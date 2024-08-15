Воины на донецких направлениях получат дополнительное оружие из ближайших пакетов поддержки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что бойцы на "донецких направлениях получат дополнительное оружие из ближайших пакетов поддержки".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.
"За сегодня уже несколько раз докладывал Главком Сырский - и по нашему фронту, и по нашей операции в Курской области. Только что тоже говорили. Договорились, что из ближайших пакетов поддержки направим дополнительное оружие на донецкие направления для наших воинов - сверх того, что запланировано", - отметил президент.
Кроме того, он рассказал, что сегодня у ВСУ есть продвижение в Курской области. Украина достигает "стратегической цели" на этом направлении.
"Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", - добавил Зеленский.
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Кацапів про це навіщо інформувати?
Це давно вже не Квартал і не КВК, Вова, і це не конкурс капітанів. Вже ж давно вивчив що є Верховним Головнокомандувачем, то й навчився би нарешті чогось корисного від військових. Наприклад: "скільки разів не патякнув зайвого - стільки разів й не пожалкував про це."
https://www.youtube.com/watch?v=tkDK7gpW3Do
Хай йому генерал буданга на гущі ялтинської кави погодає, коли саме будуть ті пакети допомоги та з чого саме складатимуться.
Є спірний вислів, що геній є генієм у всьому. З блазнями це працює більш ніж наочніше! БлаZEнь-він блазень у всьому, за щоб не взявся!
Зате Зєля гордий, що курських мєнтів налякав.