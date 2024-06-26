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Зеленский утвердил решение о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

Зеленський затвердив рішення про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, президент в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести в действие решение СНБО от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования - 25 июня.

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Решением СНБО поддержано внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

"С целью наращивания возможностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению, согласно предложению Кабинета министров Совет национальной безопасности и обороны решил: поддержать внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в документе.

Правительству поручено внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады соответствующие предложения по созданию Сил беспилотных систем.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

Силы беспилотных систем были созданы 7 мая. Кабинет министров поддержал проект указа Президента о создании этого рода войск.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) СНБО (4440) Силы беспилотных систем (101)


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Топ комментарии
+4
" З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем ... "

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26.06.2024 09:14
+3
Який у нас найвеличніший лідер, по два рази створює сили безпілотних систем.
Цікаво чи скоро виростуть мільйони дронів на мільярді дерев, може не хватає указу по цьому поводу?
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26.06.2024 09:26
+2
Громадянин України, виконує обов'язки ПУ, але під повним контролем, єрмака Оманського, помічника тадеєва … РигоАНАЛИ рулюють в Україні!
СРАТЬєх …
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26.06.2024 09:23
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
приЗЕдент чого...?
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26.06.2024 09:02 Ответить
України
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26.06.2024 09:23 Ответить
за яким законом...?
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26.06.2024 09:50 Ответить
" З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем ... "

показать весь комментарий
26.06.2024 09:14 Ответить
Громадянин України, виконує обов'язки ПУ, але під повним контролем, єрмака Оманського, помічника тадеєва … РигоАНАЛИ рулюють в Україні!
СРАТЬєх …
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26.06.2024 09:23 Ответить
Який у нас найвеличніший лідер, по два рази створює сили безпілотних систем.
Цікаво чи скоро виростуть мільйони дронів на мільярді дерев, може не хватає указу по цьому поводу?
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26.06.2024 09:26 Ответить
Воно працює....
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26.06.2024 09:28 Ответить
на ворога
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26.06.2024 13:05 Ответить
скоро буде піздєц безпілотним силам .
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26.06.2024 09:38 Ответить
Де наша авіація? Де наші ракети? за два роки війни нічого не зроблено.
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26.06.2024 09:45 Ответить
Це та ж людина, яка до 2022 розформувала всі підрозділи аеророзвідки, відводила війська і скорочувала ЗСУ, чи якась інша?
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26.06.2024 09:57 Ответить
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26.06.2024 10:06 Ответить
взагаліто зелене чмо не президент, а викон. обов'язки журналісти етіть
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26.06.2024 10:20 Ответить
А про обіцяний мільйон дронів він забув. І чим вони воювати будуть? Волонтери і близько не витягують такі обсяги. І люди зараз вже менше стали донатити.
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26.06.2024 10:24 Ответить
Так і сказав. - Ну, я все зробив! Тепер хай народ скидується на дрони!
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26.06.2024 16:00 Ответить
 
 