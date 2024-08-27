Все дальнобойные дроны Украины - отечественного производства, ни один иностранный для глубинных поражений не применяется, - Сухаревский

Силы обороны Украины применяют для ударов вглубь РФ только отечественные дроны.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский дрон - он масштабный, украинский дрон - он сообразительный, он перспективный, гибкий, эффективный, и это касается практически всех направлений. И украинский дрон - это не только оружие, которое изменило поле боя, я с уверенностью могу сказать, что это одна из разновидностей оружия нашей победы. Сегодня мы не представляем работу вообще без одного компонента в этих моментах, и очень важно, что украинский дрон - это валюта нашего государства после нашей победы", - отметил он.

По словам Сухаревского, не так много производителей в мире "могут потягаться" с нашими системами.

"На сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте. .... Все дальнобойные дроны - это дроны made in Ukraine, ни один иностранный дрон для глубинных поражений не применяется", - добавил полковник.

Также смотрите: Россиянин наблюдает за работой ПВО аэродрома "Саваслейка": "Давайте, ребятки, хоть один сбейте! Них#я вообще, бл#дь! П#зда нах#й!". ВИДЕО