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Минобороны Румынии опровергли, что сбивали российские "Шахеды"

Шахед

В Министерстве обороны Румынии опровергли информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Недавно в X (Twitter) начали распространять видео, на котором, как утверждалось, показано, как румынские Gepard ведут огонь по дронам, которые впоследствии упали на румынской территории.

Читайте: Падение "шахеда" в Румынии: МИД вызвал представителя РФ и выразил протест

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на серию ложных сообщений, распространенных на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях, в которых утверждается... что средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе, открыли огонь по ним (дронам. - Ред.)", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Как отметили в ведомстве, эти данные не соответствуют действительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО о падении "Шахеда" в Румынии: Нет информации, указывающей на умышленное нападение РФ на территорию Альянса

В Минобороны подчеркнули, что румынские силы и средства, дислоцированные в приграничной зоне с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по российским дронам.

"Шахеды" в Румынии

Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.

Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.

Автор: 

беспилотник (3516) Румыния (1086)


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Топ комментарии
+14
та не дай бог! хай самі сідають на поля, коли паливо закінчиться. Бо інакше - ескалація.
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26.07.2024 16:30
+12
Страшний сон куколда - збити ворожий дрон, що летить на його домівкою.
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26.07.2024 16:32
+7
"румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед" - дійсно це якась смішна інформація
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26.07.2024 16:31
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та не дай бог! хай самі сідають на поля, коли паливо закінчиться. Бо інакше - ескалація.
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26.07.2024 16:30 Ответить
де тим дронам сісти в мацквє прописали, і не по паливу....
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26.07.2024 16:34 Ответить
"румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед" - дійсно це якась смішна інформація
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26.07.2024 16:31 Ответить
а то !

що світ подумає про НАТУ ?

.
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26.07.2024 16:35 Ответить
Страшний сон куколда - збити ворожий дрон, що летить на його домівкою.
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26.07.2024 16:32 Ответить
"бороться, искать, найти - не сдаваться ! ни за что !" -

новий слоган-доктрина НАТО

Гепади давали прєдупрєдітєльний вогонь по дронам -
"стой ! хто летить ?"
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26.07.2024 16:33 Ответить
ніктурії не салося случаєм?
ППЦ - НАТО!
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26.07.2024 16:37 Ответить
А що хтось сподівався, що через подібне НАТО почне воювати з росією ?

- Та поки шахед не попаде десь по Бухаресту, нічого окрім занепокоєнь не відбудеться .

- І навіть якщо прилетить по Бухаресту, це ще не 100% гарантія, що НАТО активує 5-ю статтю .

- І навіть якщо активує 5-ю статтю, невідомо, чи це буде збройна відповідь .
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26.07.2024 16:40 Ответить
І навіть якщо це буде збройна відповідь, невідомо, чи це буде відповідь по москві, а не по Бухаресту, як винуватцю "екскалації".
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26.07.2024 16:52 Ответить
Румини не стануть збивати кацапські шахеди ,
- відповідь дуже проста , бз@ят
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26.07.2024 16:42 Ответить
Ну що ж, доведеться НАТУ приймати в Україну...
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26.07.2024 16:43 Ответить
What goes up must come down. No shooting necessary.
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26.07.2024 16:47 Ответить
То треба таким переляканим бути. Турки літака збили і жодної ескалації.
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26.07.2024 16:56 Ответить
єто..другоє
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26.07.2024 17:16 Ответить
Потрібно іще вибачитися що ці дроти упали на територію Руминії
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26.07.2024 17:18 Ответить
Нагуя іх збивати а якби в"ібали по якомусь місту то ше б вибачились перед рашкою - піздєц
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26.07.2024 17:21 Ответить
Міноборони Румунії спростували, що збивали російські "Шахеди"
=============================
не забудьте вибачення просити перед кацапами і компенсацію заплатіть за те що шахєд розсипався над вашою територією.
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26.07.2024 17:59 Ответить
А я рівняв поляків і румунів в кого твердіші яйця . Нічия оба виявились слизняками .
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26.07.2024 18:04 Ответить
Коли трахають твою жінку, а ти дивишся - це називається «куколд». Такмвот румини - куколди. Вибачайте, це стиль Буткевича
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26.07.2024 19:12 Ответить
Куди котиться світ
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26.07.2024 19:24 Ответить
Во трусы, а надо было сказать: "Сбивали и сбивать будем!"
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26.07.2024 19:27 Ответить
Ну не збивали- то й не збивали. Чи варто було засмічувати ефір?
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26.07.2024 21:42 Ответить
 
 