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В правительстве Венгрии заявили, что будут выдавать визы россиянам и белорусам с учетом рисков, связанных с безопасностью

Янош Бока

Венгрия ответила Европейской комиссии на просьбу разъяснить решение упростить въезд для граждан России и Беларуси. В венгерском правительстве уверяют, что будут применять "такую же миграционную проверку и проверку безопасности для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, как и для других разрешений на проживание.

Соответствующее письмо с разъяснениями на имя еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон опубликовал министр по делам ЕС правительства Венгрии Янош Бока, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с надлежащим учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", - говорится в письме венгерского министра.

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Кроме этого, Венгрия уверяет, что и дальше будет уделять значительное внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для граждан РФ и Беларуси. В частности, Будапешт включил их в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Еврокомиссар Йоханссон заявляла, что решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС.

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Автор: 

Венгрия (1926) Еврокомиссия (1442) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+6
мад'яри вдають з себе глухих та малограмотних
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21.08.2024 17:15
+5
******** слід видати візу, в якій буде написано, нах....й з Європейських інституцій. Ці ***** ще покажуть своє свиняче іпало.
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21.08.2024 17:11
+4
я с Венгрии и могу добавить следующее. прекрасно мы знаем как венгерские власти проверяют...
они раздали венгерские паспорта в Закрапатской области кому попало. в США ловили с венгерскими паспортами перступников со всей территории бывшего СССР. Американцы несколько раз выражали свою озабоченность, не венгерские власти ничего не делали.
Теперь с венгерским паспортом безвиза с США только если Ты родился на актуальной территории Венгрии. Я например родился в Украине и надо визу оформлять(млять)
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21.08.2024 17:41
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Правила форума Совет форумчан
******** слід видати візу, в якій буде написано, нах....й з Європейських інституцій. Ці ***** ще покажуть своє свиняче іпало.
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21.08.2024 17:11 Ответить
Дайош Секешфегерварскую народную республіку!
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21.08.2024 17:13 Ответить
мад'яри вдають з себе глухих та малограмотних
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21.08.2024 17:15 Ответить
А доставка кацапів буде норою?
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21.08.2024 17:15 Ответить
у них, що в борделях нехватка шльондр, нема кому працювати, що спрощують кацапам в'їзд, ?
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21.08.2024 17:21 Ответить
ЄС ,в даному випадку ,з мадярською циганвою ,має поступати рівно так само ,як поступає і з сябрами,та рашистами
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21.08.2024 17:25 Ответить
я с Венгрии и могу добавить следующее. прекрасно мы знаем как венгерские власти проверяют...
они раздали венгерские паспорта в Закрапатской области кому попало. в США ловили с венгерскими паспортами перступников со всей территории бывшего СССР. Американцы несколько раз выражали свою озабоченность, не венгерские власти ничего не делали.
Теперь с венгерским паспортом безвиза с США только если Ты родился на актуальной территории Венгрии. Я например родился в Украине и надо визу оформлять(млять)
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21.08.2024 17:41 Ответить
Шо, ******* дали ШШалбана по ******?
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21.08.2024 17:51 Ответить
сцють в очі
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21.08.2024 18:00 Ответить
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21.08.2024 18:11 Ответить
Що ця **** країне ще робить в Єврсоюзі? Чи не повінна Європа видавати візи мад'ярському лайну:?
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21.08.2024 19:42 Ответить
Треба мадярів прирівняти в ЄС до білорусів.
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21.08.2024 21:59 Ответить
 
 