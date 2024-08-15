УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини
2 332 2

Вночі на Черкащині та Полтавщині лунали вибухи

вибух

У ніч проти 145 липня у Черкаській та Полтавській області лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією Повітряних сил, у  районі Черкас було зафіксовано ворожий БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Згодом "Суспільне" повідомило про вибухи.

У ніч проти четверга, 15 серпня, у Полтавській громаді під час повітряної тривоги було чутно звуки двох вибухів, повідомляє Суспільне Полтава.

За декілька хвилин до повідомлення про вибухи Повітряні сили ЗС України попереджали про рух ракет в напрямку Полтавської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі пролунав вибух, - Труханов

Автор: 

вибух (4440) Полтавська область (1101) Чернігівська область (896)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І? Збили 5 на Черкащині і вибиті вікна. Фіксація повинна бути по суті, а не по сенсації. Орки летять, ППО працює.
показати весь коментар
15.08.2024 09:08 Відповісти
145 липня... то десь після Різдвяних свят???
показати весь коментар
15.08.2024 10:11 Відповісти
 
 