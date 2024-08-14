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Зеленский поблагодарил Силы обороны за "точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам". ВИДЕО

Владимир Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и все привлеченные структуры Сил обороны "за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам".

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех структур, которые привлекаются. Спасибо за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам. Наши украинские дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которые только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие - ракетное оружие.

И мы продолжаем работать с нашими партнерами относительно дальнобойных решений для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы. Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров - победных решений", - сказал президент.

Читайте также: Зеленский провел совещание относительно ситуации на Курщине: "Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций"

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+6
Та навчить нарешті цього диктора текст читати...
І що ото за дикція?
А з обличчям - що? Він що - до вітру постійно хоче?
Вимагаю іншого диктора!
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14.08.2024 20:19
+4
Скільки громадян України та військових ЗСУ загинули,пропали безвісті та в полоні,а типерший зезрадник з вини якого вони загинули,це ти завів кацапів на Україну за оманським договорняком ,а тепер стелиш лохторату на вуха чергову жидівську хуцпу та відбілюєшся,на жаль память не стирається.....
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14.08.2024 20:16
+4
"Потужні" будуть пізніше,Володимир Санич на дієті,кокс після 18.00 не нюхає,а без нього "потужність" вивітрюється).
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14.08.2024 20:20
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А Керченський міст табу?

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14.08.2024 20:03 Ответить
У якому сенсі - табу?
Табу - про нього говорити?
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14.08.2024 20:12 Ответить
В прямому. Всюди логістика нищиться. А до Криму не чіпають. По мосту не б'ють, під самим носом кацапи збудували логістичну ЖД гілку від Маріуполя до Криму. І туди потоком валить все необхідне. Але будівництво теж не чіпали, і тепер не чіпають. Кажуть ОПа не велить.
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14.08.2024 21:16 Ответить
"Кажуть ОПа не велить" - хто каже?

На Кримі знищуються ППО-ПРО, знищуються об'єкти навколо аеродромів та на аеродромах, знищуються кораблі.
Чим саме ви вимагаєте вдарити по тому мосту? Залізнична гілка на Маріуполь - це "під носом"?
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14.08.2024 21:38 Ответить
Дурне питання "Ти розумієш, що пише?". Бо не розумієш. Те саме "Це ж добре, що Кацапія до нас лізе. Бо ми їх знищуємо". Бити за сотні, і за тисячі кілометрів, це нормально. А дати відбудувати гілку, яка робить масове постачання і зброї і кацапні і на наш Південь, і в Крим, це далеко, і не під носом. "Нам туди важко дістати!"
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14.08.2024 23:16 Ответить
Я добре розумію що пишу.
Ви судячи з тексту - ні.
Вам потрібно звернутися до Офісу Простих Рішень, це там продають білети на "шашлики".
Ви не побачили запитань? Вони не риторичні.
Але буду вважати що ви на них відповіли, і я вважаю що ви черговий невіглас-більшовик на цьому форумі.
Знищуйте, якщо ви своїми порожніми гаслами здатні щось знищити.
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15.08.2024 00:21 Ответить
Ти або банальний троль подолячний, або невіглас, який не здатен зрозуміти сенс прочитаного. Ні з одним, ні з другим не бачу сенсу навіть продовжувати читати, що напишеш.
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15.08.2024 11:56 Ответить
Невігласе, я спитав - чим вдарити по мосту? То було просте пряме запитання, але у вас увімкнулася якась діарея. Ви навіть на просте питання не здатні відповісти, а претензій та забаганок від вас як від "наслідного принца".
Мені тут вже купа ображених юродивих багато разів писала: "ото я насеру свій комент та піду, а твої читати не буду, можеш писати що завгодно - бєбєбє!". Така жалюгідність вказує лише на низький рівень психоемоційного розвитку...
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15.08.2024 14:52 Ответить
б\к і паливо постачається до Криму паромами. Там їх курсує ще п'ять або шість штук. А міст хай поки що охороняють. Якщо будуть намагатись зменшити сили які задіяні для охорони, то туди ще щось прилетить або припливе.
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14.08.2024 20:17 Ответить
Зеленський подякував Силам оборони за "влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах"

Слова "потужні" вже стісняєшся?
А от тут оно було б доречним.
Заклювали?
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14.08.2024 20:14 Ответить
"Потужні" будуть пізніше,Володимир Санич на дієті,кокс після 18.00 не нюхає,а без нього "потужність" вивітрюється).
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14.08.2024 20:20 Ответить
Скільки громадян України та військових ЗСУ загинули,пропали безвісті та в полоні,а типерший зезрадник з вини якого вони загинули,це ти завів кацапів на Україну за оманським договорняком ,а тепер стелиш лохторату на вуха чергову жидівську хуцпу та відбілюєшся,на жаль память не стирається.....
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14.08.2024 20:16 Ответить
Та навчить нарешті цього диктора текст читати...
І що ото за дикція?
А з обличчям - що? Він що - до вітру постійно хоче?
Вимагаю іншого диктора!
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14.08.2024 20:19 Ответить
У нього "скучноє ліцо", йому ніхто "дєнєх нє даст".
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14.08.2024 20:57 Ответить
Так-так, саме про "тєкст па дєбільнаму напісан" і згадав коли писав
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14.08.2024 21:00 Ответить
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14.08.2024 20:19 Ответить
телесуфлер працював нормально, текст прочитав.дякую..потужно
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14.08.2024 20:39 Ответить
Щоб ти здох гнида.
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14.08.2024 20:39 Ответить
Це пізніше. Ще маємо насолодитися судом і років 15 спостерігати шоу з камери. А потім нехай здихає.
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14.08.2024 21:19 Ответить
За схід мовчить, як в рот води набрало. Воно озвучує тільки перемоги до яких не має ніякого відношення, победун.
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14.08.2024 22:00 Ответить
 
 