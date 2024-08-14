Военные комендатуры в Курской области нужны, в частности, для координации среди воинских частей и гумпомощи населению, - Лубинец

Военные комендатуры на территориях Курской области, находящихся под контролем Украины, нужны для координирования среди воинских частей и гумпомощи населению.

Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Лубинец напомнил, что на совещании 14 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.

"(Это обсуждали - Ред.) для того, чтобы была координация среди воинских частей, которые там находятся, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, надо будет создать военные комендатуры", - пояснил он.

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В то же время омбудсмен отметил, что "появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права".

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

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