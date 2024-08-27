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Более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение в ВСУ, - Сухаревский

У ЗСУ на озброєння прийняті понад 170 зразків безпілотних систем

На сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются украинскими войсками на фронте.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинский дрон - это не только оружие, которое изменило поле боя, а это одна из разновидностей оружия нашей победы.

"Для статистики приведу пример, что на сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте", - отметил Сухаревский.

Также читайте: По количеству дронов мы явно не проигрываем России, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Он также отметил, что отечественные производители непосредственно общаются с боевыми подразделениями и быстро адаптируются под новые вызовы.

Кроме того, все дальнобойные дроны, которые применяются на фронте, изготовлены в Украине, добавил командующий.

Автор: 

беспилотник (3548) Сухаревский Вадим (49) ВСУ (6553) дроны (3857)


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Кожного зразка по півтори штуки.
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27.08.2024 11:34 Ответить
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27.08.2024 11:44 Ответить
Дурник цим ще й хвалиться !
Замість стандартизації-уніфікації-контролю якості-МАСШТАБУВАННЯ-здешевлення,-кожної тварі по парі 🤦
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27.08.2024 11:47 Ответить
 
 