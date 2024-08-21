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Эксдепутат Блока Порошенко Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд по подозрению НАБУ
Бывший народный депутат Александр Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд и ему отменили сообщение о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016", - говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.
Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его объявления.
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+19 Валерій Кваша
показать весь комментарий21.08.2024 22:06
+8 Zynoviy Zenon #590764
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+7 Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий21.08.2024 22:04
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"Наглядачу за судами" часів Порошенка скасували повідомлення про підозру від НАБУ"
то це НАБУ потрібно гнати в шию
Привід для заведення справи на нього - це те, що він є з ЄС.
І да, подивись в дзеркало на свою мармизу, що Аленом Делоном себе вважаєш?
Тому йдеш разом зі всім зеленим дерьмом, які тут є в наявності, за руцким кораблем в сраку. Ось там тобі рожи будут красиві
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."
"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."
І шо ?
20.12.2019 р. - Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.
Говоря "суд" мы конечно же подразумеваем всю правоохранительную систему,потому что все они управляются из одного кабинета,это же очевидно.
Тому треба як Аль Капоне, за несплачені податки