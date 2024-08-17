Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович

Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Його планують скасувати та замінити спеціальною соціальною виплатою.

Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Жолнович, Кабінет міністрів планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.

За словами міністерки, таке рішення має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - сказала Жолнович.

Урядовиця уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:

через втрату працездатності;

для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або інакше кажучи через бідність.

Читайте також: Із 1 січня в Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум