Усі далекобійні дрони України - вітчизняного виробництва, жоден іноземний для глибинних уражень не застосовується, - Сухаревський
Сили оборони України застосовують для ударів вглибину РФ лише вітчизняні дрони.
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Український дрон – він масштабний, український дрон – він кмітливий, він перспективний, гнучкий, ефективний, і це стосується практично всіх напрямків. І український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах, і дуже важливо, що український дрон – це валюта нашої держави після нашої перемоги", - зазначив він.
За словами Сухаревського, не так багато виробників у світі "можуть потягатися" з нашими системами.
"На сьогодні більше 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті. ... Усі далекобійні дрони – це дрони made in Ukraine, жоден іноземний дрон для глибинних уражень не застосовується", - додав полковник.
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Малороси довбані.
чому зараз нема?
зе-срань - відповідь