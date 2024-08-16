УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11117 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
664 10

З початку повномасштабної війни Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн

ФДМУ

З початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн.

Про це повідомив Фонд держмайна на запит Центру протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Серед них – майно російських олігархів Дерипаски, Ротенберга, Гінера, Шелкова, Євтушенкова, активи зрадників та пособників росіян Богуслаєва, Балицького, Сальдо, Януковича та ще десятків підсанкційних осіб", - розповіли у ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС дозволив конфіскувати активи "міністерки охорони здоров’я ЛНР" Пащенко

Фонд держмайна на запит ЦПК повідомив, що вже отримав у своє управління 1175 об'єктів.

Балансова вартість цих активів становить 13,5 млрд грн. Крім того, Фонду були передані ще 686,5 млн грн на банківських рахунках, а також права вимоги на 40,9 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США намагаються конфіскувати у Лазаренка $200 мільйонів для України

Серед найбільших активів:

  • Миколаївський глиноземний завод і ще низка активів російського мільярдера Дерипаски;
    один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні - ТОВ "АЕРОК", який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;
  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ", 90,1% компанії "Страхова компанія Мотор-Гарант" та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву та понад 630 млн грн;
  • столичний ТРЦ Ocean Plaza, який належав підсанкційним російським братам-олігархам Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;
  • "ПентоПак Україна", що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді. Його вже продали на відкритому акціоні за 103 млн доларів.

"Крім цього, конфіскували сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Щоправда чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - додали у ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін відправив на приватизацію конфіскований у російського сенатора завод

Фонд держмайна про конфісковані російські активи
Фонд держмайна про конфісковані російські активи

Автор: 

конфіскація (848) ФДМУ (1602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Чого так МАЛО?
Ах да, ОПЗЖ же недоторканні!
Да й за рашистськіх олігархів Арахамія підписався.
показати весь коментар
17.08.2024 01:01
+3
Тю..... один яєчний міністр Льоша Рєзніков більше с4издив у ЗСУ..... хоча ні, "то все іпсо"....
показати весь коментар
17.08.2024 02:29
+1
Оце і все ?За землю,заводи,параходи ?
показати весь коментар
17.08.2024 01:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого так МАЛО?
Ах да, ОПЗЖ же недоторканні!
Да й за рашистськіх олігархів Арахамія підписався.
показати весь коментар
17.08.2024 01:01 Відповісти
Оце і все ?За землю,заводи,параходи ?
показати весь коментар
17.08.2024 01:09 Відповісти
відсотки зняли за зберігання
показати весь коментар
17.08.2024 07:01 Відповісти
Лучше бусы тцкшные и мусоркские пикапы на фронт конфисковали
показати весь коментар
17.08.2024 01:22 Відповісти
Тю..... один яєчний міністр Льоша Рєзніков більше с4издив у ЗСУ..... хоча ні, "то все іпсо"....
показати весь коментар
17.08.2024 02:29 Відповісти
Мля...Резніков украв зі своєю компашкою в рази більше
показати весь коментар
17.08.2024 03:59 Відповісти
а могли б в 100 раз більше
показати весь коментар
17.08.2024 04:43 Відповісти
Кацапські активи в Україні складають мільярди в доларовому еквіваленті, а 15 млрд грн це капля в морі.
показати весь коментар
17.08.2024 07:12 Відповісти
Раша эти 15 млрд гривен зарабатывает за день торговли газом и жижей. Вот если бы полное эмбарго на всё. И чистых денег стянуть 2-3 трлн.
показати весь коментар
17.08.2024 09:13 Відповісти
Это всего лишразмер пенсии судей за 2 года.
показати весь коментар
17.08.2024 13:02 Відповісти
 
 