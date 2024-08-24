Зеленський присвоїв Сирському звання генерала

Президент України Володимир Зеленський надав звання генерала головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №580/2024, опублікований напередодні, 23 серпня.

Раніше він мав звання генерал-полковника.

Також Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ.

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Начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта. До цього він був генерал-майором.

Командувачу об'єднаних сил ЗСУ Андрію Гнатову присвоїли звання генерал-майора. Раніше він був бригадним генералом.