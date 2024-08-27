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"Слуги" под давлением киевлян признали ошибку и подали в Раду проект закона о сохранении памятников, но он беззубый, - Белоцерковец

білоцерковець

Под давлением громады Киева "слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о сохранении ценной исторической застройки в населенных пунктах №11481. Но этот проект закона не решает проблем безопасности исторических зданий.

Об этом написал в Facebook сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги" признали свою бездеятельность и под давлением громады Киева были вынуждены зарегистрировать законопроект о сохранении ценной исторической застройки в городах Украины. Монобольшинству понадобилось более четырех лет и кучу скандалов с застройщиками, чтобы понять: уничтожение исторических зданий в Киеве и других городах - следствие их бездействия", - написал Белоцерковец.

В то же время, по словам Белоцерковца, этот законопроект №11481 не решит проблему сохранения исторических зданий.

"Законопроект, зарегистрированный "слугами" - беззубый. Он признает, но не решает проблему угрозы историческим застройкам", - отметил Белоцерковец.

Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" отметил, что на рассмотрении в парламенте находятся более действенные законопроекты на эту тему. И призвал народных депутатов голосовать за них.

"Давно предложенный нами законопроект предоставляет городам реальные рычаги влияния на недобросовестных застройщиков. Хочу обратиться к "слугам"-нардепам: надеюсь, не все ваши сбежали за границу и у вас хватит 226 голосов, чтобы дать возможность городам защитить историческую память. Принимайте наши варианты законопроектов по охране культурного наследия (это номера №11459 и 11458)", - призвал Белоцерковец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застройщик будет восстанавливать усадьбу Зеленских за свой счет, - Белоцерковец

Законопроектами, которые подготовили Николай Бабенко и группа других депутатов, предложено:

  • Увеличение штрафов за несоблюдение памятникоохранного законодательства - от 50 до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850 тыс. - 1,7 млн грн (сейчас штрафы составляют всего 1700 грн - 17 000 грн)
  • Возможность принудительного выкупа городом памятников в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению
  • Усиление санкций за уголовные и административные правонарушения в сфере охраны культурного наследия
  • Введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия.

Автор: 

Киев (25489) УДАР (916) Белоцерковец Дмитрий (73)


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У більшості «Слуг» помилка в генетичному коді, а це не виправляється ніяк!
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27.08.2024 21:09 Ответить
Ви помиляєтеся !!! усе успішно виправляється, один раз і на завжди, наприклад 9-ти грамовою інєкцією у тупу голову з безсмертного творіння геніального німця Хуго Шмайсера ну або як робили наші діди Герої 2Світової з ОУН УПА з таким прокацапленим, комуністичним лайном - на гіляку !!!
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28.08.2024 07:06 Ответить
Значить наступного разу замість беззубого подадуть безуглий.
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27.08.2024 21:34 Ответить
ЗОЛОТІ ПОТОКИ З ЦИХ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ РОЗСИПАЮТЬСЯ ПО КАРМАНАХ... ЗАКОНИ РОЗТЯНУТЬ РОКІВ НА 10...
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28.08.2024 07:31 Ответить
 
 