Румыния не сбивает "шахеды" над Украиной, потому что это не разрешено, - премьер Чолаку

Румыния не имеет возможности сбивать российские беспилотники над Украиной.

Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку, комментируя падение обломков российских беспилотников на румынскую территорию, пишет Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Главу румынского правительства попросили прокомментировать ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых находили на территории Румынии в последние ночи.

По словам Чолака, его страна не имеет возможности сбивать дроны над Украиной своими средствами ПВО.

"Для того, чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу", - сказал глава правительства.

Он сказал, что российские дроны у границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает украинская сторона.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", - сказал Чолаку.

Румынский премьер добавил, что после предыдущих инцидентов были приняты меры относительно безопасности. В частности, усилено патрулирование воздушного пространства.

"Шахеды" в Румынии

Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.

Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.

Ранее Минобороны Румынии опровергло информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".