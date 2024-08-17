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Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович

Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович

Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Його планують скасувати та замінити спеціальною соціальною виплатою.

Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Жолнович, Кабінет міністрів планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.

За словами міністерки, таке рішення має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - сказала Жолнович.

Урядовиця уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:

  • через втрату працездатності;
  • для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або інакше кажучи через бідність.

Читайте також: Із 1 січня в Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Автор: 

прожитковий мінімум (119) Міністерство соціальної політики (1268) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+21
Тут ще якесь невизначення..розмір буде визначатись індивідуально..а критерії які???

Сорь, але це чергове на@балово від зелені..
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17.08.2024 17:44
+18
На нормальній мові, це не змінення прожиткового, а тимчасова взятка населенню для підтримки рейтингу Оплескозалежного. Бо нічого не вирішить крім висмоктування бюджету. Зельониє звично біжать по граблям. Затикають дірки за рахунок продукування нових дірок.
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17.08.2024 17:32
+16
А кабмин не хочет пойти на@уй с его любимым главой и президентом? Не для себя спрашиваю, друг интересуется.
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17.08.2024 17:43
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На нормальній мові, це не змінення прожиткового, а тимчасова взятка населенню для підтримки рейтингу Оплескозалежного. Бо нічого не вирішить крім висмоктування бюджету. Зельониє звично біжать по граблям. Затикають дірки за рахунок продукування нових дірок.
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17.08.2024 17:32 Відповісти
Тут ще якесь невизначення..розмір буде визначатись індивідуально..а критерії які???

Сорь, але це чергове на@балово від зелені..
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17.08.2024 17:44 Відповісти
Да. Это как с приснопамятными выплатами ВПО, которые сейчас нагрузили таким количеством всяких условий, чтобы их только не платить.

