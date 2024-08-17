С начала полномасштабной войны Украина конфисковала российских активов минимум на 15 млрд грн

С начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российских активов минимум на 15 млрд грн.

Об этом сообщил Фонд госимущества на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Среди них - имущество российских олигархов Дерипаски, Ротенберга, Гинера, Шелкова, Евтушенкова, активы предателей и пособников россиян Богуслаева, Балицкого, Сальдо, Януковича и еще десятков подсанкционных лиц", - рассказали в ЦПК.

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Фонд госимущества на запрос ЦПК сообщил, что уже получил в свое управление 1175 объектов.

Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн. Кроме того, Фонду были переданы еще 686,5 млн грн на банковских счетах, а также права требования на 40,9 млн грн.

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Среди крупнейших активов:

Николаевский глиноземный завод и еще ряд активов российского миллиардера Дерипаски;

один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине - ООО "АЭРОК", который принадлежал подсанкционному российскому олигарху Молчанову;

один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине - ООО "АЭРОК", который принадлежал подсанкционному российскому олигарху Молчанову; 100% доли в уставном капитале ООО "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", 90,1% компании "Страховая компания Мотор-Гарант" и еще трех компаний, которые принадлежат Богуслаеву и более 630 млн грн;

столичный ТРЦ Ocean Plaza, который принадлежал подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам;

"ПентоПак Украина", принадлежавший российско-греческому олигарху Саввиди. Его уже продали на открытом акционе за 103 млн долларов.

"Кроме этого, конфисковали сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденцию Межигорье, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц. Правда, немалая часть из этих активов пока находится на временно оккупированных территориях", - добавили в ЦПК.

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