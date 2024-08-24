Зеленський присвоїв Сирському звання генерала
Президент України Володимир Зеленський надав звання генерала головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №580/2024, опублікований напередодні, 23 серпня.
Раніше він мав звання генерал-полковника.
Також Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ.
Начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта. До цього він був генерал-майором.
Командувачу об'єднаних сил ЗСУ Андрію Гнатову присвоїли звання генерал-майора. Раніше він був бригадним генералом.
Топ коментарі
+18 Олександр #572143
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+13 Максім ХОЙ #398010
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+11 Mart
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Зелені маси захотіли совок - їж.те.
але подавіться.
ти дуже давно закордоном, бо я наприклад цю прокляту гниль совкового бидляцтва відчуваю навіть дивлячись\слухаючи ролики навіть товариша Берези - проскакує совкова гниль, в багатьох речах\висловлюваннях.
знаєш, по гнилизні, це вроді попИ програють вже оцій зеленій потолочі. ну і оркам, орки то покровителі зеленої зарази, чи не так?
я не за звання а за показуху кажу.
Who is the current US Army general?
General Randy A. George
Chief of Staff of the United States Army" це також совок
шо ти мені ліпиш у кого яке звання?
і за то шо всі в армії "не схвалюють" оці сралінські замашки - взять ето сєло да завтра і т.д."!
ніде не служив і не буду(не планую, бо "вангувати" "собі дорожче")
бо армія, починаючи з римської армії залишається в базі своїй однаковою
написав!
ти би довірив все мужику, батьків якого орки можуть в любий момент взяти, кинути на підвал і почати повільно різати, набравши номер цього мужика? і попросити зробити певні дії, допустим - ти служиш в бригаді "Жуть" - і орки попросять її кинути на марш на певний напрямок(щоб розбомбити, все пристріляно и т.д.)
довіряй.ТЕ й далі. тьху! одне й те саме сотні років блін, тут ще й ідіотські декларації про якісь щось там, що Зеля напідписувала, а Мелоні вже чуть не закричала - Італію це взагалі ні до чого не зобов.язує, а вам зЕлень кричить шо це чуть не вступ у НАТО, ця угода, як і інші, це блін той же самий будапештський туалетний папір. всьо давай, жах, ти от точно заслужив всіх тих ємраків, зеленських, сирських
сам від Сирського не в захваті, особливо, коли він командує обороною.
але, Сирський - генерал-профі !
дякуйте Б..г, що не буданга
Бригадный генерал, генерал майор, генерал-лейтенант, генерал
Під час Другої Світової їх було четверо. Після війни надали одному в 50-му році і на цьому все.
Значить так,генерал-полковнику присвоїв звання генерала.
А за здачу Покровська,генералу Сир.присвоїть звання полковника-зебіли ******* приколи.
Для цього і зміщав з посад вищий командний склад ЗС і все це один генерал-лейтенант фсб.
Аж не віриться,совковий розвідник Рамзай пасе задніх,порівняно з Козирем.
У командуванні ЗСУ тільки капапи в пачьотє.
ги-ги-ги-ги.....