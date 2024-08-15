Воїни на донецьких напрямках отримають додаткову зброю з найближчих пакетів підтримки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що бійці на "донецьких напрямках отримають додаткову зброю з найближчих пакетів підтримки".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.
"За сьогодні вже кілька разів доповідав Головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане", - зазначив президент.
Крім того, він розповів, що сьогодні в ЗСУ є просування в Курській області. Україна досягає "стратегічної мети" на цьому напрямку.
"Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+10 Сергей Трофимов #428890
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+8 Олександр #572143
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+5 петро удеч #477971
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Кацапів про це навіщо інформувати?
Це давно вже не Квартал і не КВК, Вова, і це не конкурс капітанів. Вже ж давно вивчив що є Верховним Головнокомандувачем, то й навчився би нарешті чогось корисного від військових. Наприклад: "скільки разів не патякнув зайвого - стільки разів й не пожалкував про це."
https://www.youtube.com/watch?v=tkDK7gpW3Do
Хай йому генерал буданга на гущі ялтинської кави погодає, коли саме будуть ті пакети допомоги та з чого саме складатимуться.
Є спірний вислів, що геній є генієм у всьому. З блазнями це працює більш ніж наочніше! БлаZEнь-він блазень у всьому, за щоб не взявся!
Зате Зєля гордий, що курських мєнтів налякав.