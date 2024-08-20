У Румунії знову виявили фрагменти дрона біля українського кордону
Румунія продовжує знаходити фрагменти БПЛА на своїй території поблизу кордону з Україною.
Про виявлення нових уламків безпілотника у вівторок, 20 серпня, повідомило Міністерство національної оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.
Фахівці з румунського Міноборони та інших установ із системи національної оборони країни провели пошуку в районі поблизу села Периправа в повіті Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".
"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без жодних пошкоджень елементів інфраструктури", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Румунії.
У Міноборони додали, що продовжуть інформувати про ситуацію союзників та залишаються з ними на постійному зв’язку.
Також оборонне відомство Румунії вкотре засудило атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".
"Шахеди" в Румунії
Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.
Глава МЗС Румунії Одобеску засудила ці дії РФ.
У НАТО на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію Альянсу.
Раніше Міноборони Румунії спростувало інформацію, що поширилась у соцмережах, про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".
Крім цього, згодом прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку заявив, що Румунія не має можливості збивати російські безпілотники над Україною, бо "не має на це дозволу".
31 липня Румунія виявила фрагменти безпілотника в ще одному своєму населеному пункті неподалік кордону з Україною.
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