Стефанчук: В ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство

Верховная Рада уже на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы по Кабинету Министров.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать, должны быть люди, которые отвечают за свои сферы", - сказал Стефанчук.

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По его словам, сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и которые выполняют задачи, возложенные народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - сказал он.