Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 599 350 (+1170 за добу), 8508 танків, 17 056 артсистем, 16 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 599 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб,

танків ‒ 8508 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,

артилерійських систем – 17056 (+71) од,

РСЗВ – 1161 (+1) од,

засоби ППО ‒ 923 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),

крилаті ракети ‒ 2432 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2846 (+2)

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