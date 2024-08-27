Понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння у ЗСУ, - Сухаревський
На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються українськими військами на фронті.
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, а це один із різновидів зброї нашої перемоги.
"Для статистики наведу приклад, що на сьогодні більш як 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті", - зауважив Сухаревський.
Він також наголосив, що вітчизняні виробники безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами й швидко адаптуються під нові виклики.
Крім того, всі далекобійні дрони, які застосовуються на фронті, виготовлені в Україні, додав командувач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Замість стандартизації-уніфікації-контролю якості-МАСШТАБУВАННЯ-здешевлення,-кожної тварі по парі 🤦