Стефанчук: Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд
Верховна Рада вже на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання щодо Кабінету Міністрів.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", - сказав Стефанчук.
За його словами, наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.
"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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А кому зараз охота сідать у відро з киплячим лайном?
Можу помилитися, але думання і зє!-шобла - речі несумісні. Там мотиватором для дії є рефлекси (наприклад, хапальний та жувальний) та інстинкти (наприклад, самозбереження і розмноження).
не обозначюйте роботу - рада під ермачнею і бубою...
як скажуть так ви і відмаячите...
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Це єдине, що вони зрозуміли за 5 років? Що уряд має працювати і там мають бути люди, хто може запам'ятати за місяць напам'ять свою посаду?
Нагадує сцену з "Аероплан 2". Місячна станція, купа шаф апаратури з різними лампочками, датчиками та іншою хернею невідомого призначення. Біля неї з десяток офіцерів, які з озабоченим виглядом постійно дивляться на ті показники і записують. Заходить генерал з адьютантом
Генерал - ну що, ви щось з'ясували?
Ад'ютант - так точно. Ми зрозуміли, що лампочки на апаратурі постійно блимають з якоюсь періодичністю
Генерал - продовжуйте з'ясовувати. Нам уряд три місяці тому надіслав цієї апаратури на десятки мільйонів доларів. Повинна ж вона робити хоч щось іще крім цього
Може зарплатню мінімалку поставити? Нуахулє, і нехай поживуть в гуртожитках. На роботу на метро та в маршрутках. А решту зарплатні на ЗСУ. Щоб хоч трохи зрозуміли, що таке "народ". Та, ще можуть спробувати із мінімальною зарплатнею платити по нових тарифах.
це як в тому пошлому анекдоті - "один необачний рух і ти вже батько."
саме так і тут - один необачний рух на голосуванні тим містом в яких у людей мозок?
і слуга вже ти, а товсті гарсони вже твої пани...
тобто до цього рада не виконувала свої прямі обов'язки?
З ними незручно розпилювати?