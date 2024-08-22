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Росіяни вивозять українське зерно з окупованих територій до Ірану, - Центр нацспротиву

Росіяни вивозять українське зерно до Ірану

Росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять із Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.

"Водночас у Кремлі незадоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - додали в ЦНС.

Також читайте: Цього року Росія викрала близько пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запоріжжя, - ОВА

Автор: 

зерно (3113) Іран (2009) Центр національного спротиву (807)


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А ось що вивезли ЗСУ з курської?(
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22.08.2024 17:32 Відповісти
Ну то дружно побажаємо, щоб іранські аятоли і стражі революції подавились нашим хлібом. А ще було б добре, щоб їм добрі люди підсипали миш'яку в хліб.
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22.08.2024 17:46 Відповісти
Дурню мелеш - явний кацап.
Хліб ні в чому не винен.
Винні фермери колабораціоністи що працюють на Гаазького педофіла владіміра ліліпутна.
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22.08.2024 18:17 Відповісти
До речі, козломорді також дуже ******* хліб з мишяком (це інфо для пекарів) - такі у них кулінарні смаки.
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22.08.2024 17:49 Відповісти
 
 