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Армія РФ окупувала Межове, Скучне та Журавку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
У ніч на 20 серпня аналітики проєкту DeepState оновили карту та поінформували про захоплення ворогом Межового, Скучного та Журавки Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
Зазначається, що водночас Сили Оборони просунулися біля Мартинівки (Курської області РФ – Ред.).
Тоді як ворого окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному.
Крім того тривають важкі бої за Нью-Йорк (Донецької області – Ред.).
Топ коментарі
+42 Andriy K #529912
показати весь коментар20.08.2024 02:08
+33 Oleg K #589544
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+24 Сергій Шешеня
показати весь коментар20.08.2024 06:54
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По-друге відстань (і плече логістики) там більша на порядок.
10 захоплених сіл нікому не потрібних, це повний пздц
або тому що ти її просто не бачиш.
Якщо я скажу тобі що "захопити десяток сіл" це все чим займається русня з жовтня минулого року - ти скоріше всього почнеш апелювати до емоційних аргументів про "нашу замлю" і т.п.
Але все одно за твоєю логікою ми повіинні під кабами обороняти цей "десяток сіл" замість того щоб успішно громити росіян, їх логістику і тили, та ще й стираючи попутньо всі "червоні лінії" і завдаючи непоправної політичної шкоди - чим ми зараз і зайняті.
Щодня жи ж читаємо ретельно підраховані страшенні втрати рузьгих у живий силі та техніці!
Скоріше, міняють 1к курщини на хороший настрій вкраїнчиків і їх віру в кордони 91-го при зелемському .
Дякуємо що взагалі назбирали обмінний фонд - це максимум з цієї авантюри.
Ви так кажете, ніби назбирати обмінний фонд це як гриби в лісі.
Скільки загиблих за той обмінний фонд??? Подиві
Найвеличніший лідор, який прибрав Залужнго . Задля своєї перемоги, хай Біг тебе .. береже !!!
Кроми кородкочасного піару курськ нічого не дасть.