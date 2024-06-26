Зеленський затвердив рішення щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.

відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Так, президент відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення РНБО від 25 червня "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.

Рішенням РНБО підтримана внесена Кабінетом міністрів пропозиція щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

"З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету міністрів Рада національної безпеки й оборони вирішила: підтримати внесену Кабінетом міністрів пропозицію щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", – йдеться у документі.

Уряду доручено внести у місячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради відповідні пропозиції щодо створення Сил безпілотних систем.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет міністрів підтримав проєкт указу Президента про створення цього роду військ.