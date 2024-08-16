Зеленський призначив Власюка уповноваженим із питань санкційної політики

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка радником - уповноваженим президента з питань санкційної політики.

Відповідний указ №506/2024 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики", - йдеться в указі.

Владислав Власюк народився у Вінниці. Протягом 2015-2016 рр. працював у структурах нацполіції.

У 2017-2019 рр. - гендиректором Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції.

Із 2020 року був позаштатним радником Офісу Президента.

Із квітня 2022 року - секретарем санкційної групи Єрмака-Макфола.

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