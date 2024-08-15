Воины на донецких направлениях получат дополнительное оружие из ближайших пакетов поддержки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что бойцы на "донецких направлениях получат дополнительное оружие из ближайших пакетов поддержки".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.

"За сегодня уже несколько раз докладывал Главком Сырский - и по нашему фронту, и по нашей операции в Курской области. Только что тоже говорили. Договорились, что из ближайших пакетов поддержки направим дополнительное оружие на донецкие направления для наших воинов - сверх того, что запланировано", - отметил президент.

Кроме того, он рассказал, что сегодня у ВСУ есть продвижение в Курской области. Украина достигает "стратегической цели" на этом направлении.

"Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", - добавил Зеленский.

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