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"Слуги" під тиском киян визнали помилку і подали в Раду проєкт закону про збереження пам’яток, але він беззубий, - Білоцерковець

білоцерковець

Під тиском громади Києва "слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про збереження цінної історичної забудови в населених пунктах №11481. Але цей проєкт закону не вирішує проблем безпеки історичних будівель.

Про це написав у Facebook співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуги" визнали свою бездіяльність та під тиском громади Києва були змушені зареєструвати законопроєкт про збереження цінної історичної забудови в містах України. Монобільшості знадобилося понад чотири роки і купу скандалів із забудовниками, щоб зрозуміти: знищення історичних будівель у Києві та інших містах – наслідок їх бездіяльності", - написав Білоцерковець.

Водночас, за словами Білоцерковця, цей законопроєкт №11481 не вирішить проблему збереження історичних будівель.

"Законопроєкт, зареєстрований "слугами" - беззубий. Він визнає, але не вирішує проблему загрози історичним забудовам", - зазначив Білоцерковець.

Співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" наголосив, що на розгляді в парламенті знаходяться більш дієві законопроєкти на цю тему. І закликав народних депутатів голосувати за них.

"Давно запропонований нами законопроєкт надає містам реальні важелі впливу на недобросовісних забудовників. Хочу звернутися до "слуг"-нардепів: сподіваюся, не всі ваші повтікали за кордон і у вас вистачить 226 голосів, щоб дати можливість містам захистити історичну пам’ять. Ухвалюйте наші варіанти законопроєктів щодо охорони культурної спадщини (це номери №11459 та 11458)", - закликав Білоцерковець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забудовник буде відновлювати садибу Зеленських своїм коштом, - Білоцерковець

Законопроєктами, які підготували Микола Бабенко та група інших депутатів, запропоновано:

  • Збільшення штрафів за недотримання пам’яткоохоронного законодавства – від 50 до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 850 тис. - 1,7 млн грн (зараз штрафи становлять всього 1700 грн - 17 000 грн)
  • Можливість примусового викупу містом пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню
  • Посилення санкцій за кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини
  • Запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

Автор: 

Київ (19429) УДАР (86) Білоцерковець Дмитро (69)


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У більшості «Слуг» помилка в генетичному коді, а це не виправляється ніяк!
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27.08.2024 21:09 Відповісти
Ви помиляєтеся !!! усе успішно виправляється, один раз і на завжди, наприклад 9-ти грамовою інєкцією у тупу голову з безсмертного творіння геніального німця Хуго Шмайсера ну або як робили наші діди Герої 2Світової з ОУН УПА з таким прокацапленим, комуністичним лайном - на гіляку !!!
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28.08.2024 07:06 Відповісти
Значить наступного разу замість беззубого подадуть безуглий.
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27.08.2024 21:34 Відповісти
ЗОЛОТІ ПОТОКИ З ЦИХ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ РОЗСИПАЮТЬСЯ ПО КАРМАНАХ... ЗАКОНИ РОЗТЯНУТЬ РОКІВ НА 10...
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28.08.2024 07:31 Відповісти
 
 