Странно что она еще не сказала, что типа "так требуют партнеры". Наши зеленые гниды в последнее время повадились свой треш прикрывать этой фразой.
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17.08.2024 18:05 Відповісти
німці теж визначають індивідуально, бо залежить від вартості житла у людини. а ось на руки "карманні" - вони не змінні
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17.08.2024 19:30 Відповісти
Вартість орендованого, чи власного житла?
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17.08.2024 19:54 Відповісти
усякого, в якому живе людина. українцям платять оренду холодну+комуналку
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17.08.2024 20:52 Відповісти
Перепрошую, а метри квадратні на одну людину не обговорюються? Тобто можна зняти скромніше, а можна халупку на 100500 квадратів?
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17.08.2024 20:55 Відповісти
так це все оцінюється. у кого котедж просто отримає пропозицію його продати і жити за ті гроші. прийти, коли закінчаться. відмова короче. машину можуть запропонувати продати. просто якщо до мінімуму є ще гроші, до не дадуть.
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17.08.2024 20:57 Відповісти
у німців такий прикол, що українцям не до вподоби: немає людини, з якою можна перетерти халяву - усе безособове - подав документи - отримав дозвіл або відмову. ходоки не доганяють, як це написати мейл в установу, оскаржити, чи уточнити - пруться поговорити з живою людиню - а їм отворот поворот. звичайно, можна просити зустрічі, але наші біжять без талончика і ніхрєна не вицепляють. за рік якось навчаються по-новому, листи і телефонні розмови.
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17.08.2024 21:08 Відповісти
українцям не затверджували житло, якщо вони його знайшовши, підписали договір без одобрення: тобто у договорі стояли підписи, а треба не підписаний. бо є ліміти на квадрати і оренду. якщо українець знаходить квартиру трохи вище за ліміт, і погоджується різницю сам платити, тоді погоджують таку квартиру. але це все в розумних рамках
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17.08.2024 21:15 Відповісти
у газеті писали: жінка розвелася, єто падло обідрало її як липку, вона подалася на допомогу. а через рік допомога їй написала, що вона приховала життєву страховку, яка їй давала можливість не просити допомоги. потребували повернути за рік гроші. а вона про ту страховку ні слухом ні духом, бо її робив чоловік, усі документи в нього. і це він її так нагадив через рік, здавши.
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17.08.2024 21:24 Відповісти
Прошу - життєва страховка, то страхування на випадок смерті? Типу вигодонабувач чоловік?
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17.08.2024 21:29 Відповісти
ні, там може бути різне, як логовір заключиш. вона ж приватна виходить. а маючи приватну, вона звернулася в державну допомогу. знала б вона про неї, то спочатку звернулася б в неї.
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17.08.2024 21:34 Відповісти
у німців дуже багато прописано. українцям не снилося і тому у них закіпає від усяких постанов і законів. да, німці роблять помилки, оброблюючи запити. але якщо людина точно знає, що їй положено, апеляцію вона виграє і без юриста - треба лише вписати правильну аргументацію.
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17.08.2024 21:38 Відповісти
А у нас - навіть з аргументацією, отримуєш своє ПНХ, та й по всьому.
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17.08.2024 21:56 Відповісти
потому шо закони як дишло. і так самі зробили. все починається із садка і школи.
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17.08.2024 23:15 Відповісти
ще може херово аргументуєте
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17.08.2024 23:22 Відповісти
безробітним може стати усякий: і з житлом власним і з житлом орендованим. в корні лежить право людини на житло.
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17.08.2024 20:56 Відповісти
В нас й безробітним, й інвалідом не з власної вини. А можеш стати безхатьком через несплату комуналки)
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17.08.2024 21:58 Відповісти
у німців так само. але є закони, які захищають людину від безхатьства. їх треба просто знати. і не лохотронить. як один українець відпрацював рік, договір не продлили. а сказали ставати на біржу праці. а він не став. думав за місяць знайде роботу - не говорячи німецькою і бухаючи. за квартиру вже перспектива нічим платити та ще медстраховка тепер теж на ньому 250,00 - почувши це помчав ставати на біржу. а біржа платитиме з моменту ставання. і так він себе нагрів на суму квартира і медстраховка. барану сказали що робити. але на то він і баран, щоб просрати все.
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17.08.2024 23:20 Відповісти
Нє, в нас прикольніше. Наприклад - під час дії мораторію, подають до суду за борг, опалення, горвода - без повідомлень поштою.. а потім через пів року в Дії з'являються всі неявки, прострочки. І накрутки на твій борг - пені, штрафи. Судді тупо на морозі, справи відразу передають приватним виконавцям. Це теж +%. Відразу - заборгованість не з моєї вини. Це "безоплатне" лікування х@р зна як від ковіду. + двоє похорон.
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18.08.2024 00:09 Відповісти
Другими словами они хотят вывести обязательные выплаты, которые считаются от ПМ, из под действия законов и их размер и выплата будут зависеть от воли какого-то чинуши. Это та с@ка, которая уже говорила что украинцы сейчас жируют и людям слишком много платят. Почитайте про эту гниду, там метку негде ставить. Гетьманцев в юбке.
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17.08.2024 17:57 Відповісти
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17.08.2024 17:33 Відповісти
Это они о гигантской сумме в 17 грн в месяц, от которой они до сих пор пляшут...
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17.08.2024 17:33 Відповісти
Угу..Хватит на яйцо пашот по резниковски.Бон апети,мля.
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17.08.2024 17:55 Відповісти
Не плутайте прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів (17 грн).
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17.08.2024 21:31 Відповісти
Для любого нормального человека что 17 грн, что 3000 грн в месяц- ничто.
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17.08.2024 22:11 Відповісти
Дєнєх нєт, но ви дєржитєсь...

Пи.Си. Штрафи прив'язані до неоподаткованого мінімуму, чи я щось вже пропустив?
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17.08.2024 17:34 Відповісти
момент, коли щоб в Україні стати міністром перестала бути потрібна компетентність напевно)
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17.08.2024 17:43 Відповісти
Нічого ви не пропустили , на відміну від тієї міністерки , яка свою посаду не завдяки знаннням обійняла , а як зараз молодь любить казати : "насосала" ((
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17.08.2024 17:46 Відповісти
Это уникальное изобретение стран, где существует понятие "освоение бюджета".

В нормальных, цивилизованных странах, штраф есть штраф, и он мало того что указан в денежной системе, так еще и не имеет ограничений (как и другие виды пенальти), что безусловно имеет смысл при наличии адекватных, честных (хотя бы в делах публичного обвинения) судей.

Перешел дорогу на красный свет - ой, извините, инспектор, отвлекся, виноват - Ну ничего страшного, вот вам 5 грн штрафа.

