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Понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння у ЗСУ, - Сухаревський

У ЗСУ на озброєння прийняті понад 170 зразків безпілотних систем

На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються українськими військами на фронті.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, а це один із різновидів зброї нашої перемоги.

"Для статистики наведу приклад, що на сьогодні більш як 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті", - зауважив Сухаревський.

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Він також наголосив, що вітчизняні виробники безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами й швидко адаптуються під нові виклики.

Крім того, всі далекобійні дрони, які застосовуються на фронті, виготовлені в Україні, додав командувач.

Автор: 

безпілотник (4120) Сухаревський Вадим (51) ЗСУ (7513) дрони (4641)


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27.08.2024 11:34 Відповісти
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27.08.2024 11:44 Відповісти
Дурник цим ще й хвалиться !
Замість стандартизації-уніфікації-контролю якості-МАСШТАБУВАННЯ-здешевлення,-кожної тварі по парі 🤦
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27.08.2024 11:47 Відповісти
 
 