В Румынии снова обнаружили фрагменты дрона у украинской границы

Румыния продолжает находить фрагменты БПЛА на своей территории вблизи границы с Украиной.

Об обнаружении новых обломков беспилотника во вторник, 20 августа, сообщило Министерство национальной обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты из румынского Минобороны и других учреждений из системы национальной обороны страны провели поиски в районе вблизи села Периправа в уезде Тулча, у границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

"Следственная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без каких-либо повреждений элементов инфраструктуры", - говорится в сообщении оборонного ведомства Румынии.

В Минобороны добавили, что продолжат информировать о ситуации союзников и остаются с ними на постоянной связи.

Также оборонное ведомство Румынии в очередной раз осудило атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права".

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"Шахеды" в Румынии

Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.

Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.

Ранее Минобороны Румынии опровергло информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".

Кроме этого, впоследствии премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния не имеет возможности сбивать российские беспилотники над Украиной, потому что "не имеет на это разрешения".

31 июля Румыния обнаружила фрагменты беспилотника в еще одном своем населенном пункте недалеко от границы с Украиной.

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