Перешел дорогу на красный свет - эй ты, мент, а ну предьяви удостоверение, э, та ты неправильно обратился, и вообще конституция - Окей, вот вам штраф в 2000 грн.

Вообще давным давно пора разнообразить систему пенальти, и разграничить изоляцию от общества, покарание, и компенсации.

Убил пару человек? Сел пожизненно, просто чтобы обезопасить других.
Украл ящик пива? Заплатил владельцу цену трех ящиков пива + государству маржу.
Поссал в центре города? Получил в том же центре 10 ударов ремнем по сраке.
Поддержал агрессию РФ? Неделю заметаешь улицы под надзором общества.

Вот тогда будет дело. Расфантазировался )
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17.08.2024 18:28 Відповісти
А кабмин не хочет пойти на@уй с его любимым главой и президентом? Не для себя спрашиваю, друг интересуется.
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17.08.2024 17:43 Відповісти
А у друга друг интересуется и т.д и т.п😁
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17.08.2024 18:05 Відповісти
Да уже просто задолбали. Не знают уже где и как еще что-то урвать с людей, а при этом себе любимым и своим холуям добавляют денег раз за разом.
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17.08.2024 18:09 Відповісти
Тобто вкрасти планують мінімум лярд. До кого звернутися? А,ну звісно...Всі так звані "правоохороні органи " в долі. Війна все спише.
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17.08.2024 17:43 Відповісти
Сначала подняли пенсионный возраст во время войны ,сделав людей бомжами ...а теперь юродствуют...
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17.08.2024 17:46 Відповісти
Потім комуналку, ціни на електрику, воду..опалення через місяць й знову електрика..
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17.08.2024 20:06 Відповісти
готовлять більшу частину населення /пенсійного віку/ до....
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17.08.2024 17:49 Відповісти
Нарешті прийде те "свєтле будущеє"під назвою кінець епохи бідності! Дякуємо,дуже дякуємо!
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17.08.2024 17:51 Відповісти
Дуже потужно, дякую
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17.08.2024 17:56 Відповісти
Дайош купони і їжу по талонах!
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17.08.2024 18:04 Відповісти
Раніше писали, що хочуть відмінити прожитковий мінімум, а попогення бджету наповнювати підвищенням податку на війну та підняттям ПДВ. Тепер дивіться: Податок на війну можна стригти тільки з офіційно працевлаштованих, а ПДВ навіть з пенсіонерів, які отримують 3000 грн. Хитрожопі, млять!
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17.08.2024 18:12 Відповісти
Скасують скасують! А доплатити забудуть...
Бо ЗЕшобла вже довела до Дефолту
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17.08.2024 18:13 Відповісти
Доречі. Мені пенсію знову принесли свіженадрукованими, з однієї пачки купюрами. Тобто, гроші таки друкують..
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17.08.2024 20:09 Відповісти
Хтозна!((((((
Подивіться на рік випуску на купюрах.
Є такі що й 10 років лежать в банку , бо по нормативам є запас - замінювати старі, пом'яті.
Я теж колись так подумав.... даремно панікував при Пороху))) а зараз з цими менежерами що завгодно чекати можно...
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18.08.2024 00:15 Відповісти
Ні ні..нового випуску..тому ж й смикаюсь..
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18.08.2024 00:17 Відповісти
А, чого перевіряти, якщо тисячні навіть.
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18.08.2024 00:18 Відповісти
Таки перевірила. Неюзані, тисячні з пачки номери за порядком - 2021, 500 грн - 2023..але ж намалювати можна все. Крім того - й резерви спускати ніхто не забороняв.
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18.08.2024 00:29 Відповісти
кабмін забув написати, скільки таким чином він планує зекономити грошей на виплатах та перенаправити в потрібне руслО...
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17.08.2024 18:17 Відповісти
Вже "перенаправили"! Забрали гроші у Громад, ЛОХторату сказали то на дрони((( а насправді нема дронів - волонтери возять замість пшик-мільона від владіміра Ссанича
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18.08.2024 00:18 Відповісти
ЗМІНИМО УКРАЇНУ РАЗОМ!

"Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."

