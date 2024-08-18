Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 599 350 (+1170 за добу), 8508 танків, 17 056 артсистем, 16 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 599 350 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8508 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,
- артилерійських систем – 17056 (+71) од,
- РСЗВ – 1161 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2846 (+2)
Топ коментарі
+28 Qq Qqq #455433
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+14 Svetlana S #526264
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+13 Qq Qqq #455433
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167! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта 71!, броня 14, логістика 79!
Арта перевалила за 17 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 599 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
по літачках такими темпами ще 9 років
по рсзв ще 6 років
броня також 6 років
це якщо не рахувати нове що дає їх промисловість...
Окремо по броні:
* МТЛБ скінчились на базах зберігання. Взагалі. А 2.5 роки тому по супутниковим знімкам було 3000+.
* САУ Гіацинт-С скінчились на базах зберігання. Взагалі. А 2.5 роки тому по супутниковим знімкам було 800-900 штук. Залишилось 250 корпусів без стволів. Бо стволи вони не виробляють вже і все доступне - канібалізоване.
* Танків всіх типів, придатних до відновлення на базах зберігання залишилось 700 штук. А 2.5 роки тому по супутниковим знімкам було 3000+. На виробничих майданчиках БТРЗ в очікуванні ремонту, по супутниковим знімкам, десь 600 машин і кількість зростає - вони не встигають ремонтувати. Якщо брати підтверджені кількості втрат (фото-відео) - в засрашки у військах залишилось десь 1000-1200 машин.
І тут вилазить ************** ігоряша і починає "віщати" утробно: "БРОНІ В НИХ НА 6 РОКІВ". Хоча правда така, що "якщо до літа 2025 року вистачить - то це для них буде велика вдача".
Коротше - завались, а?
добре що хоч до літа 2025 а не два-три тижні
а реальність...вона бляха не така яскрава...бо вони наступають без перерви з жовтня минулого року
Це по-перше а по-друге, Сталін хоч і потвора рідкісна але людський ресурс задля другої світової війни вимушений був зберегти... Тим паче як ви пишете "250к .за три с половиной месяца"
250к діліть на два - це ближче до правди
і який актив власне фінів а який - генерал Мороз то ще питання!
Сралін згноїв до 20'000'000 осіб в тюрмах, таборах тощо. Цілі етноси вивозив зимою і кидав в степу Казахстану. Сралін розстріляв тисячі офіцерів середньої та вищої ланки в 1937 році - напередодні війни, тим заклавши катастрофічні втрати територій в 1941-42 роках. Сралін влаштував свідомо цілу низку голодоморів (1933-35, 1946-47), примусивши людей своїх дітей жерти. Сралін і його "хєнєрали" на німецьки кулемети кидали в атаки підрозділи, в яких стрілкове озброєння було "1 гвинтівка на 10 осіб". Сралін згноїв члєнінградське населення, хоча шляхи евакуації та постачання - були. Під члєнінградом досі знаходять балки, де кістки червоноармійців, майже без зброї, в 10 шарів лежать - в самовбивчих атаках на підготовлені позиції Вермахту.
Але от вилазить мурло якесь і починає утробно віщати: "сралін зберігав людський ресурс".
Ти зовсім кінчений, чи що?!?
Чим ти краще за кацапа?
Бо, як-то кажуть, "обмовки за фрейдом".
Отак, ********** з кацапії, ми вас і виявляємо в спілкуванні. Бо ви живете в іншій парадигмі і системі цінностей - насадженої імперською пропагандою. Тож тупо не розумієте, яку дичину несете в кожному другому слові.
Просте питання - що тоді у 40-му році заважало сраліну покласти ще пів мільйона , щоб таки подолати ту лінію Маннергейма?
Нє, кацап не такий, кацап, обісравшись, починає новий раунд з якоїсь очевидної для нього істини - А НАЩО ВИ ВІСІМ РОКІВ ДАМБІЛІ БАМБАС?!?
Відв'янь, **************. Все з тобою зрозуміло...
Ну і хто ти після цього?
Ще раз повторюю - вириваєш з контексту і робиш висновки.
На одне просте питання ніяк не можеш відповісти.
Ну то йди до дупи, поки не зможеш таке щиро написати.
В війні кацапів проти нас - в ЗСУ евакуація і оснащення є, а в засрашинців з цим ДУЖЕ все погано. До цього року в них замість турнікетів були жгути (майже неефективні в умовах бою, та й зараз у більшості вояк засрашки - жгути есмарха), а евакуація організована є епізодично - ніхто тих контрактників-штурмовиків з під обстрілів не вивозить, тому вони і стріляються при втраті кінцівок. Бо знають - здохнуть гарантовано.
Тож коефіцієнт ТОЧНО не "1 до 4". В кращому для засрашинців випадку - він "1 до 1" - і то, тільки для тих частин, які знаходяться в обороні.