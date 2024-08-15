Вночі на Черкащині та Полтавщині лунали вибухи
У ніч проти 145 липня у Черкаській та Полтавській області лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією Повітряних сил, у районі Черкас було зафіксовано ворожий БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Згодом "Суспільне" повідомило про вибухи.
У ніч проти четверга, 15 серпня, у Полтавській громаді під час повітряної тривоги було чутно звуки двох вибухів, повідомляє Суспільне Полтава.
За декілька хвилин до повідомлення про вибухи Повітряні сили ЗС України попереджали про рух ракет в напрямку Полтавської області.
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valentyna #410470
показати весь коментар15.08.2024 09:08 Відповісти Мені подобається 0
barchetella drive
показати весь коментар15.08.2024 10:11 Відповісти Мені подобається 0
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