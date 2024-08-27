"Слуги" під тиском киян визнали помилку і подали в Раду проєкт закону про збереження пам’яток, але він беззубий, - Білоцерковець
Під тиском громади Києва "слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про збереження цінної історичної забудови в населених пунктах №11481. Але цей проєкт закону не вирішує проблем безпеки історичних будівель.
Про це написав у Facebook співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуги" визнали свою бездіяльність та під тиском громади Києва були змушені зареєструвати законопроєкт про збереження цінної історичної забудови в містах України. Монобільшості знадобилося понад чотири роки і купу скандалів із забудовниками, щоб зрозуміти: знищення історичних будівель у Києві та інших містах – наслідок їх бездіяльності", - написав Білоцерковець.
Водночас, за словами Білоцерковця, цей законопроєкт №11481 не вирішить проблему збереження історичних будівель.
"Законопроєкт, зареєстрований "слугами" - беззубий. Він визнає, але не вирішує проблему загрози історичним забудовам", - зазначив Білоцерковець.
Співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" наголосив, що на розгляді в парламенті знаходяться більш дієві законопроєкти на цю тему. І закликав народних депутатів голосувати за них.
"Давно запропонований нами законопроєкт надає містам реальні важелі впливу на недобросовісних забудовників. Хочу звернутися до "слуг"-нардепів: сподіваюся, не всі ваші повтікали за кордон і у вас вистачить 226 голосів, щоб дати можливість містам захистити історичну пам’ять. Ухвалюйте наші варіанти законопроєктів щодо охорони культурної спадщини (це номери №11459 та 11458)", - закликав Білоцерковець.
Законопроєктами, які підготували Микола Бабенко та група інших депутатів, запропоновано:
- Збільшення штрафів за недотримання пам’яткоохоронного законодавства – від 50 до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 850 тис. - 1,7 млн грн (зараз штрафи становлять всього 1700 грн - 17 000 грн)
- Можливість примусового викупу містом пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню
- Посилення санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини
- Запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.
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