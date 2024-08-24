Союзники по НАТО мають шукати рішення щодо спільного захисту неба України, - прем’єрка Литви Шимоніте

Країни-члени НАТО мають шукати креативні рішення у питанні спільного ракетного захисту українського неба від російських атак.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на спільній із президентом Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Києві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільниця литовського уряду прокоментувала можливість збиття російських ракет над Україною країнами-членами НАТО зі своєї території. Вона зазначила, що союзникам по НАТО не варто встановлювати для себе самообмеження, а створювати певну "стратегічну непевність" для ворога.

Шимоніте вважає, що союзники по НАТО мають бути готовими обговорювати сміливі рішення щодо спільного ракетного захисту повітряного простору України. Політикиня зазначила, що формати та рішення іноді повинні бути доволі креативними.

Також вона зауважила, що у той час, як партнери встановлюють для себе "червоні лінії", для диктатора РФ Путіна жодних "червоних ліній" не існує.

Читайте також: Столтенберг про можливість збиття Польщею ракет над Україною: НАТО не буде залучене у війну РФ проти України

"Ми хотіли б, щоб наші союзники були більш готовими обговорювати хоробрі ідеї. Дехто турбується через це, але у багатьох випадках ми бачили, що те, що здавалося неможливим у минулому, ставало насправді дуже можливим після затримки у декілька місяців. Тому, я сподіваюсь, що ці "місяці" не розтягнуться на дуже довго", - сказала прем'єрка Литви.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції у Києві також говорив про можливість збиття ракет РФ на українським небом країнами НАТО. Він сказав, що такі дискусії наразі тривають в Альянсі.

Читайте також: Жовква про можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною: комунікація триває з Варшавою та на рівні країн НАТО