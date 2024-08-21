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Новини
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В уряді Угорщини заявили, що видаватимуть візи росіянам і білорусам з урахуванням ризиків, пов’язаних з безпекою

Янош Бока

Угорщина відповіла Європейській комісії на прохання роз’яснити рішення спростити в’їзд для громадян Росії та Білорусі. В угорському уряді запевняють, що застосовуватиме "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої Національної карти, як і для інших дозволів на проживання.

Відповідний лист з роз'ясненнями на ім’я єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон опублікував міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - йдеться у листі угорського міністра.

Читайте також: Євродепутати вимагають "викинути" Угорщину з Шенгенської зони через спрощення в’їзду росіян

Крім цього, Угорщина запевняє, що й далі приділятиме значну увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".

Нагадаємо, Угорщина спрощує умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Єврокомісар Йоганссон заявляла, що рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС.

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Автор: 

Угорщина (2254) Єврокомісія (2142) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+6
мад'яри вдають з себе глухих та малограмотних
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21.08.2024 17:15
+5
******** слід видати візу, в якій буде написано, нах....й з Європейських інституцій. Ці ***** ще покажуть своє свиняче іпало.
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21.08.2024 17:11
+4
я с Венгрии и могу добавить следующее. прекрасно мы знаем как венгерские власти проверяют...
они раздали венгерские паспорта в Закрапатской области кому попало. в США ловили с венгерскими паспортами перступников со всей территории бывшего СССР. Американцы несколько раз выражали свою озабоченность, не венгерские власти ничего не делали.
Теперь с венгерским паспортом безвиза с США только если Ты родился на актуальной территории Венгрии. Я например родился в Украине и надо визу оформлять(млять)
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21.08.2024 17:41
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******** слід видати візу, в якій буде написано, нах....й з Європейських інституцій. Ці ***** ще покажуть своє свиняче іпало.
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21.08.2024 17:11 Відповісти
Дайош Секешфегерварскую народную республіку!
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21.08.2024 17:13 Відповісти
мад'яри вдають з себе глухих та малограмотних
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21.08.2024 17:15 Відповісти
А доставка кацапів буде норою?
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21.08.2024 17:15 Відповісти
у них, що в борделях нехватка шльондр, нема кому працювати, що спрощують кацапам в'їзд, ?
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21.08.2024 17:21 Відповісти
ЄС ,в даному випадку ,з мадярською циганвою ,має поступати рівно так само ,як поступає і з сябрами,та рашистами
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21.08.2024 17:25 Відповісти
я с Венгрии и могу добавить следующее. прекрасно мы знаем как венгерские власти проверяют...
они раздали венгерские паспорта в Закрапатской области кому попало. в США ловили с венгерскими паспортами перступников со всей территории бывшего СССР. Американцы несколько раз выражали свою озабоченность, не венгерские власти ничего не делали.
Теперь с венгерским паспортом безвиза с США только если Ты родился на актуальной территории Венгрии. Я например родился в Украине и надо визу оформлять(млять)
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21.08.2024 17:41 Відповісти
Шо, ******* дали ШШалбана по ******?
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21.08.2024 17:51 Відповісти
сцють в очі
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21.08.2024 18:00 Відповісти
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21.08.2024 18:11 Відповісти
Що ця **** країне ще робить в Єврсоюзі? Чи не повінна Європа видавати візи мад'ярському лайну:?
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21.08.2024 19:42 Відповісти
Треба мадярів прирівняти в ЄС до білорусів.
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21.08.2024 21:59 Відповісти
 
 