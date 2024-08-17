Кабмін планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою, - міністерка соцполітики Жолнович
Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Його планують скасувати та замінити спеціальною соціальною виплатою.
Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Жолнович, Кабінет міністрів планує замінити прожитковий мінімум спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.
За словами міністерки, таке рішення має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку.
"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - сказала Жолнович.
Урядовиця уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:
- через втрату працездатності;
- для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або інакше кажучи через бідність.
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Сорь, але це чергове на@балово від зелені..
Странно что она еще не сказала, что типа "так требуют партнеры". Наши зеленые гниды в последнее время повадились свой треш прикрывать этой фразой.
пашотпо резниковски.Бон апети,мля.
Пи.Си. Штрафи прив'язані до неоподаткованого мінімуму, чи я щось вже пропустив?
В нормальных, цивилизованных странах, штраф есть штраф, и он мало того что указан в денежной системе, так еще и не имеет ограничений (как и другие виды пенальти), что безусловно имеет смысл при наличии адекватных, честных (хотя бы в делах публичного обвинения) судей.
Перешел дорогу на красный свет - ой, извините, инспектор, отвлекся, виноват - Ну ничего страшного, вот вам 5 грн штрафа.
Перешел дорогу на красный свет - эй ты, мент, а ну предьяви удостоверение, э, та ты неправильно обратился, и вообще конституция - Окей, вот вам штраф в 2000 грн.
Вообще давным давно пора разнообразить систему пенальти, и разграничить изоляцию от общества, покарание, и компенсации.
Убил пару человек? Сел пожизненно, просто чтобы обезопасить других.
Украл ящик пива? Заплатил владельцу цену трех ящиков пива + государству маржу.
Поссал в центре города? Получил в том же центре 10 ударов ремнем по сраке.
Поддержал агрессию РФ? Неделю заметаешь улицы под надзором общества.
Вот тогда будет дело. Расфантазировался )
Бо ЗЕшобла вже довела до Дефолту
Подивіться на рік випуску на купюрах.
Є такі що й 10 років лежать в банку , бо по нормативам є запас - замінювати старі, пом'яті.
Я теж колись так подумав.... даремно панікував при Пороху))) а зараз з цими менежерами що завгодно чекати можно...
"Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."
І хто це сказав???
ЗЕ-обіцянками
Все прямо сказала:
Хочуть мільйонні штрафи, мільярдні зарплати, а прожитковий мінімум залишити на рівні плінтусу!
тобто пенсіонерам платити копійки - щоб залежили від "субсідій": примусити їх принижувались до подачок "влади". А "посадові оклади" мародерам - підняти догори.
Ми країна, де є працюючі бідні!!! Це нонсенс для справжніх країн!! Там бідні це хронічні, саме хронічні безробітні, бо самі не хочуть робити . Там бідні то ледарі на 100 % . А інваліди, наприклад, забезпечені а не виживають-жебрають..
https://www.yahoo.com/news/russia-rapidly-approaching-key-ukraine-061838987.html