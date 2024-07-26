Минобороны Румынии опровергли, что сбивали российские "Шахеды"
В Министерстве обороны Румынии опровергли информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".
Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Недавно в X (Twitter) начали распространять видео, на котором, как утверждалось, показано, как румынские Gepard ведут огонь по дронам, которые впоследствии упали на румынской территории.
"Мы хотели бы обратить ваше внимание на серию ложных сообщений, распространенных на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях, в которых утверждается... что средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе, открыли огонь по ним (дронам. - Ред.)", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.
Как отметили в ведомстве, эти данные не соответствуют действительности.
В Минобороны подчеркнули, что румынские силы и средства, дислоцированные в приграничной зоне с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по российским дронам.
"Шахеды" в Румынии
Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.
Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.
В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.
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що світ подумає про НАТУ ?
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новий слоган-доктрина НАТО
Гепади давали прєдупрєдітєльний вогонь по дронам -
"стой ! хто летить ?"
ППЦ - НАТО!
- Та поки шахед не попаде десь по Бухаресту, нічого окрім занепокоєнь не відбудеться .
- І навіть якщо прилетить по Бухаресту, це ще не 100% гарантія, що НАТО активує 5-ю статтю .
- І навіть якщо активує 5-ю статтю, невідомо, чи це буде збройна відповідь .
- відповідь дуже проста , бз@ят
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не забудьте вибачення просити перед кацапами і компенсацію заплатіть за те що шахєд розсипався над вашою територією.