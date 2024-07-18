По количеству дронов мы явно не проигрываем России, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Украина по количеству беспилотных летательных аппаратов не проигрывает России: на поле боя тестирует и использует более 165 разработок.

Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Армия TV, передает Цензор.НЕТ.

"Только за эти два квартала этого года мы уже поставили в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год. И это - общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны", - сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

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Он также отметил: "Мы явно круче в выборе и маневре средствами. У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно, и выигрываем".

Также Вадим Сухаревский рассказал, что на данном этапе был разработан устав Сил беспилотных систем.

Он уже проходит тестирование и изучение в подразделениях. Это публичный документ на уровне отделения - взвод - рота - батальон, который будет в общем доступе и будет говорить о доктринах и тактиках.

Сухаревский также отметил, что Силы беспилотных систем являются новым шагом в военной цивилизации.

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"Такого рода создание, такой ход, который сделало наше государство не только в военно-политическом плане и структурном, а вообще в историческом компоненте, можно сравнить не то что с созданием ССУ или ДШВ в нашей структуре, но и с созданием Воздушных сил в начале 20-го века, поэтому еще это вообще другой концепт. Силы беспилотных систем - это новый шаг в военной цивилизации в плане того, что это - о прогрессе, инновациях, новаторстве, симметрии на поле боя", - сказал Сухаревский.