Стефанчук: В ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство
Верховная Рада уже на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы по Кабинету Министров.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать, должны быть люди, которые отвечают за свои сферы", - сказал Стефанчук.
По его словам, сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и которые выполняют задачи, возложенные народом Украины.
"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - сказал он.
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А кому зараз охота сідать у відро з киплячим лайном?
Можу помилитися, але думання і зє!-шобла - речі несумісні. Там мотиватором для дії є рефлекси (наприклад, хапальний та жувальний) та інстинкти (наприклад, самозбереження і розмноження).
не обозначюйте роботу - рада під ермачнею і бубою...
як скажуть так ви і відмаячите...
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Це єдине, що вони зрозуміли за 5 років? Що уряд має працювати і там мають бути люди, хто може запам'ятати за місяць напам'ять свою посаду?
Нагадує сцену з "Аероплан 2". Місячна станція, купа шаф апаратури з різними лампочками, датчиками та іншою хернею невідомого призначення. Біля неї з десяток офіцерів, які з озабоченим виглядом постійно дивляться на ті показники і записують. Заходить генерал з адьютантом
Генерал - ну що, ви щось з'ясували?
Ад'ютант - так точно. Ми зрозуміли, що лампочки на апаратурі постійно блимають з якоюсь періодичністю
Генерал - продовжуйте з'ясовувати. Нам уряд три місяці тому надіслав цієї апаратури на десятки мільйонів доларів. Повинна ж вона робити хоч щось іще крім цього
Може зарплатню мінімалку поставити? Нуахулє, і нехай поживуть в гуртожитках. На роботу на метро та в маршрутках. А решту зарплатні на ЗСУ. Щоб хоч трохи зрозуміли, що таке "народ". Та, ще можуть спробувати із мінімальною зарплатнею платити по нових тарифах.
це як в тому пошлому анекдоті - "один необачний рух і ти вже батько."
саме так і тут - один необачний рух на голосуванні тим містом в яких у людей мозок?
і слуга вже ти, а товсті гарсони вже твої пани...
тобто до цього рада не виконувала свої прямі обов'язки?
З ними незручно розпилювати?