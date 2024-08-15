Ночью в Черкасской и Полтавской области раздавались взрывы
В ночь на 145 июля в Черкасской и Полтавской области раздавались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.
По информации Воздушных сил, в районе Черкасс был зафиксирован вражеский БпЛА. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности и угрозе применения врагом ударных БпЛА.
Позже "Суспільне" сообщило о взрывах.
В ночь на четверг, 15 августа, в Полтавской громаде во время воздушной тревоги были слышны звуки двух взрывов, сообщает Суспільне Полтава.
За несколько минут до сообщения о взрывах Воздушные силы ВС Украины предупреждали о движении ракет в направлении Полтавской области.
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valentyna #410470
показать весь комментарий15.08.2024 09:08 Ответить Мне нравится 0
barchetella drive
показать весь комментарий15.08.2024 10:11 Ответить Мне нравится 0
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