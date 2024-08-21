В уряді Угорщини заявили, що видаватимуть візи росіянам і білорусам з урахуванням ризиків, пов’язаних з безпекою

Угорщина відповіла Європейській комісії на прохання роз’яснити рішення спростити в’їзд для громадян Росії та Білорусі. В угорському уряді запевняють, що застосовуватиме "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої Національної карти, як і для інших дозволів на проживання.

Відповідний лист з роз'ясненнями на ім’я єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон опублікував міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - йдеться у листі угорського міністра.

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Крім цього, Угорщина запевняє, що й далі приділятиме значну увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".

Нагадаємо, Угорщина спрощує умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Єврокомісар Йоганссон заявляла, що рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС.

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