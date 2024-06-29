Стефанчук: Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд

Верховна Рада вже на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання щодо Кабінету Міністрів.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", - сказав Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд знає, як платити пенсії та субсидії ще рік, – Шмигаль

За його словами, наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.

"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", - сказав він.