Военные комендатуры в Курской области нужны, в частности, для координации среди воинских частей и гумпомощи населению, - Лубинец
Военные комендатуры на территориях Курской области, находящихся под контролем Украины, нужны для координирования среди воинских частей и гумпомощи населению.
Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Лубинец напомнил, что на совещании 14 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.
"(Это обсуждали - Ред.) для того, чтобы была координация среди воинских частей, которые там находятся, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, надо будет создать военные комендатуры", - пояснил он.
В то же время омбудсмен отметил, что "появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права".
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
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Краще б нашим пенсіонерам пенсію підняв, а не комуналку...
Вы бросьте 18-й век и захватнические войны.
Ща время другое.
Занял территорию, корми жителей, строй школы.
Территории это всегда пассив.
Британия сколько тянулась вытаскивая из грязи Индию? Пока не надорвалась. А пришло время, и пинком под зад колонизаторов
https://x.com/i/status/1823728880890601729
Крім того, читайте в іншій новині - верещучка вже запросила бідесеньких, настраждалихся, оголодавших мокшан до нас жити!!!! Це й зовсім на голову не налазить..
Але з цієї ідеї нічого доброго не вийде. Це ще один засіб зеленим, як накрасти грошей. Вони в нас більше 800 вагонів гуманітарки вкрали (тільки ті, що порахували), що вже казати - скільки вкрадуть на забезпеченні мокш..
А щодо сьогоднішньої війни та "гуманітарки - так не тільки у вас таке було У нас було ще гірше! ОВА реквізувала "Холодторговські" холодильники Завантажила їх продуктами з "гуманітарки" І зберігала їх там (Вирішили "погріть руки") А коли енергетична компанія зажадала оплати за електроенергію - ОВА "зробила "баранячі очі" і "перевела стрілки на власників "Холодторгу" У відповідь компанія відключила електроенергію І холодильники "потекли Так вони мусили швдко розвозить продукти по селах - бо десятки тон курятини почали псуваться Про те - як крали під час блокади - і мову не веду Бо сам був вибраний жильцями дому для організації доставки "гуманітарки" "неходячим" Набачився - як вивозилися продукти "в невідомість" - тоді коли люди "під боком" потребували допомоги!
Доречі, в іншій статті тут інтерв'ю з військовим і там є про ставлення курчан до наших військових. За негативне ставлення їх ще годувати?
Але якщо ми йдемо в демократичний світ - то повинні дотримуваться встановлених тим демократичним світом правил Це - плата за наші бажання
- А чего ты сюда приехала?
- Как это для чего? Рожать! У нас там врачей нету!
- А ты не боишься что тут тебе врачи тоже такой укол в голову сделают?
Тож схаменись. І не будь схожим на кацапа і *****.
Якщо що - на особисті випади відповідати не буду.
Я, в свою чергу , вже немалої кількості адептів зеленого блазня повернула мізки на місце.
І коментами у т.ч.
Зверніться до психіатра, будь-ласка. Вам потрібно.
Вам не тільки к психіатру, а і к окулісту . Або читайте уважно. Мабуть деменція😎?
"Я, в свою чергу , вже немалої кількості адептів зеленого блазня повернула мізки на місце.
І коментами у т.ч. "
?
В тебе манія величі. Тобі до психіатра!
Гумову допомогу ім, гандон уживаний...