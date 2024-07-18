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По количеству дронов мы явно не проигрываем России, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський

Украина по количеству беспилотных летательных аппаратов не проигрывает России: на поле боя тестирует и использует более 165 разработок.

Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Армия TV, передает Цензор.НЕТ.

"Только за эти два квартала этого года мы уже поставили в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год. И это - общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны", - сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

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Он также отметил: "Мы явно круче в выборе и маневре средствами. У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно, и выигрываем".

Также Вадим Сухаревский рассказал, что на данном этапе был разработан устав Сил беспилотных систем.

Он уже проходит тестирование и изучение в подразделениях. Это публичный документ на уровне отделения - взвод - рота - батальон, который будет в общем доступе и будет говорить о доктринах и тактиках.

Сухаревский также отметил, что Силы беспилотных систем являются новым шагом в военной цивилизации.

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"Такого рода создание, такой ход, который сделало наше государство не только в военно-политическом плане и структурном, а вообще в историческом компоненте, можно сравнить не то что с созданием ССУ или ДШВ в нашей структуре, но и с созданием Воздушных сил в начале 20-го века, поэтому еще это вообще другой концепт. Силы беспилотных систем - это новый шаг в военной цивилизации в плане того, что это - о прогрессе, инновациях, новаторстве, симметрии на поле боя", - сказал Сухаревский.

Автор: 

беспилотник (3856) Сухаревский Вадим (52) Силы беспилотных систем (119)


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Топ комментарии
+4
Не програємо, але й не виграємо
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18.07.2024 16:59 Ответить
+4
Він задоволен своєю діяльність ?
Це добре.

Але задоволени лі усі решта?
Бо «великих перемог» поки немае. Нажаль…
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18.07.2024 17:00 Ответить
+3
Тільки щось шахедів до нас летить значно більше чим на мордор!
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18.07.2024 17:02 Ответить
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Не програємо, але й не виграємо
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18.07.2024 16:59 Ответить
Він задоволен своєю діяльність ?
Це добре.

Але задоволени лі усі решта?
Бо «великих перемог» поки немае. Нажаль…
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18.07.2024 17:00 Ответить
Ну хз. Ішакєди останнім часом дійсно менше літати стали, а от наша "фанера" - помітно більше, ніж раніше. По розвідникам і ударним типу "Ланцет" русня все ж перевищує.
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18.07.2024 17:01 Ответить
Вы просто живете в другой местности.
В одесскую область каждый день долетает по пять шахедов через Херсон и Николаев.
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18.07.2024 17:44 Ответить
Пам'ятаю, як рік тому кожної ночі в Одесі була тривога, і ледь не кожної ночі на місто падали ішакєди. Зараз такого немає.
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18.07.2024 17:49 Ответить
Тільки щось шахедів до нас летить значно більше чим на мордор!
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18.07.2024 17:02 Ответить
А як бути із артилерією, снарядами? Про важку техніку я вже мовчу.
Дронами можна хіба що більш-менш успішно оборонятись. Але про успішний наступ можна забути.
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18.07.2024 17:04 Ответить
НОРМАЛЬНОМУ КОМАНДУВАЧУ НІКОЛИ НЕ ДОСТАТНЬО СИЛ І ЗАСОБІВ.
ВІН ЗАВЖДИ ПРАГНЕ БІЛЬШОГО.
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18.07.2024 17:09 Ответить
Лише по FPV - скоріш за все перевищує. А от щось я не чув щоб у росії так часто фіксували українські розвід.дрони у себе в небі. Які є українські аналоги Орлана, Оріона чи Зали? Та і Ланцети теж говорили що тільки випробують український аналог, в той час як в росіян вони вже роки півтора на конвейері.
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18.07.2024 17:18 Ответить
- «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают!

(И, Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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18.07.2024 17:28 Ответить
И все ходят в белых штанах!
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18.07.2024 17:55 Ответить
По Ланцетам та Кубам явно не паритет, і по розвідронам які постійно моніторять позиції глубоку в тилу явно програємо.... хіба в fpv
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18.07.2024 18:04 Ответить
Оборонцям Вовчанська потрібна термінова допомога із придбанням дронів та зарядних станцій, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж Джерело:
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18.07.2024 18:16 Ответить
Спасибі людям хто донатить на дрони і волонтерам
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18.07.2024 18:30 Ответить
Але ж території втрачаєм.Може,дрони використовуються не за призначенням і потрібно більш на фронті,а не пускати вглиб росії,де їх збивають,як шахедм тут.
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19.07.2024 00:34 Ответить
 
 