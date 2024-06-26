УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9351 відвідувач онлайн
Новини
1 528 16

Зеленський затвердив рішення щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

Зеленський затвердив рішення про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Так, президент відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення РНБО від 25 червня "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: заслухав доповідь очільника Сил Безпілотних Систем Сухаревського щодо виробництва та застосування всіх типів дронів

Рішенням РНБО підтримана внесена Кабінетом міністрів пропозиція щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

"З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету міністрів Рада національної безпеки й оборони вирішила: підтримати внесену Кабінетом міністрів пропозицію щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", – йдеться у документі.

Уряду доручено внести у місячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради відповідні пропозиції щодо створення Сил безпілотних систем.

Читайте також: Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ будуть комплектуватись на 80% за рахунок рекрутингу, - Сухаревський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет міністрів підтримав проєкт указу Президента про створення цього роду військ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) РНБО (2326) Сили безпілотних систем (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
" З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем ... "

показати весь коментар
26.06.2024 09:14 Відповісти
+3
Який у нас найвеличніший лідер, по два рази створює сили безпілотних систем.
Цікаво чи скоро виростуть мільйони дронів на мільярді дерев, може не хватає указу по цьому поводу?
показати весь коментар
26.06.2024 09:26 Відповісти
+2
Громадянин України, виконує обов'язки ПУ, але під повним контролем, єрмака Оманського, помічника тадеєва … РигоАНАЛИ рулюють в Україні!
СРАТЬєх …
показати весь коментар
26.06.2024 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
приЗЕдент чого...?
показати весь коментар
26.06.2024 09:02 Відповісти
України
показати весь коментар
26.06.2024 09:23 Відповісти
за яким законом...?
показати весь коментар
26.06.2024 09:50 Відповісти
" З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем ... "

показати весь коментар
26.06.2024 09:14 Відповісти
Громадянин України, виконує обов'язки ПУ, але під повним контролем, єрмака Оманського, помічника тадеєва … РигоАНАЛИ рулюють в Україні!
СРАТЬєх …
показати весь коментар
26.06.2024 09:23 Відповісти
Який у нас найвеличніший лідер, по два рази створює сили безпілотних систем.
Цікаво чи скоро виростуть мільйони дронів на мільярді дерев, може не хватає указу по цьому поводу?
показати весь коментар
26.06.2024 09:26 Відповісти
Воно працює....
показати весь коментар
26.06.2024 09:28 Відповісти
на ворога
показати весь коментар
26.06.2024 13:05 Відповісти
скоро буде піздєц безпілотним силам .
показати весь коментар
26.06.2024 09:38 Відповісти
Де наша авіація? Де наші ракети? за два роки війни нічого не зроблено.
показати весь коментар
26.06.2024 09:45 Відповісти
Це та ж людина, яка до 2022 розформувала всі підрозділи аеророзвідки, відводила війська і скорочувала ЗСУ, чи якась інша?
показати весь коментар
26.06.2024 09:57 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 10:06 Відповісти
взагаліто зелене чмо не президент, а викон. обов'язки журналісти етіть
показати весь коментар
26.06.2024 10:20 Відповісти
А про обіцяний мільйон дронів він забув. І чим вони воювати будуть? Волонтери і близько не витягують такі обсяги. І люди зараз вже менше стали донатити.
показати весь коментар
26.06.2024 10:24 Відповісти
Так і сказав. - Ну, я все зробив! Тепер хай народ скидується на дрони!
показати весь коментар
26.06.2024 16:00 Відповісти
 
 