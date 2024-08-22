Росіяни вивозять українське зерно з окупованих територій до Ірану, - Центр нацспротиву
Росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять із Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.
"Водночас у Кремлі незадоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - додали в ЦНС.
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Хліб ні в чому не винен.
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