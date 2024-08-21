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Новости Борьба с коррупцией
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Эксдепутат Блока Порошенко Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд по подозрению НАБУ

грановський

Бывший народный депутат Александр Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд и ему отменили сообщение о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016", - говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

ухвала ВАКС по Грановському

Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его объявления.

Также читайте: Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

Автор: 

НАБУ (4218) Грановский (92) Антикоррупционный суд (1200) подозрение (481)


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Топ комментарии
+19
На ''пороха'' зелені теж більше сотні справ відкривали.. Все нейметься їм. Шкода що немає відповідальності за наклепи
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21.08.2024 22:06
+8
Пристосуванець, що 29 травня 2019 року вийшов з партії "Блок Петра Порошенка". Ніс тримав за вітром.
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21.08.2024 22:27
+7
Свята людина.
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21.08.2024 22:04
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о-о, НАБУ ще та контора, схоже їм пофіг на надію укрів на них, що до Грановського - мовчу, не у "темі"
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21.08.2024 22:03 Ответить
Свята людина.
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21.08.2024 22:04 Ответить
да-Рафік ні в чьом нє вінават...
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21.08.2024 22:18 Ответить
...просто полний нєувіновнік
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21.08.2024 22:24 Ответить
В мафіозній державі якою є Україна ,всі корупціонери святі,незалежно від бойового розкрасу.
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22.08.2024 06:52 Ответить
Самий гуманний суд Гниди.
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21.08.2024 22:04 Ответить
На ''пороха'' зелені теж більше сотні справ відкривали.. Все нейметься їм. Шкода що немає відповідальності за наклепи
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21.08.2024 22:06 Ответить
Можна заводити і тисячі справ при нашій корумпованій судовій системі,корупціонери завжди на волі.
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22.08.2024 06:50 Ответить
Більше подобається заголовок підопешної уп'ячки .
"Наглядачу за судами" часів Порошенка скасували повідомлення про підозру від НАБУ"
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21.08.2024 22:08 Ответить
Абсолютно чесна людина! Ви тільки в очі його погляньте. Який там нафіг Припортовий ...
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21.08.2024 22:08 Ответить
Яка причина, якщо через недотримання НАБУ якоїсь процедури чи термінів,
то це НАБУ потрібно гнати в шию
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21.08.2024 22:11 Ответить
О! ти бач, повилазило зелене дерьмо з усіх кутків. А морда арахногнідії, чи дерьмака, чи стефанчука тобі, падло, подобається? Чи я не так сказав- жопа цих товарищів- тобі подобається? Мерзості ви всі , зелені почвари. Ти хоч щось, тупе, знаєш за що на нього завели справи? Не сумніваюсь- що нічого не знаєш, та й не хочеш знати. Якщо навіть куплена і продана з потрохами зелена контора НАБУ закрила справу- значится там нема нічого кримінального, від слова зовсім.
Привід для заведення справи на нього - це те, що він є з ЄС.
І да, подивись в дзеркало на свою мармизу, що Аленом Делоном себе вважаєш?
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21.08.2024 23:26 Ответить
Свою покажи бо тема не розкрита
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22.08.2024 00:06 Ответить
Тільки після тебе, ущербний, бо я нікого "мордою" не докорював. Така "прелєстна" кацапська звичка всіх навкола докоряти то мордою то другими фізичними "вадами" на погляд тупого і напрочуд "красивого" бидла.
Тому йдеш разом зі всім зеленим дерьмом, які тут є в наявності, за руцким кораблем в сраку. Ось там тобі рожи будут красиві
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22.08.2024 09:45 Ответить
Що тебе так коробить, убийся об стінку, може заспокоїшся
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22.08.2024 10:19 Ответить
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22.08.2024 12:06 Ответить
Ну і пика у цього грановського!
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21.08.2024 22:12 Ответить
Ещё при Кернес эта харя решила в мэры Харькова посоревноватьсЯ. Ну и бигборды по городу и много вдруг появилось. Крупным планом псюрло! Ну грубейшая ошибка оказалась. Толпа рожала массово. Пару процентов вроде выдали ему. Слинял тварюка мигом в Израиль. Ну вот опять.
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21.08.2024 23:54 Ответить
Проишов через руки двох НАБУ - або людина кристально чиста - або НАБУ якесь не зовсім НАБУ
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21.08.2024 22:16 Ответить
або ворон ворону око не виклює. Всі однієї проби.
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22.08.2024 00:24 Ответить
Що суди, що прокурори, що абвгдейки - профі там майже немає, а за часів зебілів то взагалі збір ... , навіть слова не підбереш...
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21.08.2024 22:17 Ответить
Незрозуміло тільки, навіщо ми утримуємо це сміття
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21.08.2024 22:28 Ответить
Пристосуванець, що 29 травня 2019 року вийшов з партії "Блок Петра Порошенка". Ніс тримав за вітром.
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21.08.2024 22:27 Ответить
Щось не поділили з босом.
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22.08.2024 06:48 Ответить
Влада помінялась - нові боси!
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22.08.2024 09:50 Ответить
Так корупційна схема була чи ні, навіть не розслідували
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21.08.2024 22:30 Ответить
І тут не вийшло, а шо там "свинарчки" вже сіли, або може ті хто наклепи на них наводили? Ще щось не бачу адептів "жму руку, обнімаю", де ви хлопці?
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21.08.2024 22:34 Ответить
Дежавю. Таких треба стріляти на місці.
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21.08.2024 23:08 Ответить
А буває ще гірше.
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."

