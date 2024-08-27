Понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння у ЗСУ, - Сухаревський

На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються українськими військами на фронті.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, а це один із різновидів зброї нашої перемоги.

"Для статистики наведу приклад, що на сьогодні більш як 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті", - зауважив Сухаревський.

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Він також наголосив, що вітчизняні виробники безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами й швидко адаптуються під нові виклики.

Крім того, всі далекобійні дрони, які застосовуються на фронті, виготовлені в Україні, додав командувач.