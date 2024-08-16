Зеленский назначил Власюка уполномоченным по вопросам санкционной политики

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка советником - уполномоченным президента по вопросам санкционной политики.

Соответствующий указ №506/2024 обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", - говорится в указе.

Владислав Власюк родился в Виннице. В течение 2015-2016 гг. работал в структурах нацполиции.

В 2017-2019 гг. - гендиректором Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции.

С 2020 года был внештатным советником Офиса Президента.

С апреля 2022 года - секретарем санкционной группы Ермака-Макфола.

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