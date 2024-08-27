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Новини Війна
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Усі далекобійні дрони України - вітчизняного виробництва, жоден іноземний для глибинних уражень не застосовується, - Сухаревський

Сухаревський про українські дрони

Сили оборони України застосовують для ударів вглибину РФ лише вітчизняні дрони.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Український дрон – він масштабний, український дрон – він кмітливий, він перспективний, гнучкий, ефективний, і це стосується практично всіх напрямків. І український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах, і дуже важливо, що український дрон – це валюта нашої держави після нашої перемоги", - зазначив він.

За словами Сухаревського, не так багато виробників у світі "можуть потягатися" з нашими системами.

"На сьогодні більше 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті. ... Усі далекобійні дрони – це дрони made in Ukraine, жоден іноземний дрон для глибинних уражень не застосовується", - додав полковник.

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Автор: 

Сухаревський Вадим (49) дрони (4636) Сили безпілотних систем (89)


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Топ коментарі
+4
Почему россия может обстреливать Украину, используя западные чипы. А мы не можем стрелять по россии?
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27.08.2024 09:29
+3
Молодці! Скоро і ракети наші будуть!
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27.08.2024 09:27
+1
**** ви виправдовуєтесь наче чмошники
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27.08.2024 09:26
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**** ви виправдовуєтесь наче чмошники
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27.08.2024 09:26 Відповісти
Тебе від досягнень нашого оборонпрому завжди корчить?
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27.08.2024 14:57 Відповісти
шо?😗
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27.08.2024 15:08 Відповісти
Молодці! Скоро і ракети наші будуть!
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27.08.2024 09:27 Відповісти
Почему россия может обстреливать Украину, используя западные чипы. А мы не можем стрелять по россии?
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27.08.2024 09:29 Відповісти
Перед кацапами виправдовуєтесь?
Малороси довбані.
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27.08.2024 09:34 Відповісти
Може вже малоамериканці?
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27.08.2024 14:54 Відповісти
А Цесни? )
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27.08.2024 11:02 Відповісти
Цесни, це приватні літаки такі, киця.
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27.08.2024 11:37 Відповісти
у нас на "Аеропракті" таки літаки створювали пачками
чому зараз нема?
зе-срань - відповідь
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27.08.2024 15:09 Відповісти
Правильно - от і про ракети так і кажіть ...
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27.08.2024 12:02 Відповісти
А корейські іранські теж мають дальність ураження
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28.08.2024 15:10 Відповісти
 
 