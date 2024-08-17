Кабмин планирует заменить прожиточный минимум специальной социальной выплатой, - министр соцполитики Жолнович
Нынешний прожиточный минимум в Украине не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал. Его планируют отменить и заменить специальной социальной выплатой.
Об этом в эфире телемарафона рассказала министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Жолнович, Кабинет Министров планирует заменить прожиточный минимум специальной социальной выплатой. Ее размер будет определяться индивидуально. На сумму будет влиять состав семьи.
По словам министра, такое решение должно положительно повлиять на всю социальную систему и экономику.
"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.
Министер уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в двух случаях:
- из-за потери трудоспособности;
- для помощи в случае отсутствия необходимого финансового обеспечения или иначе говоря из-за бедности.
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Сорь, але це чергове на@балово від зелені..
Странно что она еще не сказала, что типа "так требуют партнеры". Наши зеленые гниды в последнее время повадились свой треш прикрывать этой фразой.
пашотпо резниковски.Бон апети,мля.
Пи.Си. Штрафи прив'язані до неоподаткованого мінімуму, чи я щось вже пропустив?
В нормальных, цивилизованных странах, штраф есть штраф, и он мало того что указан в денежной системе, так еще и не имеет ограничений (как и другие виды пенальти), что безусловно имеет смысл при наличии адекватных, честных (хотя бы в делах публичного обвинения) судей.
Перешел дорогу на красный свет - ой, извините, инспектор, отвлекся, виноват - Ну ничего страшного, вот вам 5 грн штрафа.
Перешел дорогу на красный свет - эй ты, мент, а ну предьяви удостоверение, э, та ты неправильно обратился, и вообще конституция - Окей, вот вам штраф в 2000 грн.
Вообще давным давно пора разнообразить систему пенальти, и разграничить изоляцию от общества, покарание, и компенсации.
Убил пару человек? Сел пожизненно, просто чтобы обезопасить других.
Украл ящик пива? Заплатил владельцу цену трех ящиков пива + государству маржу.
Поссал в центре города? Получил в том же центре 10 ударов ремнем по сраке.
Поддержал агрессию РФ? Неделю заметаешь улицы под надзором общества.
Вот тогда будет дело. Расфантазировался )
Бо ЗЕшобла вже довела до Дефолту
Подивіться на рік випуску на купюрах.
Є такі що й 10 років лежать в банку , бо по нормативам є запас - замінювати старі, пом'яті.
Я теж колись так подумав.... даремно панікував при Пороху))) а зараз з цими менежерами що завгодно чекати можно...
"Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."
І хто це сказав???
ЗЕ-обіцянками
Все прямо сказала:
Хочуть мільйонні штрафи, мільярдні зарплати, а прожитковий мінімум залишити на рівні плінтусу!
тобто пенсіонерам платити копійки - щоб залежили від "субсідій": примусити їх принижувались до подачок "влади". А "посадові оклади" мародерам - підняти догори.
Ми країна, де є працюючі бідні!!! Це нонсенс для справжніх країн!! Там бідні це хронічні, саме хронічні безробітні, бо самі не хочуть робити . Там бідні то ледарі на 100 % . А інваліди, наприклад, забезпечені а не виживають-жебрають..
https://www.yahoo.com/news/russia-rapidly-approaching-key-ukraine-061838987.html