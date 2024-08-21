Ексдепутат Блоку Порошенка Грановський виграв Вищий антикорупційний суд щодо підозри НАБУ

Колишній народний депутат Олександр Грановський виграв Вищий антикорупційний суд і йому скасували повідомлення про підозру від НАБУ про організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016", - ідеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

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