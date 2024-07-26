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Новости
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Румыния не сбивает "шахеды" над Украиной, потому что это не разрешено, - премьер Чолаку

Прем’єр Румунії Чолаку про збиття

Румыния не имеет возможности сбивать российские беспилотники над Украиной.

Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку, комментируя падение обломков российских беспилотников на румынскую территорию, пишет Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Главу румынского правительства попросили прокомментировать ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых находили на территории Румынии в последние ночи.

По словам Чолака, его страна не имеет возможности сбивать дроны над Украиной своими средствами ПВО.

"Для того, чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу", - сказал глава правительства.

Он сказал, что российские дроны у границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает украинская сторона.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", - сказал Чолаку.

Румынский премьер добавил, что после предыдущих инцидентов были приняты меры относительно безопасности. В частности, усилено патрулирование воздушного пространства.

"Шахеды" в Румынии

Напомним, военные Румынии возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты трех ударных дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки пересекли границу страны.

Глава МИД Румынии Одобеску осудила эти действия РФ.

В НАТО на фоне обнаруженных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Альянса.

Ранее Минобороны Румынии опровергло информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".

Автор: 

беспилотник (3516) Румыния (1086)


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Топ комментарии
+14
Ви хоч над собою збиите - Чолаку
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26.07.2024 21:45
+9
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26.07.2024 21:47
+6
Клоуни розказують чому вони не клоуни
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26.07.2024 21:46
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Ви хоч над собою збиите - Чолаку
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26.07.2024 21:45 Ответить
Клоуни розказують чому вони не клоуни
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26.07.2024 21:46 Ответить
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26.07.2024 21:47 Ответить
Одним словом румини
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26.07.2024 21:48 Ответить
Зараз Чаушеску міг би розпустити свою охорону та сцяти на вас з балкона і не паритися.
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26.07.2024 21:51 Ответить
Ні Поляки ні Румини не то що не збили,навіть не пробували.
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26.07.2024 21:52 Ответить
А вони вміють? Це як у Вінні Пуха "правильнописание" - воно є, але шкутильгає.
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26.07.2024 21:57 Ответить
Тому вони падають у Румунії.
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26.07.2024 22:03 Ответить
Скажіть це ж саме, коли прилетить по Бухаресту. Мовляв : не збивали дрони, бо довелося б стріляти, а це страшно, голосно. Це зіпсує інвестиційний клімат і стурбує страшну НАТУ. Хоча ясно, що циганва перднути не сміє без наказу зі штаб-квартири НАТИ
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26.07.2024 22:11 Ответить
єрмак забороняе. 200 відсотків!
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26.07.2024 22:12 Ответить
Смішні напівсуверені країни. І головне дуже пишаються цим.
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26.07.2024 22:13 Ответить
Дати дозвіл. Причому наголосити, що ми готові до наслідків, бо розуміємо що ніхто ідеально не може на 100% знищувати усе і відповідальна за усі руйнування і жертви тільки кацапія
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26.07.2024 22:55 Ответить
це не наші чолаки. Це їхні чолаки, тому ми не можемо давати дозвіл чужим чолакам.
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26.07.2024 23:37 Ответить
Румыния не сбивает "шахеды" над Украиной, потому что ссыт.
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27.07.2024 00:39 Ответить
 
 