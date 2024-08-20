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У Румунії знову виявили фрагменти дрона біля українського кордону

У Румунії знову виявили фрагменти дрона біля українського кордону

Румунія продовжує знаходити фрагменти БПЛА на своїй території поблизу кордону з Україною. 

Про виявлення нових уламків безпілотника у вівторок, 20 серпня, повідомило Міністерство національної оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці з румунського Міноборони та інших установ із системи національної оборони країни провели пошуку в районі поблизу села Периправа в повіті Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без жодних пошкоджень  елементів інфраструктури", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Румунії.

У Міноборони додали, що продовжуть інформувати про ситуацію союзників та залишаються з ними на постійному зв’язку.

Також оборонне відомство Румунії вкотре засудило атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

Читайте також: Падіння "шахеда" в Румунії: МЗС викликало представника РФ та висловило протест

"Шахеди" в Румунії

Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.

Глава МЗС Румунії Одобеску засудила ці дії РФ.

У НАТО на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію Альянсу.

Раніше Міноборони Румунії спростувало інформацію, що поширилась у соцмережах, про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".

Крім цього, згодом прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку заявив, що Румунія не має можливості збивати російські безпілотники над Україною, бо "не має на це дозволу".

31 липня Румунія виявила фрагменти безпілотника в ще одному своєму населеному пункті неподалік кордону з Україною.

Читайте також: Румунія не збиває "шахеди" над Україною, бо це не дозволено, - прем’єр Чолаку

Автор: 

безпілотник (4129) Румунія (1158) атака (339)


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цікаво, як впаде на нафтобазу, що скажуть?
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20.08.2024 21:10 Відповісти
А чого тільки засудили, а де озабочьєнность?
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20.08.2024 21:28 Відповісти
Я навіть не можу уявити яку потужну озабочєнность висловили румуни москалям .
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20.08.2024 21:42 Відповісти
Ты смотри дотошные какие румыны погранцы! Всё шукают---и на находят. Это правнуки тех , что у Остапа отняли орден Золотого Руна и блюдо золотое на животе с криком ,,бранзулетка,! От восторга исполненного долга!
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20.08.2024 21:45 Відповісти
 
 