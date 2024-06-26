Зеленский утвердил решение о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, президент в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести в действие решение СНБО от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования - 25 июня.

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Решением СНБО поддержано внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

"С целью наращивания возможностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению, согласно предложению Кабинета министров Совет национальной безопасности и обороны решил: поддержать внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в документе.

Правительству поручено внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады соответствующие предложения по созданию Сил беспилотных систем.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

Силы беспилотных систем были созданы 7 мая. Кабинет министров поддержал проект указа Президента о создании этого рода войск.