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В Румынии снова обнаружили фрагменты дрона у украинской границы

У Румунії знову виявили фрагменти дрона біля українського кордону

Румыния продолжает находить фрагменты БПЛА на своей территории вблизи границы с Украиной.

Об обнаружении новых обломков беспилотника во вторник, 20 августа, сообщило Министерство национальной обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты из румынского Минобороны и других учреждений из системы национальной обороны страны провели поиски в районе вблизи села Периправа в уезде Тулча, у границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

"Следственная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без каких-либо повреждений элементов инфраструктуры", - говорится в сообщении оборонного ведомства Румынии.

В Минобороны добавили, что продолжат информировать о ситуации союзников и остаются с ними на постоянной связи.

Также оборонное ведомство Румынии в очередной раз осудило атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права".

Читайте также: Падение "шахеда" в Румынии: МИД вызвал представителя РФ и выразил протест

"Шахеды" в Румынии

Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.

Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.

Ранее Минобороны Румынии опровергло информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".

Кроме этого, впоследствии премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния не имеет возможности сбивать российские беспилотники над Украиной, потому что "не имеет на это разрешения".

31 июля Румыния обнаружила фрагменты беспилотника в еще одном своем населенном пункте недалеко от границы с Украиной.

Читайте также: Румыния не сбивает "шахеды" над Украиной, потому что это не разрешено, - премьер Чолаку

Автор: 

беспилотник (3567) Румыния (1088) атака (374)


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цікаво, як впаде на нафтобазу, що скажуть?
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20.08.2024 21:10 Ответить
А чого тільки засудили, а де озабочьєнность?
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20.08.2024 21:28 Ответить
Я навіть не можу уявити яку потужну озабочєнность висловили румуни москалям .
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20.08.2024 21:42 Ответить
Ты смотри дотошные какие румыны погранцы! Всё шукают---и на находят. Это правнуки тех , что у Остапа отняли орден Золотого Руна и блюдо золотое на животе с криком ,,бранзулетка,! От восторга исполненного долга!
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20.08.2024 21:45 Ответить
 
 