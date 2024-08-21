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Ексдепутат Блоку Порошенка Грановський виграв Вищий антикорупційний суд щодо підозри НАБУ
Колишній народний депутат Олександр Грановський виграв Вищий антикорупційний суд і йому скасували повідомлення про підозру від НАБУ про організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016", - ідеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Топ коментарі
+19 Валерій Кваша
показати весь коментар21.08.2024 22:06
+8 Zynoviy Zenon #590764
показати весь коментар21.08.2024 22:27
+7 Dmitriy Ivananets
показати весь коментар21.08.2024 22:04
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"Наглядачу за судами" часів Порошенка скасували повідомлення про підозру від НАБУ"
то це НАБУ потрібно гнати в шию
Привід для заведення справи на нього - це те, що він є з ЄС.
І да, подивись в дзеркало на свою мармизу, що Аленом Делоном себе вважаєш?
Тому йдеш разом зі всім зеленим дерьмом, які тут є в наявності, за руцким кораблем в сраку. Ось там тобі рожи будут красиві
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."
"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."
І шо ?
20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.
Говоря "суд" мы конечно же подразумеваем всю правоохранительную систему,потому что все они управляются из одного кабинета,это же очевидно.
Тому треба як Аль Капоне, за несплачені податки