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Новини
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Воїни на донецьких напрямках отримають додаткову зброю з найближчих пакетів підтримки, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 14 серпня

Президент Володимир Зеленський заявив, що бійці на "донецьких напрямках отримають додаткову зброю з найближчих пакетів підтримки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"За сьогодні вже кілька разів доповідав Головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане", - зазначив президент.

Крім того, він розповів, що сьогодні в ЗСУ є просування в Курській області. Україна досягає "стратегічної мети" на цьому напрямку.

"Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", - додав Зеленський.

Дивіться: Зеленський подякував Силам оборони за "влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) зброя (7460) Донецька область (8432) ЗСУ (7538)


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Топ коментарі
+10
От навіть з цього треба зробити шоу...
Кацапів про це навіщо інформувати?
Це давно вже не Квартал і не КВК, Вова, і це не конкурс капітанів. Вже ж давно вивчив що є Верховним Головнокомандувачем, то й навчився би нарешті чогось корисного від військових. Наприклад: "скільки разів не патякнув зайвого - стільки разів й не пожалкував про це."
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15.08.2024 02:03
+8
воно навчилося тявкати щоб перекласти провини за невдачі на фронті на тих, хто надає допомогу з Заходу...
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15.08.2024 02:27
+5
Так, я з тої меншої частини, яка голосувала проти цього зеленого вилупка. А ти, напевно, "ярий поклонник" квартального клоуна і "сватів"?
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15.08.2024 07:33
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Крім того, він розповів, що сьогодні в ЗСУ є просування в Курській області. Україна досягає "стратегічної мети" на цьому напрямку.==================Покладе кілька бригад,збоченець гундосий..
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15.08.2024 01:58 Відповісти
От навіть з цього треба зробити шоу...
Кацапів про це навіщо інформувати?
Це давно вже не Квартал і не КВК, Вова, і це не конкурс капітанів. Вже ж давно вивчив що є Верховним Головнокомандувачем, то й навчився би нарешті чогось корисного від військових. Наприклад: "скільки разів не патякнув зайвого - стільки разів й не пожалкував про це."
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15.08.2024 02:03 Відповісти
воно навчилося тявкати щоб перекласти провини за невдачі на фронті на тих, хто надає допомогу з Заходу...
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15.08.2024 02:27 Відповісти
В нього до сих пір Порошенко винен .
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15.08.2024 08:18 Відповісти
Він ідіот.
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15.08.2024 10:09 Відповісти
падаль дєрьмак ховає запаси БК і цілить лояльним бригадам... А взагалі на меті знищення боєздатності армії і воїнів зсу у ригоанальних кварталівців
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15.08.2024 02:26 Відповісти
Драма с Украинскими F-16?
https://www.youtube.com/watch?v=tkDK7gpW3Do
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15.08.2024 02:31 Відповісти
Лайно рідкісне...!
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15.08.2024 03:51 Відповісти
Чому рідкісне - та такого лайна цілих 73%...
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15.08.2024 05:38 Відповісти
Коли з'являється в коментах цифіра 73, відразу розумію, що то шоколадний, обмежений порохоботи.
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15.08.2024 07:23 Відповісти
Так, я з тої меншої частини, яка голосувала проти цього зеленого вилупка. А ти, напевно, "ярий поклонник" квартального клоуна і "сватів"?
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15.08.2024 07:33 Відповісти
А я голосував проти пєтці шоколадного, завдяки п'ятиричному правлінню якого до влади дірвалося зелене шобло. В таких, як ти порохоботів з пам' яттю не все в порядку. Тому знайдіть останню пресконференцію Олександра Зінченка (нажаль вже покійного) та послухайте, що розумна людина казала про пєцю після оранжової революції. Тільки недоумки могли вибрати його президентом в 2014 році. Зелені, це наслідки цього.
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15.08.2024 22:33 Відповісти
А де в коменті написано, що я голосував за петю? Не потрібно бути мудрим, щоб маючи клаву, обсирати людей... навчись спершу уважно читати що написано
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16.08.2024 04:30 Відповісти
Прочитай уважно свій коментар. Менша частина, це про кого?
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16.08.2024 06:10 Відповісти
Порохобот давно став синонімом мудрості .
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15.08.2024 08:21 Відповісти
На відміну від обісраних зебілів, які навіть після двох років війни не здатні зрозуміти, ЩО вони накоїли своїм дебілізмом.
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15.08.2024 10:11 Відповісти
Почитайте мій коментар вище, може що небуть в вашу голову ввійде.
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15.08.2024 22:34 Відповісти
Звичайно, тільки такі мудрі, як шоколадний, могли на виборах отримати знатного копняка. І після цього знову, як танк пертися до влади, шоколадне королівство замале, тим паче, що після сліпого траст у ім. Кота Базіліо, воно передало активи синочку, до речі, порохоботи, чому син шоколадного не на фронті?
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15.08.2024 22:41 Відповісти
А чому 4-тижди уклоніст не на фронті 7
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15.08.2024 23:01 Відповісти
Звичайна відповідь, мудрого. Нічого розумнішого в голову не приходить? Для мене, що порох, що зелений з одного кагалу та одного поля ягоди, отруйні для України.
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15.08.2024 23:40 Відповісти
Так дійсно тупорилим дальтонікам найлегче все змішати до купи
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16.08.2024 10:17 Відповісти
Ти території зливав ще до повномасштабного вторгнення а зараз утіліруєш українців що залишилися останні на фронті. Яка там додаткова зброя? Нові сформовані бригади, з новою технікою утіліруєш на курському напрямку. Тут вся твоя арифметика зрозуміла. В кінці року проведеш референдум і здаш територію України.
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15.08.2024 06:05 Відповісти
Ось виведемо найбільш боєздатні підрозділи, і зразу дамо!
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15.08.2024 06:40 Відповісти
Якість пАтужного лідора та дефективного мєнєгєра- спиратися у плануванні на події, які тобою не контролюються та від тебе не залежать.
Хай йому генерал буданга на гущі ялтинської кави погодає, коли саме будуть ті пакети допомоги та з чого саме складатимуться.
Є спірний вислів, що геній є генієм у всьому. З блазнями це працює більш ніж наочніше! БлаZEнь-він блазень у всьому, за щоб не взявся!
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15.08.2024 06:55 Відповісти
Ну коли вже закінчиться цей 95 квартал? НУ для чого це говорити ? Невже немає адекватних ююдей.щб це пояснити президенту? Іде війнаа в нас шо.
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15.08.2024 07:22 Відповісти
ШОУ
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15.08.2024 07:23 Відповісти
Поки щось там "отримають", Донецький напрямок стане Дніпровським....
Зате Зєля гордий, що курських мєнтів налякав.
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15.08.2024 07:23 Відповісти
Не військові вирішують та планують, а безтолковий ішак. Тупориле чмо торгує зброєю за лояльність ішаку певних підрозділів.
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15.08.2024 07:25 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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15.08.2024 08:30 Відповісти
 
 