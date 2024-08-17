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Новости Санкции против России
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С начала полномасштабной войны Украина конфисковала российских активов минимум на 15 млрд грн

ФДМУ

С начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российских активов минимум на 15 млрд грн.

Об этом сообщил Фонд госимущества на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Среди них - имущество российских олигархов Дерипаски, Ротенберга, Гинера, Шелкова, Евтушенкова, активы предателей и пособников россиян Богуслаева, Балицкого, Сальдо, Януковича и еще десятков подсанкционных лиц", - рассказали в ЦПК.

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Фонд госимущества на запрос ЦПК сообщил, что уже получил в свое управление 1175 объектов.

Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн. Кроме того, Фонду были переданы еще 686,5 млн грн на банковских счетах, а также права требования на 40,9 млн грн.

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Среди крупнейших активов:

  • Николаевский глиноземный завод и еще ряд активов российского миллиардера Дерипаски;
    один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине - ООО "АЭРОК", который принадлежал подсанкционному российскому олигарху Молчанову;
  • 100% доли в уставном капитале ООО "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", 90,1% компании "Страховая компания Мотор-Гарант" и еще трех компаний, которые принадлежат Богуслаеву и более 630 млн грн;
  • столичный ТРЦ Ocean Plaza, который принадлежал подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам;
  • "ПентоПак Украина", принадлежавший российско-греческому олигарху Саввиди. Его уже продали на открытом акционе за 103 млн долларов.

"Кроме этого, конфисковали сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденцию Межигорье, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц. Правда, немалая часть из этих активов пока находится на временно оккупированных территориях", - добавили в ЦПК.

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Фонд держмайна про конфісковані російські активи
Фонд держмайна про конфісковані російські активи

Автор: 

конфискация (599) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+3
Чого так МАЛО?
Ах да, ОПЗЖ же недоторканні!
Да й за рашистськіх олігархів Арахамія підписався.
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17.08.2024 01:01
+3
Тю..... один яєчний міністр Льоша Рєзніков більше с4издив у ЗСУ..... хоча ні, "то все іпсо"....
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17.08.2024 02:29
+1
Оце і все ?За землю,заводи,параходи ?
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17.08.2024 01:09
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Правила форума Совет форумчан
Чого так МАЛО?
Ах да, ОПЗЖ же недоторканні!
Да й за рашистськіх олігархів Арахамія підписався.
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17.08.2024 01:01 Ответить
Оце і все ?За землю,заводи,параходи ?
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17.08.2024 01:09 Ответить
відсотки зняли за зберігання
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17.08.2024 07:01 Ответить
Лучше бусы тцкшные и мусоркские пикапы на фронт конфисковали
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17.08.2024 01:22 Ответить
Тю..... один яєчний міністр Льоша Рєзніков більше с4издив у ЗСУ..... хоча ні, "то все іпсо"....
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17.08.2024 02:29 Ответить
Мля...Резніков украв зі своєю компашкою в рази більше
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17.08.2024 03:59 Ответить
а могли б в 100 раз більше
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17.08.2024 04:43 Ответить
Кацапські активи в Україні складають мільярди в доларовому еквіваленті, а 15 млрд грн це капля в морі.
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17.08.2024 07:12 Ответить
Раша эти 15 млрд гривен зарабатывает за день торговли газом и жижей. Вот если бы полное эмбарго на всё. И чистых денег стянуть 2-3 трлн.
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17.08.2024 09:13 Ответить
Это всего лишразмер пенсии судей за 2 года.
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17.08.2024 13:02 Ответить
 
 