Усі далекобійні дрони України - вітчизняного виробництва, жоден іноземний для глибинних уражень не застосовується, - Сухаревський

Сили оборони України застосовують для ударів вглибину РФ лише вітчизняні дрони.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Український дрон – він масштабний, український дрон – він кмітливий, він перспективний, гнучкий, ефективний, і це стосується практично всіх напрямків. І український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах, і дуже важливо, що український дрон – це валюта нашої держави після нашої перемоги", - зазначив він.

За словами Сухаревського, не так багато виробників у світі "можуть потягатися" з нашими системами.

"На сьогодні більше 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті. ... Усі далекобійні дрони – це дрони made in Ukraine, жоден іноземний дрон для глибинних уражень не застосовується", - додав полковник.

Дивіться: Росіянин спостерігає за роботою ППО аеродрому "Саваслейка": "Давайте, ребятки, хоть один сбейте! Них#я вообще, бл#дь! П#зда нах#й!". ВIДЕО