут раздачу воды или каких-нибудь галет. А Лубинец сказал только то, что от него ждали цивилизованные люди в странах-союзниках. Но маларосы, как обычно, усмотрели зраду.
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15.08.2024 01:17 Відповісти
Окупація території орди замість звільнення своєї території - нонсенс і маразм!!...
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15.08.2024 07:46 Відповісти
Гуманітарну та соціальну допомогу тільки тим росіякам хто позбавиться свого громадянства и має бути кандідатом на отриманья укрпаспорта..Хто не згоден- тому під зад до путлєра. Нахлібників нам не треба
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15.08.2024 18:51 Відповісти
 
 