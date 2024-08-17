Кабмин планирует заменить прожиточный минимум специальной социальной выплатой, - министр соцполитики Жолнович

Нынешний прожиточный минимум в Украине не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал. Его планируют отменить и заменить специальной социальной выплатой.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Жолнович, Кабинет Министров планирует заменить прожиточный минимум специальной социальной выплатой. Ее размер будет определяться индивидуально. На сумму будет влиять состав семьи.

По словам министра, такое решение должно положительно повлиять на всю социальную систему и экономику.

"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.

Министер уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в двух случаях:

из-за потери трудоспособности;

для помощи в случае отсутствия необходимого финансового обеспечения или иначе говоря из-за бедности.

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