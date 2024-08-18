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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 599 350 (+1170 за добу), 8508 танків, 17 056 артсистем, 16 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 599 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8508 (+7) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16480 (+7) од,
  • артилерійських систем  – 17056 (+71) од,
  • РСЗВ – 1161 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 22992 (+79) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2846 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці взяли у полон ще трьох кадирівців у Курській області. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884) знищення (7166)


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Топ коментарі
+28
Минув 3833 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 71!, броня 14, логістика 79!
Арта перевалила за 17 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 599 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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18.08.2024 08:02
+14
Арта прям каждый день подымает настроение.
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18.08.2024 08:11
+13
Вже сьогодні.
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18.08.2024 08:06
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Минув 3833 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 71!, броня 14, логістика 79!
Арта перевалила за 17 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 599 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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18.08.2024 08:02 Відповісти
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18.08.2024 08:04 Відповісти
Вже сьогодні.
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18.08.2024 08:06 Відповісти
Завтра цифра мішків з ватою позитивно округлиться!!!
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18.08.2024 09:09 Відповісти
Сьогодні. Завтра про це лише повідомлять. Так само, як і про автотехніку.
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18.08.2024 13:40 Відповісти
Арта прям каждый день подымает настроение.
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18.08.2024 08:11 Відповісти
Slava Ukrains'kiy Nacii 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 💪!
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18.08.2024 08:18 Відповісти
ещё минус 2 резервуара с нефтью на нефтебазе на РостНР ... а сегодня будет ЮБИЛЕЙ по мясу
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18.08.2024 08:27 Відповісти
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18.08.2024 08:28 Відповісти
По арті ювілей 👏 та, виправте якщо помиляюсь, новий рекорд.
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18.08.2024 08:52 Відповісти
на скільки в них ще є ресурсу?
по літачках такими темпами ще 9 років
по рсзв ще 6 років
броня також 6 років
це якщо не рахувати нове що дає їх промисловість...
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18.08.2024 09:05 Відповісти
І де ви знаходитесь, отакі ************** з українським прапорцем?!?

Окремо по броні:
* МТЛБ скінчились на базах зберігання. Взагалі. А 2.5 роки тому по супутниковим знімкам було 3000+.
* САУ Гіацинт-С скінчились на базах зберігання. Взагалі. А 2.5 роки тому по супутниковим знімкам було 800-900 штук. Залишилось 250 корпусів без стволів. Бо стволи вони не виробляють вже і все доступне - канібалізоване.
* Танків всіх типів, придатних до відновлення на базах зберігання залишилось 700 штук. А 2.5 роки тому по супутниковим знімкам було 3000+. На виробничих майданчиках БТРЗ в очікуванні ремонту, по супутниковим знімкам, десь 600 машин і кількість зростає - вони не встигають ремонтувати. Якщо брати підтверджені кількості втрат (фото-відео) - в засрашки у військах залишилось десь 1000-1200 машин.

І тут вилазить ************** ігоряша і починає "віщати" утробно: "БРОНІ В НИХ НА 6 РОКІВ". Хоча правда така, що "якщо до літа 2025 року вистачить - то це для них буде велика вдача".

Коротше - завались, а?
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18.08.2024 10:47 Відповісти
ну ти і пабідун

добре що хоч до літа 2025 а не два-три тижні

а реальність...вона бляха не така яскрава...бо вони наступають без перерви з жовтня минулого року
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18.08.2024 12:34 Відповісти
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18.08.2024 14:25 Відповісти
в этой колонке меня НАПРЯГАЕТ только одна колонка это потери в живой силе 600к. !!! сов.союзу хватило потерь в 250к .за три с половиной месяца и они прекратили войну с финляндией!!!! а тут такие потери и нихххххя !!!! значит пис.... т как дышат !!! это из той серии кто говорил что у росии двадцать ракет и все считали эти ракеты или сов. союз развалился из за войны в Афганистане !!!)))) этих аналитикой надо ГНАТЬ как арестовича !!!! людей обманывать нельзя !!!! вы рускую церковь не можете поставить раком о чем еще говорить ???!!! церковь ((((
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18.08.2024 10:16 Відповісти
Так це ж добре - війна до останнього кацапа гарантовано на користь Україні в довгостроковому вимірі, бо безпека України вимірюється не тимчасовим замиренням на фронті (як показали 2 "мінські угоди"), а зникненням засрашки фізично. То що тобі не подобається, чого ти вередуєш?
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18.08.2024 10:54 Відповісти
Вони давно вже визнали, що 600к це разом з пораненими. Але ми по інерції рахуємо їх трупами.
Це по-перше а по-друге, Сталін хоч і потвора рідкісна але людський ресурс задля другої світової війни вимушений був зберегти... Тим паче як ви пишете "250к .за три с половиной месяца"
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18.08.2024 11:02 Відповісти
бо то туфта
250к діліть на два - це ближче до правди
і який актив власне фінів а який - генерал Мороз то ще питання!
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18.08.2024 12:37 Відповісти
О, вилізло мурло, яке вважає, що сралін "зберігав людський ресурс". Де ви такі ідіоти знаходитесь? Наслухались засрашинської пропаганди 10х років?!?

