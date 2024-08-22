Росіяни вивозять українське зерно з окупованих територій до Ірану, - Центр нацспротиву

Росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять із Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.

"Водночас у Кремлі незадоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - додали в ЦНС.

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