РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5131 посетитель онлайн
Новости
2 332 2

Ночью в Черкасской и Полтавской области раздавались взрывы

вибух

В ночь на 145 июля в Черкасской и Полтавской области раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.

По информации Воздушных сил, в районе Черкасс был зафиксирован вражеский БпЛА. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности и угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Позже "Суспільне" сообщило о взрывах.

В ночь на четверг, 15 августа, в Полтавской громаде во время воздушной тревоги были слышны звуки двух взрывов, сообщает Суспільне Полтава.

За несколько минут до сообщения о взрывах Воздушные силы ВС Украины предупреждали о движении ракет в направлении Полтавской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе раздался взрыв, - Труханов

Автор: 

взрыв (6727) Полтавская область (1146) Черниговская область (1122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І? Збили 5 на Черкащині і вибиті вікна. Фіксація повинна бути по суті, а не по сенсації. Орки летять, ППО працює.
показать весь комментарий
15.08.2024 09:08 Ответить
145 липня... то десь після Різдвяних свят???
показать весь комментарий
15.08.2024 10:11 Ответить
 
 