І хто це сказав???
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17.08.2024 18:24 Відповісти
Цитировать предвыборные обещания "величайшего лидера современности" не положено, нельзя. Это все рашенское ИПСО.
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17.08.2024 18:39 Відповісти
То це вони скасовують щоб не було прив'язки зарплат та пенсій до того мінімуму. Про кого вони дбають даже пальцем показувати не буду
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17.08.2024 18:35 Відповісти
Штрафи повинні бути привязані до розміру зарплати
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17.08.2024 18:45 Відповісти
Кабмін планує замінити прожитковий мінімум
ЗЕ-обіцянками
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17.08.2024 18:54 Відповісти
А 2000 ВПОшникам повернуть?
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17.08.2024 19:17 Відповісти
"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо."
Все прямо сказала:
Хочуть мільйонні штрафи, мільярдні зарплати, а прожитковий мінімум залишити на рівні плінтусу!
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17.08.2024 19:24 Відповісти
Оклади чиновників треба прив'язати до мінімальної пенсії,а мінімальну пенсію до цін в аптеці.
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17.08.2024 19:58 Відповісти
До ціни м'яса та риби в маркетах.
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17.08.2024 20:11 Відповісти
"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати":
тобто пенсіонерам платити копійки - щоб залежили від "субсідій": примусити їх принижувались до подачок "влади". А "посадові оклади" мародерам - підняти догори.
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17.08.2024 20:46 Відповісти
Знову, якісь мутні оборутки.
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17.08.2024 20:57 Відповісти
Давайте вже заодно і food stamps, ну шоб було як в високорозвинутих країнах )
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17.08.2024 21:16 Відповісти
Цікаво як. Якийсь наркоша або козел, що сидів все життя у в'язницях, під старість отримуватиме кошти на життя, бо воно бідне і доходів не має. В той час як людина, що працювала років сорок наприклад бібліотекарем чи листоношею, отримуватиме пенсію меншу, ніж ото бідне без доходів.
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17.08.2024 21:35 Відповісти
Мені бабця ще в 90хх казала, коментуючи чергові "обіцянки-підвищення" - урявнялівка, все життя пропрацювала, війну пережила , відмінник Народної Освіти УРСР і т.д. а цигани "які ні дня не працювали" майже так само получають... 😉🤑 Сюр..
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18.08.2024 00:25 Відповісти
Прожиточный минимум---очень строгая планка для действий. И видим попытку очередного популизма дешёвых исполнителей от власти. Красиво подачку завернуть в хрустящую бумажку. Кстати минимум у нас вроде 2360гр. Зацените конфетку! А должен быть примерно равен минималке зарплате. Сейчас 6 тыс гр примерно. 5 миллионов пенсов у нас получают пенсию от 2760 до 3500гр и ещё 4 миллиона пенсов от 4 до 6,5 тыс гр. Такие у пенсов первых считаются везунчики. Всех пенсов 11 миллионов. 9 миллионов граждан страны изгои. И это с полным стажем. Это позор страны и народа.
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17.08.2024 21:53 Відповісти
Людина яка працює, чи все життя пропрацювала впринципі не повинна бути бідною, ким би вона не працювала, потрібен перегляд системи оплати праці людина яка працює бідна тому, що деякіі роботодавці експлуатують її за дарма, відповідно самі за рахунок дешевої рабсили багатіють, це повинна врегулювати держава
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17.08.2024 22:11 Відповісти
Це жах. Пляцький жах!!!
Ми країна, де є працюючі бідні!!! Це нонсенс для справжніх країн!! Там бідні це хронічні, саме хронічні безробітні, бо самі не хочуть робити . Там бідні то ледарі на 100 % . А інваліди, наприклад, забезпечені а не виживають-жебрають..
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18.08.2024 00:28 Відповісти
Фінансування допомоги НАТО надто мало, і НАТО має гарантувати принаймні мінімальну заробітну плату.
https://www.yahoo.com/news/russia-rapidly-approaching-key-ukraine-061838987.html
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17.08.2024 22:25 Відповісти
Примерно догадываюсь,как будет - минималку поднимут гривень на 100-200,судьям,прокурорам,ментам,депутатам накинут по 5-20 тысяч и будут волать о скачке средней пенсии!
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17.08.2024 23:54 Відповісти
 
 