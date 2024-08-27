Более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение в ВСУ, - Сухаревский
На сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются украинскими войсками на фронте.
Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинский дрон - это не только оружие, которое изменило поле боя, а это одна из разновидностей оружия нашей победы.
"Для статистики приведу пример, что на сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте", - отметил Сухаревский.
Он также отметил, что отечественные производители непосредственно общаются с боевыми подразделениями и быстро адаптируются под новые вызовы.
Кроме того, все дальнобойные дроны, которые применяются на фронте, изготовлены в Украине, добавил командующий.
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Замість стандартизації-уніфікації-контролю якості-МАСШТАБУВАННЯ-здешевлення,-кожної тварі по парі 🤦