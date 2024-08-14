Зеленский поблагодарил Силы обороны за "точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам". ВИДЕО

Владимир Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и все привлеченные структуры Сил обороны "за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам".

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех структур, которые привлекаются. Спасибо за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам. Наши украинские дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которые только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие - ракетное оружие.

И мы продолжаем работать с нашими партнерами относительно дальнобойных решений для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы. Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров - победных решений", - сказал президент.

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