Минобороны Румынии опровергли, что сбивали российские "Шахеды"

В Министерстве обороны Румынии опровергли информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Недавно в X (Twitter) начали распространять видео, на котором, как утверждалось, показано, как румынские Gepard ведут огонь по дронам, которые впоследствии упали на румынской территории.

Читайте: Падение "шахеда" в Румынии: МИД вызвал представителя РФ и выразил протест

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на серию ложных сообщений, распространенных на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях, в которых утверждается... что средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе, открыли огонь по ним (дронам. - Ред.)", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Как отметили в ведомстве, эти данные не соответствуют действительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО о падении "Шахеда" в Румынии: Нет информации, указывающей на умышленное нападение РФ на территорию Альянса

В Минобороны подчеркнули, что румынские силы и средства, дислоцированные в приграничной зоне с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по российским дронам.

"Шахеды" в Румынии

Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.

Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.