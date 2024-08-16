З початку повномасштабної війни Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн.

Про це повідомив Фонд держмайна на запит Центру протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Серед них – майно російських олігархів Дерипаски, Ротенберга, Гінера, Шелкова, Євтушенкова, активи зрадників та пособників росіян Богуслаєва, Балицького, Сальдо, Януковича та ще десятків підсанкційних осіб", - розповіли у ЦПК.

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Фонд держмайна на запит ЦПК повідомив, що вже отримав у своє управління 1175 об'єктів.

Балансова вартість цих активів становить 13,5 млрд грн. Крім того, Фонду були передані ще 686,5 млн грн на банківських рахунках, а також права вимоги на 40,9 млн грн.

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Серед найбільших активів:

Миколаївський глиноземний завод і ще низка активів російського мільярдера Дерипаски;

один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні - ТОВ "АЕРОК", який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;

один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні - ТОВ "АЕРОК", який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову; 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ", 90,1% компанії "Страхова компанія Мотор-Гарант" та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву та понад 630 млн грн;

столичний ТРЦ Ocean Plaza, який належав підсанкційним російським братам-олігархам Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;

"ПентоПак Україна", що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді. Його вже продали на відкритому акціоні за 103 млн доларів.

"Крім цього, конфіскували сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Щоправда чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - додали у ЦПК.

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