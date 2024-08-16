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Зеленский назначил Власюка уполномоченным по вопросам санкционной политики

Власюка призначено уповноваженим із питань санкційної політики

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка советником - уполномоченным президента по вопросам санкционной политики.

Соответствующий указ №506/2024 обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", - говорится в указе.

Владислав Власюк родился в Виннице. В течение 2015-2016 гг. работал в структурах нацполиции.

В 2017-2019 гг. - гендиректором Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции.

С 2020 года был внештатным советником Офиса Президента.

С апреля 2022 года - секретарем санкционной группы Ермака-Макфола.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) назначение (2168) санкции (11263) Власюк (6)


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Призначили просто з-попід Єрмака, ще тепленького.
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16.08.2024 15:59 Ответить
В Єрмака там шо крольчатник?
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16.08.2024 16:03 Ответить
Ще одна синєкура для єрмаківських "птєнцов" з багатотисячною ЗП і броньою.
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16.08.2024 16:04 Ответить
Із 2020 року був позаштатним радником Офісу Президента.

З цього повинно було починати.

Порядні чесні люди з ЗЄ, а тим більше з Єрмаком, на одному гектарі серти не сядуть. Не те, щоб працювати безпосередньо у них.

Значить воно курва продажна.
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16.08.2024 16:08 Ответить
 
 