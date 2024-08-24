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Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Зеленський присвоїв Сирському нове військове звання

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №580/2024, опубликованном накануне, 23 августа.

Ранее он имел звание генерал-полковника.

Также Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Объединенных сил ВСУ.

Также читайте: Врачам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, - Зеленский

Начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

Командующему объединенных сил ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора. Ранее он был бригадным генералом.

Автор: 

звание (199) Зеленский Владимир (20232) Александр Сырский (565) генерал (66)


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Топ комментарии
+18
Нічого здасть Покровськ і Часів яр і одразу гєнєралісімуса присвоїть
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24.08.2024 13:38
+13
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24.08.2024 13:16
+11
Просрав території і підвищили, за таке потрібно грнати в шию, а не відзначати!
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24.08.2024 14:10
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Правила форума Совет форумчан
Сравний сралінчик-сравковик на сравці висрав внєачірьодає званіє ср, ой, славному блаблабла.

Зелені маси захотіли совок - їж.те.
але подавіться.
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24.08.2024 13:15 Ответить
)..? При чому тут совок , зелені маси , революція і срака? Суть не в тому як називається , а що характеризує..
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24.08.2024 13:35 Ответить
якраз при тому - сралінський совок, присвоєння нагород, "сравка" і буквально все аж до касавароткі в Найбидличнішого лпідера **********.
ти дуже давно закордоном, бо я наприклад цю прокляту гниль совкового бидляцтва відчуваю навіть дивлячись\слухаючи ролики навіть товариша Берези - проскакує совкова гниль, в багатьох речах\висловлюваннях.
знаєш, по гнилизні, це вроді попИ програють вже оцій зеленій потолочі. ну і оркам, орки то покровителі зеленої зарази, чи не так?
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24.08.2024 13:47 Ответить
По перше: ти бачив той совок? Той совок не завжди був сталінським, а ще був в 80-х брєжнєвським, який сам був з України і Україна при ньому жила краще всіх. По- друге: не треба ліпити кацапську росію до совка, це вони воняють буцім- то наслєдніки союзу а нічого спільного з ним не мають, ні в державному устрої, ні в ідеології, ні у власності на засоби виробництва. Їм територія тільки подобається. По- трєтє: і справді нахрена в армії ті звання і нагороди, відмінить все к чорту і зробить всіх літьохами. Коли ти не бачив і тоді не жив то нефіг звиздіти про те, чого не знаєш. Або писати будь-що лиш би нагадити.
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24.08.2024 15:17 Ответить
слухай, давай я тебе і ше 14 чуваків кину в болото, але підбадьорю тебе шо у тебе голова тримається найвище над болотом, аніж у інших, ок? А збоку чуваки інші ходять по землі. Це так само як совок і та ж Фінляндія - ти пишаєшся шо ми в гавні\совку були, але зате нам найменше смерділо?? а Чорнобилем теж пишаєшся? офігенна "розрада" - ми були в найпаскуднішому рабстві, а зато спали в бараці найдалі від параші. тьху
я не за звання а за показуху кажу.
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25.08.2024 10:33 Ответить
Google….»

Who is the current US Army general?

General Randy A. George

Chief of Staff of the United States Army" це також совок
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24.08.2024 19:04 Ответить
Генера́л (США) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. General) - найвище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове звання вищого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерського складу (чотиризірковий генерал) у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 збройних силах США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 мирний час . Як вище звання існує в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армії США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ПС США і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 корпусі морської піхоти США , як генеральський чин офіцера, з оплатою за класом O-10. Вище за рангом ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант та нижче за військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) генерал армії США або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Генерал Повітряних сил , які присвоюється лише у випадку оголошення війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресом США . В корпусі морської піхоти це звання найвище. В інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB видах збройних силах США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 військово-морські сили та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 берегова охорона ) звання генерала еквівалентне званню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) адмірала . Оскільки звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) генерала армії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) генерала ПС можуть бути присвоєні лише за умови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 воєнного часу , а в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 морській піхоті не існує п'ятизіркового еквіваленту, на початок https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття це звання вважається найвищим рангом, яке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер може досягти в цих трьох видах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 збройних сил США .
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24.08.2024 19:08 Ответить
та я за показуху кажу і за цю сралінську "сравку" - я вярховний главнакамадувач, ну йомайо!!! а Зеля - це сталініст і совок, тьху!
шо ти мені ліпиш у кого яке звання?
і за то шо всі в армії "не схвалюють" оці сралінські замашки - взять ето сєло да завтра і т.д."!
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25.08.2024 10:28 Ответить
Ви б хоч в армії служили?
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24.08.2024 13:46 Ответить
в совковому рабському стаді? - ні.
ніде не служив і не буду(не планую, бо "вангувати" "собі дорожче")
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24.08.2024 13:49 Ответить
Юрік, ти просто дурік !

