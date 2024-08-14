Військові комендатури в Курській області потрібні, зокрема, для координції серед військових частин та гумдопомоги населенню, - Лубінець

Військові комендатури на територіях Курської області, що перебувають під контролем України, потрібні для координції серед військових частин та гумдопомоги населенню.

Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Лубінець нагадав, що на нараді 14 серпня з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

"(Це обговорювали - Ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", – пояснив він.

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Водночас омбудсмен зазначив, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права".

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

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