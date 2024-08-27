"Слуги" под давлением киевлян признали ошибку и подали в Раду проект закона о сохранении памятников, но он беззубый, - Белоцерковец

Под давлением громады Киева "слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о сохранении ценной исторической застройки в населенных пунктах №11481. Но этот проект закона не решает проблем безопасности исторических зданий.

Об этом написал в Facebook сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги" признали свою бездеятельность и под давлением громады Киева были вынуждены зарегистрировать законопроект о сохранении ценной исторической застройки в городах Украины. Монобольшинству понадобилось более четырех лет и кучу скандалов с застройщиками, чтобы понять: уничтожение исторических зданий в Киеве и других городах - следствие их бездействия", - написал Белоцерковец.

В то же время, по словам Белоцерковца, этот законопроект №11481 не решит проблему сохранения исторических зданий.

"Законопроект, зарегистрированный "слугами" - беззубый. Он признает, но не решает проблему угрозы историческим застройкам", - отметил Белоцерковец.

Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" отметил, что на рассмотрении в парламенте находятся более действенные законопроекты на эту тему. И призвал народных депутатов голосовать за них.

"Давно предложенный нами законопроект предоставляет городам реальные рычаги влияния на недобросовестных застройщиков. Хочу обратиться к "слугам"-нардепам: надеюсь, не все ваши сбежали за границу и у вас хватит 226 голосов, чтобы дать возможность городам защитить историческую память. Принимайте наши варианты законопроектов по охране культурного наследия (это номера №11459 и 11458)", - призвал Белоцерковец.

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Законопроектами, которые подготовили Николай Бабенко и группа других депутатов, предложено: