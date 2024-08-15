Воїни на донецьких напрямках отримають додаткову зброю з найближчих пакетів підтримки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що бійці на "донецьких напрямках отримають додаткову зброю з найближчих пакетів підтримки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"За сьогодні вже кілька разів доповідав Головком Сирський – і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане", - зазначив президент.

Крім того, він розповів, що сьогодні в ЗСУ є просування в Курській області. Україна досягає "стратегічної мети" на цьому напрямку.

"Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", - додав Зеленський.

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