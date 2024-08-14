Зеленский поблагодарил Силы обороны за "точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам". ВИДЕО
Владимир Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и все привлеченные структуры Сил обороны "за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам".
Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех структур, которые привлекаются. Спасибо за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам. Наши украинские дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которые только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие - ракетное оружие.
И мы продолжаем работать с нашими партнерами относительно дальнобойных решений для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы. Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров - победных решений", - сказал президент.
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Табу - про нього говорити?
На Кримі знищуються ППО-ПРО, знищуються об'єкти навколо аеродромів та на аеродромах, знищуються кораблі.
Чим саме ви вимагаєте вдарити по тому мосту? Залізнична гілка на Маріуполь - це "під носом"?
Ви судячи з тексту - ні.
Вам потрібно звернутися до Офісу Простих Рішень, це там продають білети на "шашлики".
Ви не побачили запитань? Вони не риторичні.
Але буду вважати що ви на них відповіли, і я вважаю що ви черговий невіглас-більшовик на цьому форумі.
Знищуйте, якщо ви своїми порожніми гаслами здатні щось знищити.
Мені тут вже купа ображених юродивих багато разів писала: "ото я насеру свій комент та піду, а твої читати не буду, можеш писати що завгодно - бєбєбє!". Така жалюгідність вказує лише на низький рівень психоемоційного розвитку...
Слова "потужні" вже стісняєшся?
А от тут оно було б доречним.
Заклювали?
І що ото за дикція?
А з обличчям - що? Він що - до вітру постійно хоче?
Вимагаю іншого диктора!