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Новости Война
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Все дальнобойные дроны Украины - отечественного производства, ни один иностранный для глубинных поражений не применяется, - Сухаревский

Сухаревський про українські дрони

Силы обороны Украины применяют для ударов вглубь РФ только отечественные дроны.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский дрон - он масштабный, украинский дрон - он сообразительный, он перспективный, гибкий, эффективный, и это касается практически всех направлений. И украинский дрон - это не только оружие, которое изменило поле боя, я с уверенностью могу сказать, что это одна из разновидностей оружия нашей победы. Сегодня мы не представляем работу вообще без одного компонента в этих моментах, и очень важно, что украинский дрон - это валюта нашего государства после нашей победы", - отметил он.

По словам Сухаревского, не так много производителей в мире "могут потягаться" с нашими системами.

"На сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте. .... Все дальнобойные дроны - это дроны made in Ukraine, ни один иностранный дрон для глубинных поражений не применяется", - добавил полковник.

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Автор: 

Сухаревский Вадим (49) дроны (3857) Силы беспилотных систем (90)


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Топ комментарии
+4
Почему россия может обстреливать Украину, используя западные чипы. А мы не можем стрелять по россии?
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27.08.2024 09:29
+3
Молодці! Скоро і ракети наші будуть!
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27.08.2024 09:27
+1
**** ви виправдовуєтесь наче чмошники
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27.08.2024 09:26
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**** ви виправдовуєтесь наче чмошники
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27.08.2024 09:26 Ответить
Тебе від досягнень нашого оборонпрому завжди корчить?
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27.08.2024 14:57 Ответить
шо?😗
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27.08.2024 15:08 Ответить
Молодці! Скоро і ракети наші будуть!
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27.08.2024 09:27 Ответить
Почему россия может обстреливать Украину, используя западные чипы. А мы не можем стрелять по россии?
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27.08.2024 09:29 Ответить
Перед кацапами виправдовуєтесь?
Малороси довбані.
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27.08.2024 09:34 Ответить
Може вже малоамериканці?
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27.08.2024 14:54 Ответить
А Цесни? )
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27.08.2024 11:02 Ответить
Цесни, це приватні літаки такі, киця.
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27.08.2024 11:37 Ответить
у нас на "Аеропракті" таки літаки створювали пачками
чому зараз нема?
зе-срань - відповідь
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27.08.2024 15:09 Ответить
Правильно - от і про ракети так і кажіть ...
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27.08.2024 12:02 Ответить
А корейські іранські теж мають дальність ураження
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28.08.2024 15:10 Ответить
 
 