бо армія, починаючи з римської армії залишається в базі своїй однаковою
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24.08.2024 15:04 Ответить
я за п о к а з у х у
написав!
ти би довірив все мужику, батьків якого орки можуть в любий момент взяти, кинути на підвал і почати повільно різати, набравши номер цього мужика? і попросити зробити певні дії, допустим - ти служиш в бригаді "Жуть" - і орки попросять її кинути на марш на певний напрямок(щоб розбомбити, все пристріляно и т.д.)
довіряй.ТЕ й далі. тьху! одне й те саме сотні років блін, тут ще й ідіотські декларації про якісь щось там, що Зеля напідписувала, а Мелоні вже чуть не закричала - Італію це взагалі ні до чого не зобов.язує, а вам зЕлень кричить шо це чуть не вступ у НАТО, ця угода, як і інші, це блін той же самий будапештський туалетний папір. всьо давай, жах, ти от точно заслужив всіх тих ємраків, зеленських, сирських
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25.08.2024 10:41 Ответить
Вірно пишуть-ти дурко. Вибач, не хотів ображати але ти написаною дурнею сам себе охарактеризував.
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24.08.2024 15:19 Ответить
не вякайте і не ремствуйте !
сам від Сирського не в захваті, особливо, коли він командує обороною.

але, Сирський - генерал-профі !
дякуйте Б..г, що не буданга
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24.08.2024 15:03 Ответить
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24.08.2024 13:16 Ответить
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24.08.2024 14:59 Ответить
Был генерал-полковник , а теперь генерал ? Наверное скоро до ефрейтора дослужится .
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24.08.2024 13:26 Ответить
Все абсолютно правильно, это стандартная кодировка НАТО. По новому ранжиру генерал ВСУ эквивалент российскому генералу армии.
Бригадный генерал, генерал майор, генерал-лейтенант, генерал
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24.08.2024 13:37 Ответить
Є ще пятизірковий генерал. Рідке звання в Асашай
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24.08.2024 16:48 Ответить
П'ятизірковий генерал справді рідкісне звання. Тільки під час війни, і то війни реальної, а не обмеженої військової операції.
Під час Другої Світової їх було четверо. Після війни надали одному в 50-му році і на цьому все.
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24.08.2024 17:02 Ответить
Свій, до свого, по своє...
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24.08.2024 13:30 Ответить
Нічого здасть Покровськ і Часів яр і одразу гєнєралісімуса присвоїть
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24.08.2024 13:38 Ответить
Куй тобі у сраку, кпсаб, а не Покровськ. Віслючий. А потім він же ж тобі у пащю.
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24.08.2024 14:34 Ответить
Ну то відбий.
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24.08.2024 14:45 Ответить
Кацапи тим часом зайняли міськраду Новогродівки,бої ідуть за терикон над містом командування 151 бригади,всупереч усім наказам кинуло у піхоту операторів бпла кацапський наступ на Покровськ-наслідок некомпетентності сирка та його генералів.
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24.08.2024 13:38 Ответить
Але ж Зєлєнскому подобається "перемога" у Курській області. "Самальоти лєтять, будут всєх бамбіть" - все по класиці. Поки що мовчу - сподівпюся, що у С рсьуого таки є якась стратегія. Бо Курщину колись таки треба буде залишити. А чи залишить кацап - Покровськ - те ще питання. І схоже, кчцапи готові обміняти багату на рідкісні корисні копалини Донеччину на чорноземну Курщину. Чорнознм потребує праці, а коралини копай - і продавай. І то дорого.
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24.08.2024 13:56 Ответить
Я не ховаюся від СБУ. 😊 А тобі раджу ознайомитись з мвжнародним правом. Рсобливо на тлі того, що Україна ратифікувала Римський Статут. Хоча Ізрахль цього не зробив. Чомусь. Тому Палестину може не відпускати.
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24.08.2024 16:19 Ответить
Ростуть люди у Зекоманди
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24.08.2024 13:50 Ответить
Ну, за сраколизтво верховному міг би вже відразу маршала давати... Втрати людей і територій пох, головне зірочки та медальки для лояльних сраколизів (((
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24.08.2024 13:51 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський надав звання генерала."
Значить так,генерал-полковнику присвоїв звання генерала.
А за здачу Покровська,генералу Сир.присвоїть звання полковника-зебіли ******* приколи.
Для цього і зміщав з посад вищий командний склад ЗС і все це один генерал-лейтенант фсб.
Аж не віриться,совковий розвідник Рамзай пасе задніх,порівняно з Козирем.
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24.08.2024 13:53 Ответить
Просрав території і підвищили, за таке потрібно грнати в шию, а не відзначати!
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24.08.2024 14:10 Ответить
Залежно хто в Україні знаходиться при владі. Якщо вороги рашисти, то за здачі населених пунктів і території України, за знищення якомога більшої кількості українців і професійних військових, за знищення і руйнування ЗСУ, - то навпаки нагороджують!
У командуванні ЗСУ тільки капапи в пачьотє.
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24.08.2024 14:36 Ответить
Звання ,,За порядок в тумбочке !"
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24.08.2024 14:19 Ответить
Чего возмущаемся, народ? Мы сами это все выбрали- допустили, ещё в 2019 году.
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24.08.2024 14:26 Ответить
А какое звание сейчас у ермака,кто знает? Говорят,что после Омана его повысили на лубянке.
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24.08.2024 14:28 Ответить
Штандартенфюрер.
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24.08.2024 15:25 Ответить
Як це переживе М.Безугла?
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24.08.2024 14:32 Ответить
а як того, НЕ переживе ?!

ги-ги-ги-ги.....
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24.08.2024 15:00 Ответить
А фельдмаршала нема?
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24.08.2024 15:26 Ответить
Нічого не зрозумів,сирський був генерал-полковник,а отримав звання генерала???
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24.08.2024 20:15 Ответить
Пошана генералу Сирському ! 🇺🇦
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24.08.2024 20:28 Ответить
 
 