В правительстве Венгрии заявили, что будут выдавать визы россиянам и белорусам с учетом рисков, связанных с безопасностью

Венгрия ответила Европейской комиссии на просьбу разъяснить решение упростить въезд для граждан России и Беларуси. В венгерском правительстве уверяют, что будут применять "такую же миграционную проверку и проверку безопасности для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, как и для других разрешений на проживание.

Соответствующее письмо с разъяснениями на имя еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон опубликовал министр по делам ЕС правительства Венгрии Янош Бока, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с надлежащим учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", - говорится в письме венгерского министра.

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Кроме этого, Венгрия уверяет, что и дальше будет уделять значительное внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для граждан РФ и Беларуси. В частности, Будапешт включил их в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Еврокомиссар Йоханссон заявляла, что решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС.

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