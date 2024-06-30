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Стефанчук: В ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство

Руслан Стефанчук

Верховная Рада уже на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы по Кабинету Министров.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать, должны быть люди, которые отвечают за свои сферы", - сказал Стефанчук.

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По его словам, сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и которые выполняют задачи, возложенные народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - сказал он.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) назначение (2179) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+21
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30.06.2024 00:02
+16
У кого війна, а у кого дєрібан портфелів. І не надійтесь, цей кнур не вдавиться
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29.06.2024 23:56
+14
буде новий набір з трускавецького економічного університету?
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29.06.2024 23:52
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Давай Пороха головою Верховної Ради ...тоді вам повірять ...можливо
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29.06.2024 23:43 Ответить
Та дайте йому хоча б у президентських взяти участь. А то штовхаєте його з одного місця, а на інше. Він же вам не стіл і не табурет.
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29.06.2024 23:52 Ответить
й не конфетка з ліпецької
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30.06.2024 01:17 Ответить
Та да ...але 🤡 молодий перспективний використовує час з оманським розумом ...років 10 ще попрацює до повного розвалу держави ,ну може раніше передоз вловить ...тоді так ...вибори будуть
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30.06.2024 11:26 Ответить
Ви соловейчика з сук@беевої переглянули. Предоз і подібна до цієї фігня це їх фішка).
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30.06.2024 11:33 Ответить
Нема в мене телевізора взагалі , а точку зору маю право мати , а ви Г .Г. можете маніпулювати так як вам подобаєтьс
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30.06.2024 11:40 Ответить
Розігнати НЕДОКОАЛІЦІЮ зОПЗЖопою та слугами , проголосувати нову , перебрати оцю рабську свиню й Кабмін не з премʼєром рабом-АхметовоЄрмаківськоїі мафії - й буде володимиру олександровичу не стидобу та зраду залишив після себе і не в тюрмі ...МОЖЕ
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30.06.2024 00:47 Ответить
буде новий набір з трускавецького економічного університету?
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29.06.2024 23:52 Ответить
Коли почалося "ЗЕ-правління" - я написав, що від них повтікають всі більш-менш тямущі люди і вони будуть бігать в пошуках - "ким заткнуть дірку в штаті?" І з"явився анекдот:
- Ты сильный! Ты - справишься!
- Я - умный! Я даже не возьмусь!
А кому зараз охота сідать у відро з киплячим лайном?
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30.06.2024 03:52 Ответить
тільки весільним фотографам з метою прібарахліцца. А такі завжди є, і їх *****.
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30.06.2024 04:55 Ответить
Коли йдеться про представників виду Homo Sapiens, то нікому. Але на світі білому живуть всілякі Мар'яші, Юрченки, Брагарі, Колі Катлєти... Словом, ту діру є чим затикати.
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30.06.2024 12:23 Ответить
Та зрозуміло! Але тут "кількіть" в "якість" не переходить Навіть якщо зібрать докупи СОТНЮ "безуглих" - але одного Залужного" з них не зліпиш А з СОТНІ "Коль Катлєт" - не збереш одну Гонтарєву!
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30.06.2024 12:36 Ответить
Це якщо думати навіть не про довго-строкову, а, бодай, про середньо-строкову перспективу. Ключове слово тут - думати.
Можу помилитися, але думання і зє!-шобла - речі несумісні. Там мотиватором для дії є рефлекси (наприклад, хапальний та жувальний) та інстинкти (наприклад, самозбереження і розмноження).
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30.06.2024 13:42 Ответить
Так я ж писав ще в 19-му : "Вони ідуть у владу щоб: "Нацарювать рублів на триста - вкрасти і втекти!"
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30.06.2024 14:18 Ответить
...і щоб потім не посадили з конфіскацією на два роки пожиттєво.
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30.06.2024 14:36 Ответить
Та у них на таку далеку перспективу навіть мізків не вистачило-б! Вони ж спішили "нагребти в один строк" і "розбігтись"!
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30.06.2024 14:40 Ответить
Уряд заповнюватимуть так, як і армію? Аби кількість була, а якість то таке...
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29.06.2024 23:54 Ответить
У кого війна, а у кого дєрібан портфелів. І не надійтесь, цей кнур не вдавиться
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29.06.2024 23:56 Ответить
тре стефанчука ще краще підгодовувати, тоді він собою буде Раду заповнювати...
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30.06.2024 00:02 Ответить
угу, можливо вдавиться чи копита відкине від ожиріння?
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30.06.2024 11:05 Ответить
марна трата чясу, не хвилюйте хвилі i
не обозначюйте роботу - рада під ермачнею і бубою...
як скажуть так ви і відмаячите...
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29.06.2024 23:57 Ответить
Стефанчука вже з 50 метрів фотографують, щоб хоч щось іще, крім його рідного, у кадр влізло
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29.06.2024 23:59 Ответить
Де тут поржаать зЕ виборці пишіть
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29.06.2024 23:59 Ответить
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30.06.2024 00:02 Ответить
Ваша задача дожити до увʼязнення
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30.06.2024 00:03 Ответить
"дурень думкою багатіє"
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30.06.2024 09:28 Ответить
Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", - сказав Стефанчук.
=====

Це єдине, що вони зрозуміли за 5 років? Що уряд має працювати і там мають бути люди, хто може запам'ятати за місяць напам'ять свою посаду?