Сралін згноїв до 20'000'000 осіб в тюрмах, таборах тощо. Цілі етноси вивозив зимою і кидав в степу Казахстану. Сралін розстріляв тисячі офіцерів середньої та вищої ланки в 1937 році - напередодні війни, тим заклавши катастрофічні втрати територій в 1941-42 роках. Сралін влаштував свідомо цілу низку голодоморів (1933-35, 1946-47), примусивши людей своїх дітей жерти. Сралін і його "хєнєрали" на німецьки кулемети кидали в атаки підрозділи, в яких стрілкове озброєння було "1 гвинтівка на 10 осіб". Сралін згноїв члєнінградське населення, хоча шляхи евакуації та постачання - були. Під члєнінградом досі знаходять балки, де кістки червоноармійців, майже без зброї, в 10 шарів лежать - в самовбивчих атаках на підготовлені позиції Вермахту.

Але от вилазить мурло якесь і починає утробно віщати: "сралін зберігав людський ресурс".

Ти зовсім кінчений, чи що?!?
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19.08.2024 11:02 Відповісти
Вириваєш з контексту, робиш не правильні висновки і одразу обзиваєш.
Чим ти краще за кацапа?
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19.08.2024 17:08 Відповісти
Я краще тебе, бо я знаю, хто такий сралін і що він робив. А ти, підкацапське **********, очевидно думаєш совковими і кацапськими ідеями.

Бо, як-то кажуть, "обмовки за фрейдом".

Отак, ********** з кацапії, ми вас і виявляємо в спілкуванні. Бо ви живете в іншій парадигмі і системі цінностей - насадженої імперською пропагандою. Тож тупо не розумієте, яку дичину несете в кожному другому слові.
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19.08.2024 21:24 Відповісти
Я не гірше тебе знаю хто такий сралін. Просто не треба впадати ві крайнощі і чіплятися за слова.
Просте питання - що тоді у 40-му році заважало сраліну покласти ще пів мільйона , щоб таки подолати ту лінію Маннергейма?
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19.08.2024 22:05 Відповісти
Оце теж типовий кацапський спосіб спілкування. Звичайна людина як? Ну обісрався, ну засунув язика в дупцю або обізвався якось разок, забув і почапав далі хернею страждати.

Нє, кацап не такий, кацап, обісравшись, починає новий раунд з якоїсь очевидної для нього істини - А НАЩО ВИ ВІСІМ РОКІВ ДАМБІЛІ БАМБАС?!?

Відв'янь, **************. Все з тобою зрозуміло...
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19.08.2024 22:18 Відповісти
Ти всю цю маєчню написав лише, щоб не відповідати на оде просте питання.
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20.08.2024 06:54 Відповісти
Визнай, що твій висєр "сралін ...людський ресурс...зберігти" є ідіотським маренням або хоча б "обмовкою". Тоді будемо спілкуватись. До того - вали в дупу, ************** кінчений.
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20.08.2024 10:51 Відповісти
Знов замість відповіді на одне просте питання лише образи.
Ну і хто ти після цього?
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20.08.2024 12:52 Відповісти
Бач який ти ************** кінчений - захищаєш своє право обіляти людожера сраліна. Ну, маршрут тобі не змінився - вали в дупу.
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20.08.2024 14:45 Відповісти
Тебе переклинило. Ніхто тут не ставить під сумнів людожерську сутність сраліна.
Ще раз повторюю - вириваєш з контексту і робиш висновки.
На одне просте питання ніяк не можеш відповісти.
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20.08.2024 16:12 Відповісти
Що, **************, щелепа не тієї конфігурації?!? Не можеш написати "так, я хєрню споров щодо того, що сралін колись і якось зберігав людський ресурс, це в мене вплив *********** пропаганди, вибачаюсь"?

Ну то йди до дупи, поки не зможеш таке щиро написати.
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20.08.2024 19:24 Відповісти
Тільки після того як ти вичавиш з себе відповідь одне. єдине. просте питання.
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20.08.2024 22:04 Відповісти
А кацапів завжди щось напружує в Україні - чи то хромосома зайва, чи то кокошник затісний, чи то щелепа завузька.
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18.08.2024 23:23 Відповісти
Знищених орків десь 150 000. Решта поранені різної ступені. Стандартний кеф 1:4.
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18.08.2024 13:24 Відповісти
Судячі з останніх відео, де поранених розривають на сматки дронами, їх взагалі немає.
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18.08.2024 15:51 Відповісти
Це було в переважно позиційній другій світовій війні - коли працювала евакуація хоч якась, але медицина при цьому була гімняна - тільки на рівні хірургії, в основному. Під час наступів - вбитих було значно більше. Бо німці вміли оборонятися і косили наступаючих страшно.

В війні кацапів проти нас - в ЗСУ евакуація і оснащення є, а в засрашинців з цим ДУЖЕ все погано. До цього року в них замість турнікетів були жгути (майже неефективні в умовах бою, та й зараз у більшості вояк засрашки - жгути есмарха), а евакуація організована є епізодично - ніхто тих контрактників-штурмовиків з під обстрілів не вивозить, тому вони і стріляються при втраті кінцівок. Бо знають - здохнуть гарантовано.

Тож коефіцієнт ТОЧНО не "1 до 4". В кращому для засрашинців випадку - він "1 до 1" - і то, тільки для тих частин, які знаходяться в обороні.
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19.08.2024 11:12 Відповісти
 
 