"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."

І шо ?

20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.
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22.08.2024 00:58 Ответить
В наших судах і Гітлер зі сталіним би виграли і інші покидьки.
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22.08.2024 06:47 Ответить
Свинарчук или грановский,украинец или израильтянин,бизнесмен или депутат,украл или одолжил,сбежал или дома? только самый честный,квартальный,суд сумел разобраться.
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22.08.2024 07:08 Ответить
тільки у д..бів винен суд, а не прокуратура, не слідство, що зліпили рідозру з гавна і палок на вимогу зелених, ти про це подумати могло?
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22.08.2024 08:22 Ответить
Держите свои эмоции при себе,научитесь излагать мысли,как взрослый и разумный человек,это не сложно.
Говоря "суд" мы конечно же подразумеваем всю правоохранительную систему,потому что все они управляются из одного кабинета,это же очевидно.
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22.08.2024 11:43 Ответить
Но ведь ты бестолоч, у тебя правосознание немытого пролетария из 20 века. Суть как раз в том, что суд НАД правоохранительными органами, над стороной защиты и подозреваемым, это арбитр. Понятно, что в мировоззрении плебея, который со своего насеста лучше других знает как оно все работает в государстве, это выглядит так, что все переплетено и все это части одного огромного и уродливого Голема. Но для человека, который смог осилить хотя бы букварь, библию и конституцию той страны, на сайте которой он постит свои высеры, были бы очевидные те вещи, которые я указал выше. Но отребье выехало из моей страны (или подрубило ВПНчик) и пытается рассуждать про высокие материи. Б-г с тобой, друже, выдохни, выпей пива с пельменями и не пытайся рассуждать в контексте, который на 3 головы выше твоего карличьего мировоззрения
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24.08.2024 00:18 Ответить
бидло, пиши нормальною мовою.
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24.08.2024 20:01 Ответить
Доказати, що він організував, не так просто. Потрібні прямі докази: письмові документи, записи законні розмов. Показів свідків чи учасників недостатньо.
Тому треба як Аль Капоне, за несплачені податки
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22.08.2024 08:40 Ответить
Одне запитання..., за що наші Воїни кладуть свої життя !? Щоб така мразота жирувала в країні.. !?!?
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22.08.2024 10:13 Ответить
 
 