Нагадує сцену з "Аероплан 2". Місячна станція, купа шаф апаратури з різними лампочками, датчиками та іншою хернею невідомого призначення. Біля неї з десяток офіцерів, які з озабоченим виглядом постійно дивляться на ті показники і записують. Заходить генерал з адьютантом

Генерал - ну що, ви щось з'ясували?
Ад'ютант - так точно. Ми зрозуміли, що лампочки на апаратурі постійно блимають з якоюсь періодичністю
Генерал - продовжуйте з'ясовувати. Нам уряд три місяці тому надіслав цієї апаратури на десятки мільйонів доларів. Повинна ж вона робити хоч щось іще крім цього
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30.06.2024 00:08 Ответить
Може спочатку позбавити мандатів тих **********, які не працюють взагалі?
Може зарплатню мінімалку поставити? Нуахулє, і нехай поживуть в гуртожитках. На роботу на метро та в маршрутках. А решту зарплатні на ЗСУ. Щоб хоч трохи зрозуміли, що таке "народ". Та, ще можуть спробувати із мінімальною зарплатнею платити по нових тарифах.
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30.06.2024 00:14 Ответить
а нема законодавчого ніякого такого механізму.
це як в тому пошлому анекдоті - "один необачний рух і ти вже батько."
саме так і тут - один необачний рух на голосуванні тим містом в яких у людей мозок?
і слуга вже ти, а товсті гарсони вже твої пани...
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30.06.2024 00:43 Ответить
Ваша задача - кишені собі набивати на людському горі, солодко жерти і віскарь хлистати за обидві щоки аж до всеру і до ригу, простих людей за лохів тримати. Задача "заповнити уряд" - самі визнали, що ваш уряд - пусте місце, а від пустого місця простому піплу можна чекати лише пустоти і порожнечі. Черговий дебілоїд на посаді міністра зовсім не означатиме заповненість уряду, бо треба ще мати ким і чим заповнювати.
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30.06.2024 00:16 Ответить
якщо рада повернетеся до призначяння урядовців,
тобто до цього рада не виконувала свої прямі обов'язки?
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30.06.2024 00:35 Ответить
Пацє,шо ти там хрюкаєш,всі знають,що ти нічого не вирішуєш,хоча за Конституцією є другою особою в державі.Парламентом керує ставленик ФСБ Вячеслав Штучний,який отримує вказівки від самопроголошеного диктатора України,Єрмака,а функція Руслана Хрюханчука-це чистити взуття Штучному і хрюхаки брєдятіну на телемарафоні.
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30.06.2024 00:35 Ответить
Внутрішній ворог у владі України!!! Зовнішній з усіх боків !!! Просинайтесь люди! Поки не знищемо внутрішнього, зовнішнього ні коли не переможемо....
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30.06.2024 00:58 Ответить
Єрмо дєрмо хоче бути прем'єром ! На вила цю гниду!!!
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30.06.2024 01:01 Ответить
Чому немає фінів або шведів у уряді.
З ними незручно розпилювати?
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30.06.2024 01:54 Ответить
Шо, свиня, не ще всіх родичив та кумів працевлаштував?
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30.06.2024 06:26 Ответить
Дивишся на цю вгодовану пику і розумієш, яка в них "главная задача"
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30.06.2024 06:31 Ответить
А я думал задача заполнить этими мордами окопы.
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30.06.2024 06:39 Ответить
А может лучше выборы в вр, рейтинг подкупольного сборища не более десяти процентов,чьи интересы оно представляет?
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30.06.2024 07:29 Ответить
Я так розумію, що його потрібно скоротити, та менше годувати
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30.06.2024 08:09 Ответить
У вас уряд і так заповнений, правда різним зеленим лайном. Хіба що дріжждів добавити-може частину винесе звідти..
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30.06.2024 09:39 Ответить
Этим на выход пора а не решать кадровые вопросы.
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30.06.2024 10:07 Ответить
Всі ви разом одна смердюча банда зелених грабіжників та мародерів.І нікому немає діла до того як ви там тасуєте своїх довбнів.
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30.06.2024 10:42 Ответить
Сосни, кловани, свині, локшинатори - ось усе на що здатна ця влада, і ще красти...
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30.06.2024 10:57 Ответить
То що - Шмигу на дємбєль, а Колю Катлєту - Прем'єром?
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30.06.2024 12:16 Ответить
Можна навпаки - Шмигу на катлєти, Колю на дємбєль
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30.06.2024 15:05 Ответить
Не кадри їхня задача, а напхати свої брюха і кишені.
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30.06.2024 18:05 Ответить
 
 