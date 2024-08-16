Зеленский назначил Власюка уполномоченным по вопросам санкционной политики
Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка советником - уполномоченным президента по вопросам санкционной политики.
Соответствующий указ №506/2024 обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", - говорится в указе.
Владислав Власюк родился в Виннице. В течение 2015-2016 гг. работал в структурах нацполиции.
В 2017-2019 гг. - гендиректором Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции.
С 2020 года был внештатным советником Офиса Президента.
С апреля 2022 года - секретарем санкционной группы Ермака-Макфола.
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З цього повинно було починати.
Порядні чесні люди з ЗЄ, а тим більше з Єрмаком, на одному гектарі серти не сядуть. Не те, щоб працювати безпосередньо у них.
Значить воно курва продажна.